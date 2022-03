La 4T y la ilegalidad

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

Nunca en la historia de este país se había gobernado sin apego a las leyes ni se había hecho tanto uso faccioso de la justicia como en la administración de la 4T. El gobierno que decía no ser como los otros, el que prometió acabar con la corrupción, el que juró respetar el Estado de Derecho, resultó más autoritario que ningún régimen y más vengativo que los demás, mediante la utilización del aparato de justicia para eliminar enemigos y negociar la liberación de los pillos.

Para ello, esta administración eliminó todo aquel obstáculo que le impidiera la consecución de su proyecto político. Desapareció los fondos y fideicomisos para allegarse de dinero y financiar sus programas asistenciales y electoreros, mediante las modificaciones legales necesarias para desaparecer instituciones; luego arremetió contra los organismos autónomos que cuestionaban su legitimidad o ejercían algún tipo de contraloría. De facto, acabó con la división de poderes y ahora cuenta con un abyecto Congreso y serviles ministros en la Corte, lo que ha permitido que el Ejecutivo gobierne con decretos o leyes que le aprueban sin quitarle ni una coma.

Reforman la Constitución para tener un marco legal a modo, que legitime sus excesos de autoridad. Su obsesión por enterrar la ley energética de Peña Nieto, los hace retroceder al país más de cuarenta años, con la utilización de energía sucia y violar las disposiciones del T-MEC. En cuanto a la justicia, sin apego legal destituyen a los fiscales estatales para poner fiscales “carnales” que meten a la cárcel a los opositores, pero no procuran justicia.

Está el caso de Rosario Robles, quien tiene más de dos años recluida, acusada por un delito que no amerita la prisión preventiva oficiosa, pero se da un ejemplo de castigo por mera venganza personal. A la alcaldesa de Cuauhtémoc la estuvieron cazando y le imputaron un delito, no para hacer justicia, sino como estrategia política y poder recuperar “la joya de la corona”, la demarcación más importante donde se asientan los tres Poderes de la Unión. Ni el Presidente ni la jefa de Gobierno asimilan todavía el haber perdido la alcaldía más importante de la CDMX. Lo que no pudieron ganar en las urnas lo quieren arrebatan con el uso faccioso de la justicia.

El eventual caso de abuso de autoridad presuntamente cometido por la servidora pública, independiente del efecto penal y político del tema, deja mal parados a los dos comandantes de la policía auxiliar, quienes se exhiben como niños, sin autoridad que se amedrentan cuando les hablan fuerte y no saben imponer la fuerza del uniforme, aún ante un superior. Pero esa actitud cobarde da pretexto para que, otra vez con la utilización de la ley y la justicia, se apodere Morena, a la “malagueña”, de “la joya de la corona”, y de paso mandar un mensaje al irredento senador zacatecano, Ricardo Monreal.

También se ha echado mano de la figura del criterio de oportunidad o testigo protegido, que no es más que fomentar la cultura del soplón para salvar el pellejo y empinar a funcionarios de otras administraciones y cumplir venganzas personales. Como es el caso del abogado Juan Collado o el del polémico ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Para ocultar la tragedia de la línea 12 del Metro, se encarceló al ex director de obras y otros funcionarios de la administración de Miguel Ángel Mancera, varios de los cuales salieron a cambio de inculpar al senador perredista o a su gente, como son los hermanos Serna.

Si bien en otras épocas se utilizó el encarcelamiento político para marcar distancia de gobernantes salientes y legitimarse, ninguno tuvo esa sed de venganza, esa ambición de poder, ese ánimo de destrucción, como el proyecto de la 4T.