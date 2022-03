Cecilia Toussaint presenta “El lado Sur de mi corazón cromático”

Reúne sus dos recientes producciones

Se presentará el próximo 26 de marzo en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”

Isabel Violeta

Cecilia Toussaint, actriz, cantante y compositora mexicana, considerada “La Voz Femenina del Rock Nacional” y Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México, ofreció una conferencia de prensa anunciando su concierto ‘El lado Sur de mi corazón cromático’ donde unirá sus dos recientes producciones discográficas y que presentará el próximo 26 de marzo en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”.

Dicho concierto forma parte del programa Nosotras Somos Memoria, un festival promovido por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Dirección del Sistema de Teatros que destaca la lucha histórica feminista y busca visibilizar la creación artística de las mujeres.

La cantante explicó sobre el concierto “El lado Sur de mi corazón cromático es un espectáculo que engloba mis dos recientes discos, uno es ‘El lado Sur de mi corazón’ y el otro es ‘Cromático’, ambos fueron grabados y sacados durante la pandemia, uno en 2020 y otro en 2021; será la segunda vez que se realicen en vivo, aquí en el teatro será la primera vez que se presentarán en su totalidad, ‘Cromático’ es el que grabé en 2020 con siete canciones, y la idea era que fueran siete colores, siete universos sonoros y ‘El lado Sur de mi corazón’ lo saqué en el 2021 y pretendió ser un agradecimiento por no decir homenaje a compositores argentinos que me han acompañado a lo largo de mi carrera y que forman parte de mi soundtrack personal, y esa es la razón del nombre de esta presentación”, dijo Cecilia Toussaint.

Aseguró que también interpretará algunas de sus anteriores canciones y que tendrá invitados como “mi hermano Enrique Toussaint, que grabó varios de los tracks de ‘Cromático’, así que tocará conmigo, quizá también suba conmigo Adrián Toussaint y pues obviamente mi banda base”.

Sobre el presentarse en este mes tan significativo para la mujer, Cecilia expresó “es muy importante y significativo presentarme aquí y ver tantas mujeres creativas, me conmueve, me siento muy orgullosa, de hecho éste sábado estaré con el concierto violeta que también vale muchísimo la pena, será con la filarmónica completa que hace mucho no sucedía, son mas de 62 músicos en escena, ayer tuvimos un ensayo y fue bellísimo, pero este espectáculo ‘El lado Sur de mi corazón cromático’ es el que me define hoy por hoy y este teatro que es fundamental en mi carrera casi todos mis discos se han presentado por primera vez aquí, por eso es importante presentarme aquí de nuevo”.

Por otro lado, cuando le preguntaron su opinión por el caso de Luis de Llano y Sasha Sökol, en el que la ex Timbiriche lo acusa de abuso, Cecilia Toussaint respondió “Trabajé mucho con Luis y alguna vez con Sasha, la verdad no estoy muy enterada de lo que está pasando, pero creo que es importante denunciar lo que uno siente que no está bien, me parece que hay que hablar lo que ha vivido cada quien, y por eso es momento de Sasha hablar con la prensa, nunca tuve un problema con Luis”.

Y al finalizar sobre la evolución de la presencia de las mujeres en la industria musical comentó “faltan muchísimas más mujeres creando y haciendo proyectos, pero no solo arriba del escenario, si bien, la presencia femenina se siente cada vez más presente, sigo pensando que aún así falta más, justo veía el cartel del Vive Latino donde también me presentaré y noté que seguimos siendo muy pocas mujeres, pero definitivamente existe un avance”.

Los boletos para “El lado Sur de mi corazón cromático van de los $300 a $450 y se pueden adquirir en la taquilla del teatro o en la pagina www.ticketmaster.com.

