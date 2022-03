La violencia en nuestro país, latente e imparable

Es indiscutible que nuestro querido país está pasando por un momento violento y lo peor es que crece diariamente lo vemos en diversos estados del país.

Lo que vimos en el estadio de futbol “La Corregidora”, en Querétaro, es una manifestación clara de que en México la violencia está en su apogeo. La violencia que se reporta diariamente en los medios de comunicación es de tristeza y preocupación.

Las malditas redes o benditas redes nos han reportado escenas verdaderamente dantescas, como la ejecución de una decenas de personas en San José de Gracia, Michoacán, así como la violencia desatada en el estadio “La corregidora” y ser testigos de hechos violentos sin igual.

Por desgracia todos los días, nos enteramos de nuevos hechos de violencia en todo el país. Los feminicidios, que las cifras son alarmantes. Un país con un alto índice de asesinatos y muertes violentas, como nunca habíamos registrado. En tres años más de cien mil muertos. Sin comentar los decesos por Covid.

En lo que va del sexenio 10.5 mujeres han sido asesinadas al día —en promedio— con un total hasta hace unos días de 8 mil 406, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que confirma que la política de abrazos y no balazos es todo un fiasco.

Lo que me parece increíble es que el gobierno sigue montado en su pretexto de que todo es culpa del conservadurismo. La incompetencia en este tema es más que evidente. No han podido detener la violencia porque simplemente la impunidad reina en nuestro país.

Queremos ver un verdadero gobierno responsable enfrentando a la delincuencia y enviando un mensaje a los ciudadanos de concordia sin polarizar y buscando a los responsables en lo que la 4T dice son sus adversarios que los quieren tumbar. La filtración de los conservadores en muchos ámbitos, ahora hasta en el futbol. Lo cierto si deben de voltear a ver al futbol porque se ha dicho o existen sospechas que el crimen organizado o el narcotráfico esté dentro de las famosas barras.

Ya son más de tres años de este gobierno y sigue con la cantaleta de siempre, responsabilizar a otros gobiernos por las malas decisiones tomadas o falta de decisiones para enfrentar los problemas del país.

¿Cuándo la 4T no sabía a lo que se metía buscando sacar al PRI o al PAN de Los Pinos?, seguramente sí lo sabía AMLO y sus acompañantes, pero nunca se imaginó que se requería de un gran equipo de trabajo, un gran programa de gobierno y de tomar decisiones firmes, sobre todo en el tema de seguridad, y no una política de “abrazos y no balazos”.

Hoy, México vuelve a verlo el mundo con asombro y es una vergüenza por las escenas vistas en el estadio “La Corregidora”.

Los periodistas y el Parlamento Europeo

Hemos insistido en este espacio en la forma en que el Presidente AMLO abre frentes sin ningún caso, que producen consecuencias y críticas, que nos hacen ver mal en la diplomacia internacional.

En este caso, hablo del Parlamento Europeo y la respuesta emitida por el gobierno de México y luego ratificado por el Presidente en la mañanera, en donde es claro que la diplomacia no se le dá al señor de Tabasco.

El Presidente, en el comunicado y luego ratificado en la mañanera, en su afán de defender a México, utilizó adjetivos digamos poco diplomáticos, términos como: “Panfleto”, “colonia”, “conquista”, “borregos” y “golpista”. Ayer regresó, son colonialistas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la resolución del Parlamento Europeo, emitida el pasado jueves sobre la situación de México, es “calumniosa” y producto de una “mentalidad colonialista” porque el asesinato de periodistas no se relaciona con actos represivos del Estado, y señala que México ha dejado de ser tierra de conquista.

La reacción en diversos sectores fue de rechazo por considerar que no es una respuesta propia, diplomática e incluso se calificó de grosera.

La ex Embajadora de México en la ONU, Martha Bárcena, consideró que confrontar al Parlamento Europeo con lenguaje grosero no es defender al país; Arturo Sarukhan, ex Embajador de México en Washington, recordó que el acuerdo comercial firmado con la Unión Europea obliga a respetar los derechos humanos y preservar la democracia; dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés; y del PRD, Jesús Zambrano, deploraron el comunicado en contra de la Eurocámara; Amnistía Internacional lamenta la respuesta del Estado mexicano junto con una veintena de organizaciones civiles, lamentó la respuesta que el Gobierno mexicano a la resolución del Parlamento Europeo en la que se condenaba el clima de hostilidad y los asesinatos de periodistas en México.

Nuevamente el mundo nos vuelve a ver pero no precisamente con los mejores ojos y una nueva distracción en nuestro país.

La forma fue una burla a la democracia

Sin lugar a dudas, le costará a Morena la forma en que seleccionó a sus candidatos para gobernadores. Oaxaca que hemos seguido de cerca, es la más reclamada, y sin importar los recursos legales presentados por dos precandidatos, la Senadora Susana Harp y Alberto Esteva Salinas, ex alcalde en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

Nunca a pesar de los fallos emitidos por la autoridad electoral de reponer la encuesta, no lo hicieron y simplemente Mario Delgado, entre chiflidos, gritos y reclamos, levantó la mano de su candidato. Lo pagará al tiempo. Así las cosas, use cubrebocas.

