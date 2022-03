Cozumel dio la bienvenida al Wonder of the Seas, el crucero más grande del mundo

De cinco estrellas

Victoria González Prado

Firman alianza Club Premier y dos marcas de Estée Lauder para acumular puntos

Air Canada tendrá 21 vuelos semanales a Nueva Delhi, India

Cozumel dio la bienvenida al Wonder of the Seas, el crucero más grande del mundo de Royal Caribbean, con capacidad para más de 9 mil personas.

Hace un par de días, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, junto con el secretario de Turismo de la entidad, Bernardo Cueto y representantes del sector, dieron la bienvenida a los visitantes y tripulantes de este crucero, que reafirma la reactivación de este segmento en el Caribe Mexicano.

Con 4 mil 394 pasajeros y 2 mil 167 tripulantes el buque zarpó del puerto de Fort Lauderdale en la Florida el pasado 4 de marzo y en su itinerario —como informamos oportunamente— tendría escala en Cozumel, Mahahual, St. Maarten y, San Juan, Puerto Rico, entre otros.

Bernardo Cueto, al hacer uso de la palabra aseguró que “el arribo de este crucero a Cozumel, genera entusiasmo entre el sector, ya que continúa consolidando la reactivación turística y económica de la isla y del estado, además de generar mayores oportunidades de empleo para todos.

Señaló que “de enero a diciembre de 2021 a la entidad arribaron 14 millones 823 mil 772 visitantes de los cuales más de 13 millones 500 mil fueron turistas, más de un millón 278 mil cruceristas y 14 mil 613, visitantes que ingresaron por la frontera con Belice”.

Asimismo, Cueto destacó que, en materia de cruceros, el 2021 concluyó con 1 millón 278 mil 852 cruceristas; 353 en Cozumel y 184 en el Puerto de Costa Maya, Mahahual; en total 537 embarcaciones. Lo anterior tomando en cuenta que la actividad de este mercado inició en el mes de junio, con la llegada del primer barco a Cozumel.

Cabe destacar que, durante los dos primeros meses del 2022, se recibieron alrededor de 219 cruceros al puerto de Cozumel lo que se tradujo en 319 mil 380 pasajeros, según datos de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO). En las tres primeras semanas de marzo se estima la llegada de más de 81 barcos, al puerto de Cozumel y, durante el primer trimestre de este año, la llegada de 576 cruceros a los distintos puertos de Quintana Roo.

✰✰✰✰✰ Para acceder a la reunión en la que se dio a conocer la alianza entre Club Premier de Aeroméxico y dos marcas de Estée Lauder, antes tuvimos que pasar por la prueba rápida, que de cierta forma, nos daba “alguna seguridad” al estar en Eno, en Polanco.

Siempre se agradece que las marcas se preocupen por el bienestar de los invitados y al salir “negativos” cada quien eligió el lugar donde quería sentarse para estar atentos a la presentación del programa de recompensas que amplía su portafolio de afiliados y agrega dos grandes marcas de belleza: MAC Cosmetics y Jo Malone London.

Desde el pasado 20 de enero, todos los socios Club Premier pueden acumular dos puntos por cada dólar gastado en esas marcas, compartiendo el número de socio al personal en mostrador en las distintas tiendas de las marcas ubicadas en Centros Comerciales de Ciudad de México, tienda en San Luis Potosí y los Outlets de Punta Norte, Lerma, Puebla, Cuernavaca y Querétaro.

Al hacer uso de la palabra, Marisol Montaña, ADF Brands Manager (Fragancias de Lujo), dijo: “para The Estée Lauder Companies es un placer unirnos a Club Premier y brindar los mejores productos de belleza a nuestros clientes. Nos esforzamos por mantenernos en contacto con los consumidores de prestigio en todo momento”.

Por su parte, Gabriela Fernández, Comercial VP & Interino CEO de Club Premier, comentó: “buscamos ofrecer más opciones a nuestros socios, para que puedan acumular puntos Premier en marcas de prestigio como las de The Estée Lauder Companies, y seguir obteniendo beneficios únicos que enriquezcan la experiencia de belleza y cuidado de la piel, pues para el programa de recompensas es primordial.

“Con esta alianza, Club Premier, MAC Cosmetics y Jo Malone, ofrecerán a los más de 7 millones de socios, beneficios en productos de maquillaje, cuidado de la piel y fragancias; otra buena razón para formar parte del programa de lealtad, en caso de aún no estar inscritos. Ser socio Premier no tiene costo y sí beneficios como acceder a marcas exclusivas y experiencias únicas, al acumular puntos en compras diarias con nuestras más de 90 empresas afiliadas”.

Además, mientras continues usando tu tarjeta Club Premier los puntos no tienen vencimiento y puedes adquirir boletos de avión o elegir diversos artículos de importante catalogo en las tiendas online o en algunos centros comerclales donde haya tienda Club Premier de Aeroméxico.

✰✰✰✰✰ Durante la temporada vacacional de marzo y primavera Air Canada tendrá 21 vuelos semanales ida y vuelta a Nueva Delhi, India, desde sus centros internacionales de Toronto, Montreal y Vancouver.

Mark Galardo, vicepresidente senior de Planificación de Red y Gestión de Ingresos de la aerolínea dijo: “la India y Canadá mantienen fuertes y estrechos lazos y la gente de ambos países está deseando viajar para visitar a la familia, los amigos, para las vacaciones postergadas o realizar negocios. Somos la compañía aérea con más vuelos entre la India y Canadá y volveremos a ofrecer un servicio sin escalas entre Toronto, Montreal y Delhi, lo que demuestra nuestro profundo compromiso con este importante mercado”.

Los vuelos son operados en aviones Boeing 787-9 Dreamliner de última generación, así como los Boeing 777 desde Toronto y Montreal en abril. Todos los aviones cuentan con cabinas Signature Class, Premium Economy y Economy. Los vuelos permiten acumular y canjear puntos Aeroplan y quienes reúnan los requisitos contarán con prioridad para facturar, acceso a la sala Maple Leaf Lounge, abordaje prioritario y otras ventajas.

En marzo, los vuelos operan diariamente desde Toronto, con un segundo vuelo martes, jueves y sábados. También hay servicio diario desde Vancouver y vuelos desde Montreal cuatro veces por semana, martes, jueves, sábados y domingos.

Los servicios a bordo, en los vuelos internacionales, ofrecen la mejor cocina del talento culinario canadiense con el panel de chefs famosos, incluyendo los galardonados chefs de Vancouver David Hawksworth y Vikram Vij. El viaje culinario se complementa con selección de los mejores vinos elegidos por la sumiller canadiense, Véronique Rivest.

Cabe destacar que la nueva política de reembolso de la compañía aérea se aplica a todos los boletos comprados y ofrece la opción de reembolso completo a la forma de pago original, bono de viaje o el valor equivalente en puntos Aeroplan, con 65 por ciento de bonificación en caso de que la aerolínea cancele o reprograme un vuelo por más de tres horas.

Visita Travel Ready Hub para conocer los últimos requisitos de entrada del gobierno. Los viajeros son responsables de asegurarse que cumplen con todos los requisitos gubernamentales de entrada, incluyendo la posesión de los documentos de viaje correctos, visados, cualquier certificado de salud requerido y todos los demás requisitos de elegibilidad para cualquier vuelo que adquieran. Los requisitos gubernamentales pueden cambiar con poca anticipación.

Ya es posible hacer la reservaciín en aircanada.com, a través de la app, centros de contacto o con tu agencia de viajes favorita.

“El ángel de la fama tiene sus alas hechas de papel… periódico”.



victoriagprado@gmail.com

Twitter: @victoriagprado