Mimos al Fiscal en el Senado

Índice político

Francisco Rodríguez

Julio Scherer: su verdad

El silencio de García Harfuch

Casi igual que, en su momento, les sucedió a Gerardo Fernández Noroña y a la muy publicitada (para mal) señora Patricia Armendáriz con el oprobioso mensaje de AMLO a los eurodiputados, el escribidor no daba crédito a lo que leía.

La declaración del líder senatorial Ricardo Monreal sobre lo que, a juicio del zacatecano, era lo más importante de la reunión de los legisladores a quienes coordina con el fiscal Alejandro Gertz Manero: que éste se comprometió, ante los senadores de todos los grupos parlamentarios, a respetar la resolución de la Suprema Corta de Justicia de la Nación, lo que “lo dibuja como un hombre de Estado”, por lo que no habría ninguna acción de su parte para cambiar dicha determinación.

Nada más eso le faltaba a Gertz. Que no respetara la resolución de la Corta de Justicia.

Y respetarla, señor senador, no lo hace un “hombre de Estado”.

Porque todo lo demás, sus acciones y omisiones, “lo dibujan” -para usar un término empleado por el propio Monreal- como un pillastre que se ha aprovechado de sus cargos, del poder que éstos le dan y han dado y, ahora, hasta de confabularse con otra archienemiga de Julio Scherer Ibarra, la señora Olga Sánchez Cordero, para hacer un daño atroz al ex consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal.

La verdad, la verdad, a Gertz Manero lo consintieron y mimaron en el Senado de la República.

Y no sólo por no hacerlo comparecer ante el pleno, sino en una reunión au petit comité casi casi entre nous, a la que no tuvieron acceso los medios de comunicación y en la que -por lo que ha trascendido- no dejó en claro el origen de su fortuna (acrecentada luego de que ocupara cargos de seguridad pública y que tanto me recuerda a Genaro García Luna), del uso faccioso de su cargo para prácticamente borrar del mapa a la familia de su hermano Federico y, lo más importante, sus nulos resultados en el combate a la delincuencia, tanto a la llamada “de cuello blanco” como la que es consecuencia del tráfico de drogas.

Muy, pero muy mimado el señor Fiscal General de la República por los senadores de la República.

“Trama perversa” contra Scherer

Quien, en cambio, trata a Gertz con la firmeza que se merece un individuo capaz de torcer las leyes a conveniencia y de confabularse con una mujer sedienta de venganza, cual Olga Sánchez Cordero, es Julio Scherer Ibarra quien el sábado a mediodía sorprendió a propios y a extraños al circular un adelanto de la revista Proceso -fundada por su padre- con un texto en el que hace señalamientos precisos sobre la “trama perversa” de ambos personajes para perjudicarlo.

Uno a uno, Scherer expone en su texto cuál fue y ha sido la relación no sólo con Gertz, también con la exministra y exsecretaria de Gobernación, lo mismo que en cada uno de los casos en los que han señalado una participación propia con despachos de abogados a cuyos integrantes también acusa la FGR.

En síntesis, expone Scherer, tanto el fiscal como la ahora presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores han prometido hacer prosperar los casos de personajes como el abogado de “la mafia del poder”, el señor Juan Collado, a cambio de que acusen al ex consejero jurídico de intentar extorsionarlos.

De eso, por cierto, ya habíamos platicado usted y yo en este espacio. Collado, primero, se deshacía en elogios para Scherer en una misiva entregada a AMLO, pero en cuanto su asunto “cayó” en manos de Gertz los elogios se transformaron en acusaciones que, dice Scherer en su defensa, no tienen fundamento alguno.

Bien que la víctima de ese dúo vengativo haya expuesto desde el sábado su posición ante esta “trama perversa”.

Ya era hora.

Toca ahora al Presidente de la República poner orden en casa. Meter en cintura al “autónomo” fiscal y a la legisladora que dependen de él.

Nada más que no nos vaya a salir con la historia de siempre.

Que así como dijo que no había leído el reportaje del cacao, donde se hacían señalamientos sobre los chocolates que aparentemente fabrican y venden sus tres hijos mayores… que así como dijo no haber escuchado las grabaciones –filtradas— de lo conversado entre Gertz y su subprocurador Juan Ramos… ¡no vaya a decir que no, que no ha leído el texto de Julio Scherer Ibarra en el cual denuncia la muy creíble “trama perversa” en su contra.

Indicios

Y doña Olga Sánchez Cordero Dávila prefirió salir de la polémica y a través de su cuenta en Twitter escribió en una primera publicación que hay que dejar que los que hablen sean los órganos de impartición y procuración de justicia. Pero, en México, ¿son confiables estos órganos, señora ex ministra? El de impartición de justicia está en manos del cada vez más impresentable Arturo Zaldívar, quien tan sólo en la semana que recién transcurrió dio muestras de una parcialidad que favorece a Gertz Manero. Y el de procuración de justicia, de otra parte, está bajo la férula ¡del propio Gertz! ¿Usted confía en ellos? ¡Yo tampoco! * * * Y en el caso de la vendetta de la señora Claudia Sheinbaum en contra de la alcaldesa (suspendida) en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien ha mantenido un conveniente silencio ha sido el intendente de la policía de Ciudad de México, Omar García Harfuch. ¿Él también cree que los gendarmes bajo sus órdenes fueron sometidos, secuestrados y robados por una mujer de apenas un poco más de metro y medio de estatura? Conocí y traté a su padre, don Omar. Presumo de haber tenido con él una relación cercana y, por lo mucho que platicamos, de plena confianza. Él no habría participado en una charada de este tipo, se lo aseguro. * * * Y en las filas del PRI el gobernador de Oaxaca,Alejandro Murat Hinojosa, se colocó ya entre los aspirantes a la candidatura presidencial. También el fin de semana anunció que en abril realizará una gira por todo el país para defender el “modelo Oaxaca”, basado en la construcción de acuerdos con todas las expresiones políticas, el cual ha sido muy criticado por sus “aliados” panistas. De paso le dio un buen coscorrón al Partido Acción Nacional. Murat, quien es muy cercano a AMLO, dejará la gubernatura en diciembre próximo muy probablemente a un morenista, de acuerdo con las encuestas publicadas a la fecha. * * * ¿Será cierto que se frustró la intentona del ex tenista y ex capitán del equipo nacional mexicano de Copa Davis, Oliver Fernández Mena, de iniciar la constitución de un nuevo banco al amparo del medio periodístico que patrocina? El primer paso era el de legalizar la cobranza exprés a los trabajadores que obtuvieron el crédito de alguna Sofom, pagadero a través de nómina. A ojos cerrados, los diputados de la 4T aprobaron la iniciativa del Partido Verde. Al día siguiente, en la matiné de Palacio Nacional, les dijeron que nones. Y en el Senado ya adelantaron que batearían la minuta que les enviaron desde la Cámara Baja. * * * Quien también ya se lanzó al ruedo fue el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, desvirtuando todas y cada una de las mentiras que en sus matinés y desde su púlpito ha hecho el señor López Obrador con respecto a la consulta de revocación de mandato. El viernes, en la sesión del Consejo General, Córdova también puso en su lugar a los legisladores morenistas a quienes instó a dejar de verse y escucharse a sí mismos -en realidad, repitiendo como loros todo lo que ven y escuchan proveniente de Palacio Nacional- y constatar los avances que se llevan en los preparativos del evento. Pareciera, dijo, que quienes quieren boicotear la consulta son AMLO y los legisladores. ¿Pareciera? * * * Muchas gracias por acompañarme con la lectura de este texto. ¡Feliz inicio de semana! Y como siempre, ya sabe que le deseo que tenga ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez