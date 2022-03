Se descompone el círculo de AMLO

Así las cosas…

Humberto Mares N.

El presidente Andrés Manuel López Obrador vive un rompimiento de su equipo cercano y de primera línea, encargado de atender en ese entonces, la parte jurídica de la Presidencia de la República, los temas judiciales y la política interna.

Luego de semanas que dos de estos personajes renunciaron a sus deberes, surge un visible y político enfrentamiento entre estos personajes que gozaban de la absoluta confianza de AMLO.

Julio Scherer se defiende como puede por la embestida de Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República y Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de Gobernación y hoy Presidenta del Senado de la República.

El ex consejero presidencial Julio Scherer Ibarra, amigo de AMLO, quien dijo quererlo como a un hermano, publicó en la revista Proceso, fundada por su padre y hoy propiedad de su familia, una carta en la que acusa a Alejandro Gertz Manero y a Olga Sánchez Cordero de ser cómplices de una trama en su contra, motivada por venganzas personales y con la finalidad de manchar su nombre.

En el testimonio escrito publicado este domingo, Scherer afirma que detrás de “las acusaciones falsas” en su contra están los intereses de Sánchez Cordero y Gertz Manero, “cómplices en el afán por manchar” su nombre, afirma Scherer Ibarra, quien acusa una confabulación entre la ex secretaria de Gobernación y el Fiscal General de la República, para perseguirlo mediante un modus operandi “extorsivo” -valiéndose de su poder y de recursos públicos para buscar “venganzas personales”- que se repite en los casos Juan Collado, Cruz Azul, Viaducto Bicentenario, Gómez Mont y Álvarez Puga. Y advierte: “La fiscalía no tiene contrapesos constitucionales y hoy es un peligro. No voy a cesar en la denuncia de sus atropellos”, afirma Julio Scherer.

Scherer se dice perseguido y que las venganzas de ambos funcionarios las atribuye al ejercicio de gobierno que han tenido los tres en la administración del Presidente AMLO, pero advirtió que ante el hostigamiento ha decidido decir la verdad.

Por su parte, la senadora Sánchez Cordero declaró: “No voy a caer en el juego de hablar de las afirmaciones falsas que hace (Scherer) sobre mi persona y del actuar en mi encargo como titular de Segob”, y creo que es lo mejor que muestre mesura en este asunto que afecta directamente al gobierno de la 4T, porque en el inicio de este gobierno fueron piezas claves para su jefe. Sin duda, este episodio muestra la descomposición del equipo de primera línea del presidente AMLO, debido a situaciones personales y políticas, ante la apresurada carrera presidencial y los grupos ya formados. Ambos bandos están decididos a continuar en el pleito y se defenderán con todo.

La pregunta es: ¿Por qué el presidente AMLO no pone orden? o será que prefiere que se den con todo para deshacerse de algunos por elección popular.

Paran la iniciativa de Morena

La iniciativa de ley aprobada inexplicablemente para cobrarse directamente del salario de los trabajadores los préstamos o créditos contratados con instituciones para pagarlos directamente a los bancos, que fue calificada por la opinión pública de “cobrarse a lo chino”, que en realidad lo calificaría a lo “cochino”.

Avalan que patrones se conviertan en cobradores del sistema financiero Morena y sus aliados aprobaron la cobranza delegada, que en esencia legaliza el descuento de los créditos de nómina, antes de que los patrones paguen los salarios y autorizaron a las sociedades financieras a cobrar más tasas de interés a los asalariados, al aplicar un factor de hasta 1.2 puntos que se multiplicará por el costo anual total (CAT) registrado ante la Condusef. El salario es lo más sagrado en nuestras leyes laborales. Esta iniciativa tenía tres años durmiendo en San Lázaro y ahora los diputados la reviven y aprueban, pero afortunadamente en el Senado, en voz del líder morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, señaló que la analizaran detenidamente, pero además señalo que no se convertirán en cobradores de bancos o empresas.

Sería un gran error en su carrera para la candidatura, este tipo de actos no abonan en nada a una imagen pública sólida y de acercamiento a los ciudadanos. Es una iniciativa totalmente a favor de los ricos seguramente la van a congelar.

Aparece el presidente Zedillo

Después de años de no aparecer en la escena política y menos hacer declaraciones, el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000),, lo hizo y lamentó la “ola de gobernantes populistas e ineptos” que convirtieron la gestión de la pandemia de Covid en “un desastre”. Zedillo Ponce de León participó en la conferencia digital Perspectivas Económicas y el Futuro de la Tecnología en Latinoamérica, organizada por uno de los proveedores mundiales de servicios de tecnología de la información en Latinoamérica, donde se abordó, entre otros temas, el impacto de la Covid-19.

Zedillo dijo que esos malos gobiernos han aumentado la pobreza y el desempleo en Latinoamérica y pidió que ojalá esos malos gobiernos les sigan gobiernos productivos que saquen a la zona adelante y rumbo al desarrollo, en base a la legalidad. Duro y a la cabeza. Así las cosas hasta pronto, use cubrebocas.

