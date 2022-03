Ejército ruso cerca la capital de Ucrania; asedio devastador

Kiev se prepara para una “defensa encarnizada”

Más de 2 mil 100 habitantes de Mariúpol han muerto desde el inicio de la invasión

Tras 17 días de combates, las fuerzas rusas se apostaron alrededor de Kiev el sábado por la mañana y “bloquean” Mariúpol, un puerto estratégico en el sureste ucraniano, donde miles de personas padecen un asedio devastador, tras más de dos semanas de conflicto.

El ejército ucraniano indicó que las tropas rusas centran sus esfuerzos en la capital, en Mariúpol y en varias localidades en el centro como Krivói Rog, Kremenchuk, Nikopol o Zaporiyia.

Medios locales indicaron también la activación de las sirenas antiaéreas el sábado en Kiev, Odesa, Dnipró y Járkov.

Después de más de dos semanas de asedio, gran parte de la atención se centra en Mariúpol, en el mar de Azov, cuyos habitantes están incomunicados, sin agua, gas o electricidad e incluso se pelean para conseguir alimentos. Es una situación “casi desesperada”, advirtió Médicos Sin Fronteras (MSF).

“El enemigo todavía bloquea Mariúpol”, dijo el presidente ucraniano Volodimir Zelenski. “Las tropas rusas no han dejado entrar nuestra ayuda a la ciudad”, criticó, prometiendo que probará nuevamente de hacer llegar suministros a la ciudad.

“Los asedios son una práctica medieval” prohibida por las leyes modernas de la guerra, se indignó en una entrevista, Stephen Cornish, uno de los coordinadores del operativo de MSF en Ucrania.

“Mariúpol asediada es actualmente la peor catástrofe humanitaria del planeta. 2,100 civiles muertos en más de 2 semanas, enterrados en fosas comunes como ésta”, dijo el jefe de la diplomacia de Ucrania, Dmytro Kuleba, en un tuit acompañado por la foto de una zanja con cadáveres.

Otro gran objetivo de Moscú es Kiev, casi rodeada por sus tropas. Presentes en la periferia de la capital, los rusos intentan eliminar las defensas de varias localidades al oeste y al norte de la ciudad para “bloquearla”, dijo el Estado Mayor ucraniano.

“Kiev es un símbolo de la resistencia” que se prepara para una “defensa encarnizada”, dijo en un video Mikhailo Podolyak, consejero del presidente Zelenski.

Contabilizan más de 2 mil 100 muertos en Mariúpol

Por su parte, el alcalde de la localidad Mariúpol informó que más de 2 mil 100 habitantes de la asediada ciudad de Marúpol, ubicada al sureste de Ucrania, han muerto desde el inicio de la ofensiva rusa.

Los ocupantes atacan cínica y deliberadamente edificios residenciales, zonas densamente pobladas, destruyen hospitales infantiles e infraestructuras urbanas (…) Hasta la fecha, 2 mil 187 habitantes de Mariúpol han muerto en los ataques rusos”, afirmó el alcalde de la ciudad en Telegram.

En 24 horas, hemos visto 22 bombardeos en una ciudad pacífica. Ya se han lanzado unas 100 bombas sobre Mariúpol”, estimó.

Mariúpol, una estratégica ciudad portuaria situada entre Crimea y Donbás, se encuentra en una situación “casi desesperada”, carente de alimentos y privada de agua, gas, electricidad y comunicaciones, según Médicos Sin Fronteras (MSF).

Los niños siguen sumando víctimas

En este conflicto, que cumple 18 días, los niños están siendo también víctimas de los ataques. Al menos 85 han fallecido y un centenar han resultado heridos hasta la fecha, según el último informe de la Fiscalía ucraniana.

La mayoría de las víctimas se produjeron en las áreas de Kiev, Jarkov, Donetsk, Sumy, Jersón y Mikolaiv, y en las regiones de Zitomir”, todas ellas en el norte, este y sur del país.

Por su parte, el papa Francisco condenó este domingo y tildó de “masacre” estos bombardeos de las tropas rusas que ya han dañado 369 instituciones educativas, 57 de las cuales fueron completamente destruidas.

Un funcionario de alto rango del Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que la situación humanitaria en Ucrania empeoró rápidamente y culpó a los combatientes ucranianos de minar barrios y destruir puentes y carreteras, informó la agencia de noticias RIA. Funcionarios rusos han acusado previamente a las fuerzas ucranianas de bombardear a su propio pueblo y buscar luego culpar a Moscú, sospechar que Kiev y las naciones occidentales descartaron como mentiras.

“Hay informaciones de saqueos y enfrentamientos violentos entre civiles por los pocos suministros básicos que quedan en la ciudad”, dijo la Oficina de Naciones Unidas para Coordinación de Asuntos Humanitarios.

Al menos 1,582 civiles en Mariúpol han muerto como resultado de los bombardeos rusos y un bloqueo de más de dos semanas, dijo el consejo de la ciudad en un comunicado en internet el viernes. No fue posible verificar las cifras de decesos.

Ataque contra convoy de refugiados; mueren un niño y seis adultos

Este sábado, el servicio de inteligencia de Ucrania acusó a Rusia de disparar contra un convoy que evacuaba a mujeres y niños del pueblo de Peremoha en la región de Kiev, matando a siete personas, incluido un niño.

Después del ataque, los ocupantes obligaron a los restos de la columna a regresar a Peremoha y no los dejan salir del pueblo”, afirmó el servicio de inteligencia en un comunicado, agregando que se desconocía el número total de heridos.

Los rusos dispararon contra una columna de mujeres y niños en un momento en que intentaban evacuar la aldea de Peremoha en la región de Kiev a lo largo de un corredor ‘verde’ acordado. Siete personas murieron, incluido un niño”, dijo.

Ucrania acusó a Rusia de impedir las evacuaciones de las zonas de conflicto al no respetar los altos al fuego acordados y disparar contra objetivos civiles. Rusia ha negado haber atacado a civiles desde el comienzo de la invasión el 24 de febrero y ha culpado a Ucrania por los repetidos problemas en los esfuerzos por evacuar a las personas de las áreas más afectadas, incluida la ciudad portuaria sureña de Mariúpol.

El bombardeo ruso, que Moscú llama operación especial, ha atrapado a miles de personas en ciudades sitiadas y ha provocado que 2.5 millones de ucranianos huyan a países vecinos. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que el conflicto significaba que algunas pequeñas ciudades ucranianas ya no existían.

Más mil 300 soldados ucranianos han

muerto en invasión: reconoce Zelenski

El presidente Volodímir Zelenski afirmó que alrededor de mil 300 soldados ucranianos han muerto desde el comienzo de la invasión rusa.

“Hemos perdido a unos 1,300 militares”, dijo Zelensky en una conferencia de prensa con periodistas internacionales, en la que dio por primera vez una cifra de bajas militares, según informó la agencia Unian.

En su mensaje, instó a Occidente a involucrarse más en las negociaciones de paz. Zelenski sugirió que las fuerzas rusas enfrentarían una lucha a muerte si intentaran ingresar a la capital.

“Si deciden bombardear (Kiev) y simplemente borrar la historia de esta región, la historia de Europa y destruirnos a todos, entonces entrarán en Kiev. Si ese es su objetivo, que entren, pero tendrán que vivir solos en esta tierra”, dijo. Zelenski aseguró que los equipos de negociación de Ucrania y Rusia habían comenzado a discutir temas concretos en lugar de intercambiar ultimátums.

Dijo que Occidente debería participar más en las negociaciones para poner fin a la guerra, pero agradeció los esfuerzos del primer ministro israelí, Naftali Bennett, para mediar entre Ucrania y Rusia, y dijo que le había sugerido a Bennett mantener conversaciones en Jerusalén.

El mandatario ucraniano también afirmó que la mayoría de las empresas han dejado de operar desde el inicio de la invasión, que según un asesor de Zelenski ya había causado daños por más de 100 mil millones

El presidente ucraniano discutió sobre la guerra con el canciller Olaf Scholz y el presidente Emmanuel Macron, y luego los líderes alemanes y franceses hablaron con Putin por teléfono e instaron al líder ruso a ordenar un alto al fuego inmediato.

Una declaración del Kremlin sobre la llamada de 75 minutos no mencionó un alto al fuego y un funcionario de la presidencia francesa dijo: “No detectamos la voluntad de Putin de poner fin a la guerra”.

Mientras tanto, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, acusó a Estados Unidos de aumentar las tensiones y dijo que la situación se había complicado por los convoyes de envíos de armas occidentales a Ucrania y que las fuerzas rusas usaron “objetivos legítimos”.

En comentarios informados por la agencia de noticias Tass, Ryabkov no hizo ninguna amenaza específica, pero cualquier ataque a tales convoyes antes de que lleguen a Ucrania arriesgaría ampliar la guerra.

Las conversaciones por la crisis entre Moscú y Kiev han continuado a través de enlaces de video, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, citado por la agencia de noticias rusa RIA. No dio detalles, pero el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, afirmó que Kiev no se rendiría ni aceptaría ningún ultimátum.

Tropas rusas atacan a periodista estadunidense en Ucrania

Por otro lado, la policía de la capital ucraniana, en su página de Facebook, acusó que tropas rusas han abatido a un periodista ex colaborador del diario The New York Times, identificado como Brent Renaud, mientras que otro informador resultó herido en un tiroteo ocurrido en Irpen, una localidad ubicada al oeste de Kiev.

Los dos hombres fueron alcanzados por las balas mientras circulaban en coche con un civil ucraniano, que también fue herido, precisó a la AFP Danylo Shapovalov, un médico voluntario de la defensa territorial de Ucrania que trató a las víctimas.

Las autoridades ucranianas acusaron rápidamente a las fuerzas rusas de haber disparado contra los periodistas, pero de momento se desconoce de dónde provenían los tiros.

El suceso fue confirmado también por el Parlamento del país en su cuenta de Twitter, que muestra fotos de la víctima, al parecer un camarógrafo.

“En Irpen, región de Kiev, militares rusos asesinaron con numerosos disparos a un periodista del @nytimes de 51 años. Según las fotos, el videógrafo estadounidense Brent Renaud fue asesinado. Otro periodista resultó herido. ¡Mundo, no te calles!”, indica la publicación.

Además, en un video posterior, mostró al comunicador herido narrando cómo ocurrieron los hechos.

Los “invasores (rusos) matan cínicamente incluso a los periodistas de los medios internacionales que intentan mostrar la verdad sobre las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania”, dijo por su parte el jefe de policía en la región de Kiev, Andriy Nebitov,

“Hoy, un corresponsal de 51 años del mundialmente famoso del New York Times fue asesinado a tiros en Irpen. Otro periodista resultó herido. Actualmente, están tratando de sacar a la víctima de la zona de combate”, escribió Nebitov en Facebook.

Cliff Levy, uno de los responsables del diario neoyorquino, mostró en Twitter, su profunda tristeza al enterarse de la muerte de un periodista estadounidense en Ucrania, Brent Renau”, quien según explica, era “un fotógrafo y cineasta talentoso”.

Sin embargo, The New York Times aclaró este domingo que el periodista Brent Renaud no estaba trabajando para ellos en el momento del suceso.

“Aunque había contribuido para el Times en el pasado (más recientemente en 2015), no estaba trabajando con ninguno de nuestros departamentos del Times en Ucrania”, explicó el diario en un breve comunicado.

El medio subrayó que la información que ha circulado de que la víctima era un periodista del NYT proviene del hecho de que llevaba una “identificación de prensa del Times que le fue emitida para una cobertura hace muchos años”.