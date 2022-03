Un Estado fallido

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Durante el régimen calderonista los Halcones de Washington diagnosticaron que México tenía un “Estado fallido” y “represor”. ¿Ese Estado fallido sirve para garantizar la vida y los bienes de quienes habitamos el territorio azteca?

AMLO y sus corifeos propagandistas juran y perjuran que el actual Estado mexicano no es violador de los derechos humanos y, por tanto, no es culpable de los asesinatos de periodistas, como el ocurrido en Zitácuaro el martes, donde el director de Monitor Michoacán, Armando Linares, fue asesinado en su propia casa, ante lo cual AMLO saldría inmediatamente a atajar versiones diciendo que “en ninguno de los crímenes contra comunicadores hay elementos para señalar como responsables a funcionarios públicos o servidores públicos”. De un plumazo, AMLO exoneró al Estado mexicano en sus 3 niveles de gobierno.

Sí, AMLO lo niega ante propios y extraños. Ante los 707 diputados del Parlamento Europeo, a los que tildó de “borregos” metichones, AMLO insistió en que el Estado mexicano no viola durante su régimen los derechos fundamentales de periodistas y de ningún mexicano en particular. Repetiré ese infame párrafo que avergüenza a cualquier mexicano y que fue hecho sobre las rodillas y desde el hígado por el propio AMLO:

“Basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías.

Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país.

Sepan diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice”.

Y qué formidable que hoy el Estado mexicano, esa noble criatura que a todos entiende y a todos por igual debe aplicar sus leyes, no reprima, no asesine, no desaparezca como en tiempos de la guerra sucia durante los regímenes priistas, pero yo me pregunto: ¿Ese Estado sirve? Y si así es ¿por qué en México siguen cayendo como moscas los periodistas críticos del gobierno en sus 3 niveles y que en muchos de los casos están asociados o son lo mismo que las mafias criminales?

AMLO presume de que no hay impunidad, que en el caso de los primeros 5 periodistas asesinados en este año, hay 17 detenidos. ¡Qué maravilloso! Pero no se nos dice cuál fue el móvil por el que fueron asesinados, ni tampoco se revelan los nombres de los asesinos intelectuales que en varios casos pagaron a sicarios para que les hicieran el trabajito. Eso es lo que queremos saber. Se trata de que el Estado revele los nombres y apellidos de los asesinos intelectuales, sean mafiosos o sean politicastros. Si ello no ocurre, quiere decir que el Estado está actuando como cómplice de esos asesinos intelectuales y materiales.

Además, AMLO le echa la culpa de toda la podredumbre que vivimos durante el régimen amlista a los conservadores, a los 35 años de la era neoliberal y los regímenes panistas y priistas. Él no asume su responsabilidad. Él le saca al bulto y eso no es responsable. Cuando estaba en campaña electoral prometía cambiarle a México hasta el modito de andar y decía que tenía estrategias que hasta hoy, no se ven y con la dizque estrategia de “abrazos y no balazos” México ya llegó a casi 115 mil muertos en lo que va de este aberrante régimen y al ritmo que vamos podríamos llegar a 300 mil asesinatos dolosos, lo que ya nos habla de un Estado fallido que no sirve para garantizar ni las vidas, ni los bienes de los mexicanos.

