Ragazzi regresa con la boy band más grande del mundo: #BBEX

¡Todos juntos en un mismo escenario!

Mercurio, Ufforia, MDO, Kairo, Tierra Cero, M5 y Los Hijos de Sánchez forman parte del tan esperado concierto que se realizará el próximo 25 de marzo en la Arena CDMX

Arturo Arellano

Mercurio, Ufforia, Ragazzi, MDO, Kairo, Tierra Cero, M5 y Los Hijos de Sánchez, unirán su talento, canciones y coreografías para presentar el show “Boy Band Experience” (#BBEX), concierto que se realizará el próximo viernes 25 de marzo en la Arena Ciudad de México con una duración aproximada de tres horas y en el que incluirán los más grandes éxitos de las populares boy bands.

Pedro, Rick y Tavo, integrantes de Ragazzi, concedieron una entrevista exclusiva para las páginas de DIARIO IMAGEN, para dar los detalles de este tan esperado regreso. “Estábamos ya muy ansiosos y emocionados de subirnos a un escenario y que mejor que compartiéndolo con nuestro compañeros de antaño. Por cuestiones de la pandemia, este proyecto lleva dos años planeándose, pero gracias a Dios ya lo vamos a poder hacer y precisamente tuvimos tiempo para sumar muchas sorpresas, al final hacer conjunto con las otras bandas, se presta para lograr un concierto espectacular”, dijo Pedro.

Por su parte, Tavo asegura que es un regreso para quedarse por mucho tiempo. “Tenemos muchísimos planes con nuestros compañeros, pero Ragazzi está en un momento especial y único para resurgir en música, imagen y demás, incluso, queremos no quedarnos solo con nuestros éxitos del pasado, queremos innovar y estamos en planes de lanzar un disco nuevo, donde tendremos participaciones de nuestros compañeros. De hecho, empezaremos a grabar durante este evento (#BBEX) los temas con ellos y aparte temas originales de Ragazzi, es una nueva evolución en música, con la que queremos llevarnos a toda la gente que nos ha seguido desde siempre y sumar nuevos fans”.

En el tenor de los temas inéditos, destacaron que “Ragazzi siempre se ha destacado por tener buenas letras con mensajes directos en el amor, esta evolución trae mucho positivismo, sin dejar de hablar del amor, pero ya más en palabras de nuestra edad. Nunca vamos a dejar la parte sentimental, aunque de alguna manera, somos masoquistas y nos encanta sufrir y de repente escuchamos canciones de desamor; en este caso apostamos más al positivismo, al amor, a cosas que no nos lleven a generar odio, queremos darle un giro a todo lo que esta pasando, no solo con la pandemia, sino con la guerra. Y en cuestión musical también habrá una evolución”.

LA DÉCADA DE LOS 90’S DESTACA EN LA HISTORIA MUSICAL

“Queremos regresarle a la gente un poco de alegría, de buena vibra, que tengan ganas de bailar, no importando la edad. Sabemos que hay una falta de humanidad en el mundo, pero todo esto de la pandemia nos debe hacer más conscientes, mucha gente abre su mente y este tipo de shows podemos usarlos para darle salida a las personas de sus problemas. La generación 90’s marcó a muchas personas, crecimos con ellos, hay fans que tienen hasta nietos y nos queda esa responsabilidad de subirte al escenario a hacer lo que te gusta, pero también hacer que las personas se la pasen de diez”, apuntó Pedro.

En su regreso a cantar y bailar como una boy band, después de tantos años, Rick asegura que “ha sido muy divertido, porque pasaron muchos años para ponernos a bailar en primer nivel, pero estamos haciendo un gran esfuerzo, para que sea lo mejor posible para la gente, esperamos que les guste, no ha sido fácil, pero el cuerpo tiene memoria y afortunadamente cuando bailamos esas coreografías tan fuertes, recordamos y lo hacemos con mucho gusto. Cantaremos ‘Te besé’, ‘Baila’, ‘Veneno’, ‘Alguien menos tú’, ‘El río y el agua’, en fin, todas esas canciones que la gente quiere escuchar”.

Describen que, a diferencia de otros espectáculos de reencuentros, en este caso no va cada banda sola en el escenario, sino que se unen todas para ser la boy band más grande del mundo “No ha pasado la edad por ninguno de los integrantes de las bandas, todos tienen una energía increíble, que no se ve diferente a lo que hacíamos hace años. Y acá la diferencia es que no van a ver una banda tras otra como en otros eventos, aquí van a ver a la boy band más grande del mundo, todos juntos en el escenario”.

#BBEX REALIZARÁ TOUR POR TODO MÉXICO

Y nos adelantó que #BBEX no se quedará solo en esta presentación en la Ciudad de México, sino que van a salir de gira “Este proyecto tiene una magia tan fuerte, que vemos a nuestros compañeros de las otras bandas y nos damos cuenta de que hemos sido parte de un fenómeno muy grande en los 90’s, nos admiramos mucho, por ejemplo, Mercurio no ha parado de trabajar y nos contagian y al momento de transmitirlo a la gente, subirnos a un escenario, sin duda que no se va a quedar en un solo concierto, ni en diez, es un proyecto que tiene mucho para dar y la gente lo va a aceptar inmediatamente, ver a MDO, Los Hijos de Sánchez, todo en conjunto es espectacular y no va a parar”.

Mientras tanto, además de la fecha en Arena Ciudad de México el próximo 25 de marzo, también se confirmó su llegada a Monterrey para el 2 de abril.