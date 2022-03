¿Feminismo debe ser de izquierda?, qué mal chiste

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Con la 4T nada ha mejorado para ellas

Aumentan feminicidios y desigualdad

Las protestas, espejo del enojo

Foto con AMLO, empleadas agradecidas y sumisas

Gertz, ante el Senado a explicar

RSC, Grupo México

La felicidad no es más que buena salud y mala memoria

Albert Schweitzer (1875-1965), filósofo, médico y escritor alemán

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. No se festeja, ya que no hay nada que festejar en México y el mundo. Las mujeres siguen como víctimas del poder y del machismo.

Diariamente mujeres mueren asesinadas por razones de género. Miles son golpeadas, vejadas e incluso humilladas en el seno de sus casas y en sus trabajos.

Esto es evidente en México. Por un lado, la demagogia y el discurso oficial que busca atraer sus votos. Las palabras de los políticos, llenas de promesas vanas e incumplidas, sólo hacen enardecer más a las que tienen el don de dar la vida.

La crisis económica, pérdida de empleos, repunte de la pobreza, sobrecarga de labores domésticas e incremento de la violencia, son algunos de los elementos que han padecido las mujeres durante la pandemia por Covid-19, según datos de la Dirección de Estudios Económicos de Citibanamex.

La desigualdad en el mercado laboral ha prevalecido durante años y la pandemia la acentuó. En México, la incorporación de las mujeres al mercado laboral es lenta, predomina la informalidad. La tasa de participación de las mujeres sigue por debajo del promedio de América Latina (50% y 44.7%, respectivamente).

Y aunque la Población no Económicamente Activa femenina disponible ha aumentado, su incorporación al mercado de trabajo es limitada. La sobrecarga por labores domésticas y cuidado de personas dependientes son algunos de los factores que limitan su incorporación. Las perspectivas no son favorables: 9.7 millones de mujeres (56.2% del total) laboran en la informalidad y 1.4 de ellas no recibe ingresos.

La crisis global de 2020 detuvo los avances para disminuir la pobreza, su repunte afectó a los grupos vulnerables, entre ellos a mujeres. En casi todos los países de América Latina, incluyendo México, el porcentaje de mujeres en pobreza en edades de 20 a 59 años es mayor al de los hombres. En nuestro país, se alcanzan mayores niveles de pobreza entre mujeres que dedican su tiempo al cuidado de personas, a quehaceres del hogar o son indígenas. Las mujeres son más dependientes de las transferencias, lo que las hace más vulnerables a cambios en políticas públicas.

Esta es la realidad con números que no mienten.

En economía, las mujeres son marginadas y despreciadas. En política, se les busca sólo para los votos y en la actual administración, se acentúa a pesar de lo dicho por María Elena Álvarez, directora de Conacyt, que afirma que el feminismo obligatoriamente debe ser de izquierda. Qué mujer tan manipuladora o equivocada. El feminismo no tiene bandera ideológica de izquierda o derecha. Simplemente es justicia, que ella no conoce con sus acciones ilegales y abusivas que comete contra los estudiantes que son aspiracionales; tener una mejor vida. La justicia, Elena, no tiene ideología. Es únicamente justicia.

Y de la foto que publicó Presidencia en la que aparecen muchas mujeres de la 4T y AMLO, quiere mandar un mensaje de que las mujeres están con el Presidente. Una foto similar la publicó Enrique Peña Nieto.

La foto es de mujeres agradecidas con un hombre que les dio poder y dinero, que nunca soñaron hace 4 años. Lo menos, es agradecimiento.

PODEROSOS CABALLEROS

GERTZ: Ahora el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, acude a los medios de comunicación para tratar de disminuir la presión mediática sobre los temas que tiene encima por abuso de autoridad. Un hombre inmensamente rico, que se encuentra inexplicablemente en el sector público, tiene serios problemas relacionados con el encarcelamiento de su cuñada y el acoso judicial y policiaco de la familia de su hermano, quien falleció (según el fiscal) por abandono de su familia. Esto además de otros asuntos que claramente deben estar sometidos a la investigación judicial, por obvios conflictos de intereses. La próxima semana acudirá al Senado, donde seguramente tendrá que dar explicaciones, aunque, “como dice”, no tiene obligación de acudir. Vaya soberbia.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

GRUPO MÉXICO: Grupo México, de German Larrea, en 2021, por quinto año consecutivo, es parte del Dow Jones Sustainability Index. La empresa mejoró, desde 2018, 24% en su calificación en el Corporate Sustainability Assessment de S&P Global, y se colocó 79% por encima del desempeño promedio de las empresas del sector de Minería y Metales. En reconocimiento a estos avances, este año Grupo México ha sido incluido en el Sustainability Yearbook 2022 de la agencia calificadora Standard & Poor’s en la categoría de metales y minería, y está dentro de las 10 compañías mexicanas en ser reconocidas en esta publicación.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos