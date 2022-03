A 28 años de Colosio

Desde el portal

Ángel Soriano

Se cumplieron 28 años del magnicidio del malogrado candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio y no hay todavía responsables intelectuales y continúan vigentes algunas hipótesis al respecto, unas descartables y otras no tanto, pero que es preciso aclarar para castigar a los responsables, para iniciar un nuevo capítulo en la vida nacional.

Si el propósito del crimen fue el desacuerdo con su ideario político, carece de fundamento esto porque en un férreo régimen presidencialista como el que se vivía en esa época -y como en el presente-, ninguna fuerza política podría disputarle el poder al Jefe de Estado, de partido y comandante supremo de las fuerzas armadas.

Simple y sencillamente se le hubiera pedido diera un paso al costado y dejar su lugar a otro candidato. Nadie, ni en esa época ni en ninguna, podía o puede hacerle sombra al Presidente. El jefe de Estado lo es y él manda. Un candidato, y menos del partido oficial, de ninguna manera significaba un peligro ni para el régimen ni para el país. No era necesario eliminarlo.

Quienes argumentan que fue por su discurso en el Monumento a la Revolución, tampoco hay lógica alguna. Un simple discurso no puede transformar a la Nación, sólo hubiera bastado con dar órdenes para que no tuviera difusión o pedir que lo corrigiera. Tampoco había necesidad de ejecutarlo. En un régimen como el que vivimos, nadie le puede disputar el poder al Presidente.

Turbulencias

Lógica de los antojitos en el AIFA

En el mismo sentido, una respetable señora que “se cuela” a un evento presidencial con su anafre tampoco tiene lógica. El mínimo detalle de los lugares donde concurre un jefe de Estado es cuidado al máximo, y no sólo el Presidente, cualquier funcionario de un nivel respetable no concurre a sitios donde previamente sea supervisado. Y menos en un lugar tan retirado como el AIFA hacia donde no hay transporte y el costo del mismo es inaccesible para un vendedor ambulante. Necesariamente fueron llevados para que se le diera un perfil folklórico y democrático, pues resulta imposible tanto para los asistentes como para los vendedores poner en riesgo la seguridad de los asistentes. La idea de instalar locales con antojitos regionales tiene que ver con la cultura del rescate de lo nuestro, de nacionalismo y de reivindicación de nuestros grupos étnicos y de sus regiones, de su gastronomía y sus tradiciones, nada hay de extraño en la presencia de vendedores en el flamante AIFA… En Nuevo León sigue la persecución de familiares y colaboradores del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, como una demostración de que el poder y las instituciones se utilizan para venganzas personales y carpetas de investigación sobran. Pocos de los que ocupan u ocuparon puestos públicos podrían salvarse de caer en irregularidades o malos manejos, pues disponer de los recursos públicos en cualquiera de sus niveles de gobierno hace caer a cualquiera para beneficiar a familiares, amigos o incondicionales… Se encuentran ya en Quintana Roo los 98 ingenieros militares que ejecutaron exitosamente el AIFA y ahora van por el Tren Maya que encuentra otro tipo de conflictos e intereses que buscan descarrilarlo, sobre todo los ecologistas que tienen una gran bandera en defensa de los recursos naturales y Quintana Roo los posee en forma vasta… La autopista a la costa oaxaqueña, igualmente, enfrenta dificultades por problemas agrarios ancestrales y oposición de los pueblos a que las nuevas vías de comunicación alteren su vida comunal. Desde siempre se han opuesto a la construcción de carreteras porque rechazan la presencia de personas ajenas a sus pueblos. Y esto está demostrado porque la autopista no se entregó en los tiempos ofrecidos.

