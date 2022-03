Sólo una nueva terminal

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Fue una gran fiesta para AMLO y su 4T la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con bombo y platillo, la primera obra de tres, insignia de este gobierno, construida en tiempo récord de dos años cinco meses, que debutó en su primer día con 20 operaciones aéreas.

Cerca de mil personas con el gabinete presidencial en pleno, 28 gobernadores del país, los titulares de los poderes Judicial y Legislativo, empresarios, banqueros, industriales, los dueños del dinero, que ahora ya son tomados en cuenta, porque antes eran la mafia del poder, todos felices porque ya tenemos una nueva terminal aérea digna del tercer mundo.

Sin embargo, aunque el sindicato de pilotos ha manifestado su aprobación en cuanto a la parte técnica, las autoridades internacionales y empresas aéreas importantes en el mundo, todavía no lo consideran un aeropuerto internacional, por lo menos las aerolíneas de Estados Unidos.

La verdad es que el AIFA se integró a la red del sistema de aeropuertos para la zona metropolitana, junto con el de Toluca en donde el Aeropuerto Benito Juárez, sigue siendo el de mayor operación. El domingo tuvo 822 operaciones y el AIFA el lunes operó 20. Pienso que este aeropuerto, por lo pronto, pinta para ser una terminal alterna para vuelos domésticos. Nada más, no será la gran instalación como puente Internacional al mundo, pero ayudará a resolver la saturación de vuelos nacionales. Una simple terminal aérea.

Por lo pronto, AMLO y el secretario de la Defensa, pudieron decir su frase “misión cumplida”, aunque la construcción del AIFA todavía no concluye porque, le falta mucho para su operación al ciento por ciento. Por ejemplo no tiene agua, taxis, avenidas para llegar, no tiene restaurantes sólo una cafetería, pero seguramente con el tiempo irá avanzando en su consolidación.

Hoy, el gobierno de la 4T seguramente se dedicará a sacar adelante las dos obras faltantes, el Tren Maya y la refinería en Dos Bocas, a lo que AMLO le dedicará, sin duda, más tiempo.

Si bien es cierto que la construcción del AIFA fue en tiempo récord y se ha reconocido el trabajo del Ejército mexicano, la opinión pública ha preguntado en las redes sociales sobre el costo y la forma en que se entregaron los contratos, que seguramente habrá información al respecto.

PAN rompe, falta seriedad

El líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, anunció que el partido azul retira el diálogo con el gobierno, precisamente porque nunca hubo mesa de conversación. Se pierde una gran oportunidad para México, pero en todo hay un límite y Acción Nacional da por concluida la espera del diálogo anunciada en diciembre por la notoria falta de interés y seriedad del gobierno, sostuvo Marko Cortes Mendoza.

Marko Cortés anunció que ante la falta de una verdadera voluntad por parte del gobierno federal de escuchar los planteamientos del PAN, como fue prometido en reuniones con el secretario de Gobernación, en busca de dialogar sobre los grandes temas de la nación, como los temas legislativos, las reformas electoral, eléctrica, la inseguridad, la reactivación económica, el Estado de derecho, el cuidado al medio ambiente.

Cortés Mendoza señaló que los gobiernos autoritarios no dialogan, sólo imponen su posición. Ya quedó claro que al gobierno morenista no le interesa resolver los graves problemas de la gente. Recordó que después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptara la solicitud de diálogo presentada el 31 de noviembre de 2021 por el diputado panista, Santiago Creel Miranda, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara Diputados, la Secretaría de Gobernación acordó con la dirigencia nacional del PAN establecer siete mesas de trabajo, con los temas: Pluralidad democrática y Estado de Derecho, Mesa Económica para la Generación de Empleo y Superar la Pobreza, Seguridad y Narcotráfico, Reforma Eléctrica, Salud y Bienestar, Reforma Electoral y Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Aquí está el detalle, estas mesas no se concretaron. Vale la pena señalar que el diálogo en política es fundamental. Este año netamente electoral y político los partidos de oposición quieren opinar y hacerse notar y requieren de diálogo con el gobiernos sobre temas coyunturales, porque de lo contrario se convierte en guerra y ataques, que no nos llevan a nada, bueno sí, al caos. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se tendrá que sentar con los partidos para escuchar su posición.

El político ausente, pero no olvidado y algo más

En la fiesta del AIFA, la pregunta era: ¿No vino Monreal?, y efectivamente no asistió, porque, según su explicación cedió, su lugar a compañeros senadores que querían asistir, él prefirió quedarse a trabajar. Dijo que seguirá con el Presidente hasta el final, seguramente el mensaje se registrará en Palacio.

Los transportistas levantaron la voz ante la inseguridad en las carreteras del país y en 29 estados del país bloquearon carreteras y casetas para exigir mayor seguridad en carreteras y bajar los costos de casetas y combustibles, entre otras demandas. Automovilistas quedaron varados hasta por 10 horas. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

