El doctor Emmanuel Flores, un artista que esculpe el cuerpo de tus sueños

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Miembro de AMCPER, CMCPER, ISAPS

Si tomaste la decisión de realizarte una liposucción para esculpir el cuerpo de tus sueños, el paso más importante es encontrar un médico especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva certificado, lo cual se puede consultar en la página web cmcper.org.mx que es el sitio del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva AC., si al buscar el nombre del médico en el directorio de dicha página web no arroja ningún resultado, entonces no es un especialista en dicha área, ya que es una persona que no cumple con lo necesario para poder realizar este tipo de procedimientos, esto es muy importante ya que caer en manos de charlatanes puede afectar tu vida para siempre e incluso puedes morir.

En la página web del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva AC aparecen más de 2 mil cirujanos plásticos certificados en toda la República Mexicana. En la Ciudad de México tenemos a uno de los mejores cirujanos plásticos, el doctor Emmanuel Armando Flores González, con número de certificación 1798, con 17 años de experiencia. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), postgraduado en Cirugía General en el Hospital General de México “Doctor Eduardo Liceaga”, y con una subespecialidad en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva en el mismo hospital. Cuenta con varios años de experiencia profesional dentro de su área de especialidad en diversas instituciones de renombre, es miembro activo a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER), una de las instituciones más prestigiosas y reconocidas que avalan la calidad superior y el profesionalismo de cada especialista dentro de su área de acción.

El doctor Emmanuel Flores, que es toda una institución en la cirugía plástica, estética y reconstructiva, concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, a través de mi cuenta de Instagram @gloricarpio_news y que pueden ver en mi feed.

Entre los servicios que ofrece el doctor Emmnauel Flores están: contorno corporal, mamoplastía, abdominoplastía, aumento de glúteo, rinoplastía y tratamientos de mínima invasión.

Es importante destacar que una liposucción no es un procedimiento para bajar de peso, una liposucción es para pacientes que no estén con sobrepeso y que desean disminuir cierta cantidad o porcentaje de grasa y con ello “vamos a mejorar el contorno corporal, es decir, voy a quitar un poco de grasa de algunas áreas para mejorar el contorno corporal, pero la finalidad no es bajar de peso”, dice el doctor Emmanuel Flores, quien atiende en Hospital Ángeles Clínica Londres Torre Frontera, en Frontera 74, colonia Roma, en la Ciudad de México.

“Soy obsesivo con el resultado de la gente que confía en nosotros y afortunadamente los resultados son increíbles. Hago mucho énfasis con los pacientes de buscar una naturalidad, no cosas que nos lleven a problemas después”, indicó el doctor Emmnauel Flores.

Es importante decir que también están las liposucciones selectivas, “sí puedo hacer una liposucción selectiva, principalmente en los brazos, el cuello y en las llamadas chaparreras de las mujeres, pero hay otras áreas en las que no la hago porque podemos generar irregularidades en el contorno corporal”, dijo el doctor Emmanuel Flores González, cuyo teléfono de Whatsapp para agendar una cita es el 5531295088, de lunes a viernes de 9 am a 7 pm.

—¿Cuál es la edad mínima y máxima para hacerse una liposucción?

No atendemos a menores de edad. Para realizarse una liposucción depende de las condiciones de salud del paciente, he operado a pacientes de 75 años de edad y no ha habido problema, sin embargo, me han consultado chicas de 18 años de edad a las que no les realizo la liposucción porque sus condiciones de salud no son favorables.

LAS DIVERSAS FORMAS DE REALIZAR UNA LIPOSUCCIÓN

—¿Cuáles son diversas formas de realizar una liposucción?

Dependerá de las condiciones de cada paciente. Está la liposucción de alta definición o HD, mediana definición o MD, o definición suave o SD. Esto depende de la cantidad de músculo y grasa en cada paciente, entre más masa muscular y menos grasa, mayor definición podemos obtener, o entre menor masa muscular y mayor grasa corporal menor definición podemos tener.

—¿Quiénes acuden más a realizarse una liposucción, hombres o mujeres?

Mi porcentaje es de 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres, ese es mi porcentaje promedio en las operaciones.

—¿Cuándo se realiza una liposucción al paciente se le pone anestesia local o general?

Es anestesia general porque es la manera más segura de llevar este tipo de procedimientos. La manera más certera de tener control sobre el cuerpo del paciente es con anestesia general para actuar de manera inmediata si es que se llegara a dar una situación de emergencia.

—Hay algún alimento prohibido una vez que se realiza una liposucción?

No. A mis pacientes les digo que pueden comer lo que quieran, pero sí le pido que durante las primeras cuatro semanas tengan cuidado con ciertos alimentos muy dulces porque esto puede generar que tengamos procesos anómalos de inflamación, es decir, si no hay un proceso de desinflamación se puede generar problemas de fibrosis u otro tipo de situaciones.

