Se busca candidato

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Saben lo difícil que será, pero ellos lo intentan, aunque no cuentan con todo a su favor.

Se trata de un grupo de políticos, académicos e intelectuales que buscan afanosamente establecer los lazos necesarios para encontrar una gran coalición que presente un candidato único a la Presidencia de la República.

Comenzaron a dar los primeros pasos y en ese afán se reunieron ya con el presidente del Revolucionario Institucional y lo harán con el de Acción Nacional, Alejandro Moreno, y Marko Cortés, respectivamente, para convencerlos de las bondades del proyecto que pregonan.

La idea es hacer una selección de personajes que puedan competir con posibilidades de éxito contra el candidato de Morena e ir a unas elecciones primarias, con concurso de la ciudadanía.

Desde hace mucho se venía hablando de esta posibilidad, aunque ya pusieron manos a la obra un grupo compacto de personas que van avanzando en ese propósito y que no desdeña a ninguno de los partidos que actualmente forman parte de la oposición.

Constituidos en un gran Frente Cívico, los ex dirigentes nacionales del PRD, Carlos Navarrete y Guadalupe Acosta Naranjo, además de Miguel Alonso Raya; la ex candidata presidencial Cecilia Soto; Rosario Guerra, ex candidata al gobierno de la capital; Demetrio Sodi, de Futuro 21; Macario Schattino, Gustavo E. Madero, ex dirigente nacional del PAN y otros nombres forman parte de quienes buscan afanosamente encontrar al personaje adecuado que pueda llegar a convencer al electorado de que sufraguen en su favor.

La idea partió del análisis de lo difícil que será enfrentar a un candidato que es alentado desde el propio gobierno y que cuenta con el aval del Presidente de la República como su jefe de campaña.

Precisamente fue el Ejecutivo federal el que conminó, apenas el lunes, a sus opositores a que busquen su candidato presidencial, lo propongan y se pongan a trabajar en ese proyecto. Hasta les mencionó a algunos nombres que, a su consideración, podrían ser analizados como opción como Margarita Zavala, Gabriel Quadri y otros más que han manifestado su intención de competir por la Presidencia de la República, aunque los dos primeros ya fueron candidatos. Margarita simplemente dejó tirados a sus seguidores y Quadri fue remitido a un último lugar en la competencia en la que participó.

Pero los del grupo que busca con la “linterna de Diógenes” al hombre justo no piensan en ellos, sino en otros personajes que puedan surgir no solamente del ámbito político, sino ampliarlo al científico, académico y empresarial, mediante diversos filtros que se vayan aplicando hasta dejar a quienes participarían en la primaria.

El proyecto todavía no está consolidado, pero los resultados electorales del pasado mes de junio alentaron a quienes conforman el selecto grupo para intentar otros procedimientos, sobre todo después de que tres candidatos ciudadanos surgidos de Futuro 21 ganaron los distritos en que fueron postulados como candidatos a diputados federales: Gabriela Sodi por el PRD, Gabriel Quadri por el PAN y Xavier González Xirión por el PRI. El proyecto de estos personajes va avanzando, aunque no a la velocidad requerida, pero esperan que después de estas conversaciones con los dirigentes de los dos principales partidos opositores, las cosas puedan caminar de forma más acelerada.

La lista de posibles candidatos es grande, aunque no se restringe a los nombres repetidos por todos lados y no los consideran como opción, aunque están dispuestos a someterlos a escrutinio.

No quieren descartar a nadie por lo que sondean en todos los niveles posibles, hasta dar con el adecuado, pero eso no lo decidirán ellos, sino directamente los electores que participarían en esta gran elección primaria.

Nombres asoman, aunque se duda que alguno de ellos concite la voluntad de la gran masa humana que acudiría a las urnas en 2024, ya que algunos de ellos han estado a la vista desde hace mucho. Se trata de políticos como Santiago Creel, Ricardo Anaya, Alejandro Moreno y empresarios como Gustavo de Hoyos, Claudio X González o hasta el presidente del INE, Lorenzo Córdova (se descartó el mismo), aunque tratarían de convencer a algún personaje que todavía asoma por ahí, como ocurrió en 2018, cuando algunos propusieron, descabelladamente, que Carlos Slim participara como candidato de un gran frente que frenara al ascendente Andrés Manuel López Obrador, olvidando la relación cercana que guarda el empresario con el hoy Presidente de México.

ramonzurita44@hotmail.com