Diplomacia y politiquería

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su respuesta a los eurodiputados que exigen protección a periodistas y defensores de derechos humanos en México, fue política, no diplomática, y que en ella estuvo de acuerdo el canciller Marcelo Ebrard, pues se trató de una acción politiquera del Parlamento Europeo al defender a adversarios de su gobierno.

Al mismo tiempo, criticó a expertos en asuntos internacionales que cuestionaron la redacción del mensaje, al señalar que cuando México ha sido agredido o intervenido en diferentes ocasiones, como es el caso del tráfico de armas no han dado la cara, tampoco en los fraudes electorales, como en el que participó el ex embajador Arturo Sarukhan.

Es indudable que el Presidente cuenta con la información sobre sucesos y de la participación de personajes que en otros sexenios estuvieron en el poder y que hoy, fuera de la administración pública, se han convertido en férreos opositores, cuando que antes, cuando disfrutaron de las arcas públicas, participaron, encubrieron o fueron omisos con los errores de sus jefes del momento.

A todo, esto el Presidente le encuentra el ángulo positivo: Se airea la vida pública y ésta tiene que ser más pública. Como jefe del Estado mexicano es el que guía lo mismo la diplomacia, las finanzas, seguridad nacional y obras de infraestructura. El Presidente de la República es el responsable de la cuestión pública y los secretarios de Estado sólo obedecen instrucciones.

Turbulencias

Destapa a candidatos

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el tabasqueño dio a conocer una amplia lista de sus opositores más notables que han levantado la mano para participar en la contienda presidencial de 2024 y alentó a los que todavía no lo hacen a hacer públicas sus aspiraciones, porque se necesita tiempo para realizar las campañas y la ciudadanía pueda contar con una oferta completa. Desde luego que los mencionados, entre otros Lilly Téllez, Carlos Loret de Mola, López-Dóriga, Santiago Creel, Quadri, etc., representan intereses e ideologías contrarias a la IV-Transformación, lo que resulta interesante si es que, como afirman, es mayoría los ciudadanos en desacuerdo o son minoría; eso deberá demostrarse en las urnas que para eso son las contiendas políticas… Lamentable espectáculo en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, donde diariamente se acumula basura, siendo uno de los múltiples atractivos de la ciudad. Nadie entiende cómo los partidos y sus candidatos hacen campañas para conocer y ofrecer solución a los problemas, y ya en los cargos públicos siguen exactamente los mismos problemas. De nada sirven los foros, las mesas redondas, las propuestas, las comisiones de estudio y demás argucias que utilizan si no pueden resolver un problema tan simple como es recoger la basura y de paso garantizar la seguridad a la población… Invitaciones a Cuba y a Argentina harán que el presidente Andrés Manuel López Obrador consolide su liderazgo en la región, aunque en el plano internacional ha expresado su rechazo a las invasiones y al uso de las armas para dirimir conflictos, ratificando la vocación pacifista y de no intervención en los asuntos internos de los pueblos, lo que ha permitido a México mantener la neutralidad y respeto en el concierto internacional… Samuel García, gobernador de Nuevo León, y aspirante presidencial, levantará las restricciones sanitarias al reducirse la pandemia, en tanto en la Ciudad de México se valora lo mismo, pero en realidad es decisión de los mismos ciudadanos hacerlo o no. Muchas de las medidas han resultado eficaces y en otras no tanto, pues aun en personas con esquema completo de vacunación han sido víctimas del virus. Lo importante es la decisión médica al respecto.