Durante las primeras cuatro semanas les dejo a mis pacientes una dieta relativamente libre, que coman lo que quieran porque su cuerpo necesita recuperarse del procedimiento y cuatro semanas después los mando con la nutrióloga de nuestro equipo y con la entrenadora para mantener el resultado.

“NO EXISTE LA LLAMADA MINI-LIPO”

—¿La liposucción se puede realizar en un consultorio?

No. Hace unos meses hubo un caso de una influencer de Guadalajara, joven de edad (23 años), que murió con la aplicación de toxina botulínica en las axilas, imagínense le pusieron botox en las axilas (quería acabar con la sudoración excesiva o hiperhidrosis que sufría) y murió porque tuvo una reacción con este tipo de medicamento.

También, hace unos meses, existió el caso de una chica (26 años de edad) que murió por realizarse una mini-lipo que le hicieron un consultorio y la realidad es que ese tipo de cosas son las que debemos de tener cuidado porque para empezar NO existe la llamada “mini-lipo.

Ninguna cirugía plástica se debe realizar en un consultorio médico.

—¿En cuánto tiempo se ven los resultados de una liposucción?

Los resultados se ven de manera inmediata. A todos mis pacientes les enseño cómo estaban antes del procedimiento y de cómo quedaron después, el cambio es impresionante.

Sin embargo, como en cualquier cirugía hay inflamación, que es algo inevitable, el proceso inflamatorio se va a retirar de 6 meses y hasta un año después de la cirugía, que es donde podemos hablar de un resultado definitivo.

Para que tengamos un resultado excelente es importante llevar una serie de pasos, cada cirujano tiene sus propios protocolos para llevar a cabo este seguimiento de los pacientes, pero en mi caso realizamos cuatro semanas de ejercicio, dieta y continuamos así hasta el término terapia post operatoria, por eso es súper importante EL uso de fajas porque nos ayudan a que tengamos mejores resultados y a que los pacientes les vaya excelente.

—Hay algunas mujeres que se realizan diversas cirugías de implante mamario porque cada vez quieren aumentar más el tamaño de sus senos, ¿qué pasa con la piel cuando se estira tanto?

En este punto es importante saber que un implante va a suplir la ausencia de volumen y puede ayudarnos a vernos mejor, igual que con el contorno corporal. Siempre les digo a mis pacientes que pensemos a futuro y no en el momento actual para no llegar a volúmenes que en el futuro resulten inconformes.

La primera causa por la que una paciente se cambia de implantes es por la inconformidad con el volumen y casi siempre es porque les pusieron de más y lo que termina pasando es que después quieren retirarse el implante y efectivamente la piel va a sobrar.

Cuando las pacientes tienen muy poquito volumen es difícil colocar implantes mamarios grandes, por lo que se se colocan implantes pequeños, pero si son pacientes que tienen la capacidad para colocar implantes grandes, se puede realizar, siempre y cuando sea de forma estética, pero siempre va a haber crecimiento de la piel.

Cuando se llegan a volúmenes exagerados de implantes y si en un futuro la persona decide quitarse dichos implantes, no va a haber capacidad de que regrese la piel que se estiró y lo mismo pasa con el abdomen y con otras áreas.

—Además de los procedimientos de cirugía plástica, ¿qué otros tratamientos o servicios ofrece?

La cirugía reconstructiva también es mi especialidad, son los procedimientos necesarios para recuperar las condiciones funcionales de alguna parte de tu cuerpo, y no solamente las condiciones estéticas.

—Algo que desee agregar.

Lo más importante es que el paciente tenga la información adecuada, antes, durante y después de cualquier tipo de cirugía estética. El problema no es quererse ver mejor de lo que ya somos, el problema es que a veces no nos asesoramos con verdaderos especialistas. Nuestro deber es siempre cuidar la salud de nuestros pacientes.

¡Gracias doctor Emmanuel Flores por esta increíble charla!

El doctor Emmanuel Flores González se encuentra en: Hospital Ángeles Clínica Londres, Torre Frontera

Frontera 74, 3er piso. Consultorio 320,Colonia Roma Norte, Ciudad de México

Teléfono de Whatsapp para agendar una cita: 5531295088, de lunes a viernes de 9 am a 7 pm.

Página web dremmanuelflorescp.com

Instagram: @eflorescirugiaplastica

TikTok: @dremmanuelflores

Facebook. @dremmanuelflores.cirujanoplastico

YouTube Dr. Emmanuel Flores

Consulta de valoración virtual (videoconferencia con el envío de fotos previas) es de 1,200 pesos.

Costo de valoración presencial es de 2 mil pesos.