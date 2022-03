Mentir, arma política de AMLO

Índice político

Francisco Rodríguez

Todos los días calumnia

¿Y el secretario Arganis?

Mentir forma parte del accionar político. La gran mayoría de los políticos mexicanos —y de todo el planeta— usan el engaño para acceder al poder e, incluso, para mantenerse en él.

Al actual presidente mexicano se le da mucho el mentir. Más que a cualquier otro que haya ocupado el mismo cargo. Una empresa especializada le contabilizó, en promedio, 80 mentiras para cada una de sus “mañaneras”.

Lo peor es que no sólo miente, también engaña. A muchos de los 30 millones que en 2018 votamos por él -el escribidor incluido- nos convenció con su discurso anticorrupción, sus falsas promesas de regresar a marinos y soldados a sus cuarteles, a cuando menos paliar con otros métodos la violencia que a diario nos asalta y mata, a gobernar sin corrupción…

¿Y qué pasó? Pues que desde el primer día hizo todo lo contrario a aquello a lo que se había comprometido. El desengaño ha sido brutal. Y le ha resultado adverso, pues excepto sus fanáticos, ha perdido el tremendo apoyo con el que llegó a la titularidad del Ejecutivo Federal.

AMLO es capaz de negar lo evidente. Para él y sólo para él, en su llamada 4T no se miente, no se roba y no se traiciona. La verdad, usted lo sabe, es otra. Hoy, en vísperas de la consulta sobre su ratificación en el mando el próximo 10 de abril, él y su partido vuelven a verle la cara a la masa desinformada que aún le aplaude.

Que dizque si no votan por la permanencia del tabasqueño en Palacio Nacional, casi de inmediato se acabarán para ellos las ayudas y apoyos sociales en los que se diluye la mayoría disponible de los presupuestos de egresos de la Federación y, claro, de las imitadoras entidades de la República.

Una mentira tras otra. Y es que, hasta ahora, ningún opositor lo ha planteado siquiera. Sería suicida para el proyecto político de cualquiera que se oponga a la llamada Cuarta Transformación. Placentera o lamentablemente -según el cristal con el cual se mire- esas ayudas o apoyos sociales llegaron ya para quedarse.

Ahora, señalamientos calumniosos

Mentir sobre su nivel de escolaridad, sobre los recursos económicos empleados en su manutención y la de su familia durante laaargos años, sobre otros muchos episodios de su vida que han sido expuestos ante la opinión pública por las redes sociales y hasta por algunos medios de comunicación ha escalado a la calumnia en contra de aquellos que él piensa o cree son sus adversarios.

No pocos de mis compañeros de profesión han sido blanco de sus invectivas y diatribas por el sólo hecho de llevar a cabo sus tareas periodísticas. Antes ya habían sido sus víctimas miembros muy conocidos del sector empresarial a quienes, incluso, se sometió al chantaje. Mentir no es punible en nuestro país. Calumniar, en cambio, sí que lo es. Ya sin fuero constitucional, ¿puede AMLO ser acusado penalmente por sus dichos calumniosos?

¿Usted qué cree?

Indicios

Pues nada, que el junior cuarentón del Presidente de la República, José Ramón López Beltrán, entró al debate político. Pero no crea usted que fue para aclarar la fuente de sus ingresos o desmentir el conflicto de interés Pemex -petroleras en privadas en Houston- grupo hotelero Vidanta, sino para reclamar al comediante Eugenio Derbez su participación en un video donde varios ambientalistas manifiestan su oposición a la construcción del Tren Maya sobre frágiles y delicados suelos de la península yucateca, lo que impactaría negativamente sobre los cenotes y ríos subterráneos de la zona. * * * ¿Alguien notó la ausencia del titular de la STIC, Jorge Arganis, en la ceremonia de inauguración del AIFA? No lo invitaron o no quiso aparecerse para que no le reclamaran tooodas las que debe en materia de comunicaciones y transportes. En primer lugar, que aún México no tenga la categoría 1 en seguridad aérea, lo que impide que el nuevo aeropuerto no sea reconocido como “internacional”, entre otros pendientes. Y el más obvio: el que no estén concluidas y apenas iniciadas algunas de las vialidades que esperamos en un futuro no muy lejano den acceso a la obra que tanto ha presumido AMLO desde el inicio de la semana. Arganis, cuentan, es un factor constante de pleitos internos dentro de la dependencia, de donde han huido a mentadas de madre cuando menos los dos últimos oficiales mayores. Un tercero acaba de llegar, “recomendado por la ex esposa” de don Jorge: José Antonio Santillán Flores, sin la carrera administrativa que se requiere para ocupar el cargo ahora denominado titular de la Unidad de Administración y Finanzas (ya no es Oficialía Mayor), pero eso sí con una gran enjundia para despedir a trabajadores especializados, que viven de su sueldo, y rebajar el salario de otros, lo que es inconstitucional. En esto último, Santillán ha sido auxiliado por su muy pero muy cercana Blanca Estela Rivera Martínez, adjunta de la Dirección General de Recursos Humanos de la multicitada STIC. * * * Arrastrados por el petista Alberto El Beto Anaya, diputados del propio PT, Morena y ¡hasta del PRI! refrendaron la amistad entre México y la Federación Rusa, justo cuando, en la ONU, México proponía junto con Francia una resolución que culpa a Rusia por la crisis humanitaria en Ucrania y exige el cese al fuego, así como “todo ataque contra civiles y objetivos civiles”, que finalmente fue aprobada por la Asamblea General con 140 votos. ¿Mandaría Carlos Salinas o acaso el hermano de éste, Raúl, a su asociado El Beto a jugar esa broma pesada a AMLO? Lo peor es que los morenistas cayeron en la trampa. De los priístas nada extraña. * * * Por hoy es todo. Gracias por haber leído estas líneas. Y por favor recuerde que, como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

