Niega AMLO que “dé línea” en posible investigación a Scherer

Rechazo a venganzas políticas

La FGR, como los otros dos Poderes de la Unión, actúa con autonomía, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia matutina que él no da “línea” ni recomienda que se afecte o proteja a nadie y que tanto la Fiscalía General de la República (FGR), como los otros dos Poderes de la Unión, actúan con autonomía.

El mandatario federal fue cuestionado sobre la posibilidad de investigar al ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer por supuestamente alertar al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sobre las indagatorias en su contra y el proceso de desafuero.

“No tenemos información, nosotros no sabemos, eso tiene que ver básicamente con la Fiscalía General de la República, que fue la que llevó a cabo la investigación sobre la presunta responsabilidad del actual gobernador de Tamaulipas y también atendió este asunto el Poder Legislativo y que está en efecto ante el Poder Judicial”, dijo.

“Vamos a esperar a que sean estas instancias las que decidan, las que resuelvan. No debe de haber impunidad para nadie, pero también que no se deben de fabricar delitos y que no debe haber venganzas con propósitos políticos, que se tiene que aplicar la ley de manera imparcial (…) Yo no doy línea ni recomiendo que se afecte a nadie o que se proteja a nadie la fiscalía tiene autonomía y el poder judicial lo mismo como los diputados y los senadores”, dijo.

Necesario controlar la inflación, reconoce el presidente AMLO

Sobre temas económicos, el presidente López Obrador se adelantó al Banco de México (Banxico) y en su mañanera informó que el banco central decidió incrementar su tasa de interés de referencia en 50 puntos base a 6.5 por ciento, ante los índices de inflación.

“Ayer aquí en México, el Banco de México aumentó la tasa de interés (…) Vamos a tener una tasa de interés de 6.5 por ciento, porque cuando aumentan las tasas de interés hay menos inversión y se supone que baja la inflación, es un mecanismo de control”, dijo.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, López Obrador destacó la importancia de controlar la inflación, para evitar un impacto en el ingreso de los mexicanos, pese al incremento al salario, por lo que una de las formas, además de producir lo que se consume, entre otras, es con el incremento en las tasas de interés.

“Si se desata la inflación, nos afecta mucho porque es carestía, aumenta el precio de todo y no nos rinde el ingreso, podemos tener incrementos salariales pero se reduce nuestra capacidad de compra entonces no hay que permitirla. Hay varias maneras de enfrentarla, produciendo lo que consumimos, ser autosuficientes en energéticos y en alimentos”, dijo.

“Los financieros en el mundo, cuando hay inflación, lo que buscan es parar la economía. Nosotros vamos a tener una tasa de interés de 6.5% porque cuando aumentan hay menos inversión y se supone que baja la inflación, es un mecanismo de control. De todas formas cuando llegamos al gobierno la tasa era del 8%, la bajamos hasta el 4%”, expuso el mandatario federal.

“La decisión de ayer, la tomaron en Banxico por unanimidad y respetamos la autonomía. Espero que resuelvan pronto en Estados Unidos, porque tengo información que hay, como en Europa, mucho malestar por el incremento de los precios, cada país tiene su política”, añadió.

López Obrador también celebró que México tenga una inflación menor que la de Estados Unidos, que según él se debe a la capacidad para controlar los precios de los combustibles.

Reitera que no hay destrucción de selva por el Tren Maya

Sobre la campaña contra obras del Tren Maya, el presidente López Obrador reiteró este jueves que los artistas como Eugenio Derbez o Rubén Albarrán, quienes lanzaron un video en apoyo a una campaña contra la deforestación en el sur del país, están desinformados y actúan de manera deshonesta.

El mandatario federal consideró, sin generalizar, que dichos famosos no tienen verdadera vocación ambientalista y en la mayoría de los casos lo hacen por dinero y el renombre.

“Es parte de lo mismo, existe también la deshonestidad en artistas, en científicos, intelectuales y es normal. A estos famosos o les pagaron o lo hacen por convicción porque les molesta mucho lo que sucede en el país, son adversarios nuestros.

“Algunos muy desinformados, yo creo que todos estaban leyendo. Me recordaron a los políticos de antes, me tocó ver a un presidente leyendo un telepromter, no se ven, está uno así y está uno leyendo, esto pasa en los conductores de televisión”, narró el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Voy a participar como ciudadano en la revocación: López Obrador

En cuanto a la consulta de Revocación de Mandato del 10 de abril, el presidente López Obrador anunció que participará como ciudadano en este proceso.

Destacó la importancia de este proceso en la democracia participativa, por lo que consideró que pese a la falta de difusión, la ciudadanía ya tiene elementos para decidir si acude a votar o no.

Los ciudadanos, aún con poca información, con poca difusión, ya tienen los elementos básicos y se trata de la democracia, es una consulta y a todos los mexicanos nos importa mucho participar, ser tomados en cuenta. (…) Voy a participar como ciudadano el domingo 10 de abril”, expresó.

López Obrador criticó no sólo la falta de difusión de la revocación de mandato por parte del INE, sino que también lamentó que no se instalen las casillas suficientes para garantizar el voto de toda la ciudadanía.

De acuerdo con el INE, sólo se instalarán 57 mil 516 casillas (24 mil 487 básicas, 32 mil 729 contiguas y 300 especiales) el 10 de abril ante la falta de presupuesto.