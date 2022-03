Cirugías gratuitas a niños con labio y/o paladar hendido

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Las condiciones climáticas afectan a pacientes con asma

Operation Smile México A.C., organización sin fines de lucro, referencia en México, en la atención de los pacientes con labio y/o paladar hendido, anuncia su programa de colaboración en conjunto con el Consorcio Mexicano de Hospitales y la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, para llevar a cabo una serie de cirugías a pacientes que viven bajo esta condición. Esta vinculación se da en el marco del Congreso Nacional de Cirugía Plástica que se llevará a cabo en Mazatlán. El programa consiste en realizar 16 cirugías gratuitas a niños y jóvenes, principalmente de Mazatlán, con esta condición. Este programa se realizará del 25 al 28 de marzo. Iniciará el 25 con el proceso de valoraciones, los días siguientes se llevarán a cabo las cirugías y el 28 se dará de alta a los pacientes operados el día anterior. “Para Operation Smile México, poder contar con aliados como el Consorcio Mexicano de Hospitales y la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, representa el inicio de una excelente oportunidad para apoyar a más pacientes. Somos conscientes de que en equipo y con las personas correctas, podemos llegar muy lejos y beneficiar a las niñas y niños que necesitan una cirugía. Iniciamos en Mazatlán, pero pronto anunciaremos las acciones venideras que tenemos en mente”, anunció Miguel Ángel Pichardo, director ejecutivo de Operation Smile México. Javier Potes, director general del Consorcio Mexicano de Hospitales, expresó que para muchas familias mexicanas, la cirugía de labio y/o paladar hendido el costo de la cirugía suele ser elevado. “Lo que se busca con este programa de colaboración es atender un problema de rezago que, por barreras estructurales, culturales y económicas, los pacientes no tienen acceso a atención médica ni especializada. Algunos de los obstáculos son la falta de información sobre las opciones de tratamiento, no tener ingresos suficientes para cubrir los gastos de la cirugía y los largos traslados hasta los centros de tratamiento. Con este trabajo conjunto entre dos organizaciones del sector privado, podremos actuar activamente para mejorar las condiciones de vida de los pacientes, así como los sistemas de salud locales en beneficio de las familias mexicanas que necesitan tratamiento médico” El Hospital Sharp facilitará las instalaciones para llevar a cabo los procedimientos, así como el instrumental necesario, señaló Tarsicio Robles, administrador general del Hospital Sharp. Operation Smile México, contará con el equipo de voluntarios médicos que realizarán las cirugías, insumos quirúrgicos y medicinas, además de todo el proceso post cirugía, protocolos y cuidados que cada paciente necesite. Existen 5 millones de pacientes que necesitan atención de hendidura en todo el mundo.

*****

El asma es una enfermedad respiratoria crónica que en 2019 en México afectó a más de 250 mil personas, ocupando el lugar 13 de morbilidad. Entre los factores que desencadenan los brotes se encuentra el cambio de estación, pues no sólo se modifica el clima, sino también la cantidad de polen y alérgenos que hay en el ambiente. El doctor Carlos García Bolaños, miembro de la Sociedad Mexicana de Pediatría, señaló que “las condiciones climáticas afectan a los pacientes con asma. En el final del invierno e inicio de la primavera, la calidad del aire, así como la lluvia y el polen que hay en el ambiente pueden ocasionar que los síntomas empeoren”. El cambio de rutina, por ejemplo, realizar ejercicio al aire libre o salir a caminar debido a la mejora en el clima, también pueden ocasionar que quienes viven con asma sufran un ataque pues el nivel de ozono, uno de los principales detonadores, es mayor en temperaturas elevadas. “Los pacientes con enfermedades respiratorias preexistentes tienen un riesgo mayor de efectos adversos de la exposición al ozono, ya que generalmente tienen una menor reserva pulmonar”, indicó la doctora Bárbara Haro, gerente médico de la franquicia de respiratorios de Boehringer Ingelheim México, Centroamérica y El Caribe. El apego al tratamiento es la mejor manera de contr olar el asma y sus síntomas. Aunque no se trata de una enfermedad curable, hacerlo reduce los riesgos futuros de crisis, así como la posibilidad de hospitalizaciones, visitas a urgencias y alteración de la función pulmonar. Para concientización sobre el padecimiento, Boehringer Ingelheim, presentó la segunda edición del concurso de dibujo #plASMAndoHistorias que busca sensibilizar a la población mexicana sobre la importancia de controlar el asma. Este año podrán participar personas, pacientes o no, desde los 6 años. Las Bases del Concurso están disponibles en el sitio www. plasmandohistorias. com del 23 de marzo al 3 de mayo de 2022.