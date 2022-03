Niega Morena recursos para atender a migrantes en EU

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Morena niega recursos a diputados migrantes para atender necesidades de mexicanos en el extranjero, lo que demuestra que poco le importan los connacionales que emigraron a Estados Unidos por falta de oportunidades en su país. Pero son igualmente correspondidos.

El diputado Raúl Torres, licenciado en Relaciones Internacionales, dijo que “Morena se niega a darnos los recursos que nos corresponden como Legislativo y una prueba de ello es que hemos buscado a la titular de Finanzas, Luz Elena González, sin ningún resultado.

En un video, el legislador señaló que ni Claudia Sheinbaum ni Andrés Manuel López Obrador les son atractivos en este circo de la Revocación de Mandato; “los mexicanos y mexicanas en el exterior no participamos en este circo, solo el 3% se ha registrado de las 450 mil que hay con INE residentes en el extranjero”, destacó.

Torres, único diputado migrante en la CDMX, informó que junto con integrantes de la Comisión Migrante de San Lázaro realizarán una visita a varias ciudades de Estados Unidos y lo harán con recursos propios. Su objetivo es sostener encuentros con redes de connacionales que no tienen empleo, están enfermos o preocupados por sus familias en la CDMX y en el país en general. Reitera que siguen sin recibir los recursos extraordinarios que ha solicitado al Congreso local para desempeñar su trabajo desde el extranjero. “Nos siguen regateando el dinero. No queremos ser mal pensados de que la 4T en el Legislativo lo esté guardando para alguna cuestión política de (Claudia) Sheinbaum”, refirió.

Y agregó:

“Necesitamos viajar, organizar foros, invitar a expertos, dar viáticos y todos esos gastos hasta el momento han corrido de mi bolsa, cuando el Congreso capitalino tiene la responsabilidad de apoyarme, por eso existe una Comisión”. El diputado panista dijo que junto con sus homólogos en la Cámara de Diputados, planean una gira de trabajo con núcleos que necesitan auxilio de México, pues no tienen trabajo, están enfermos y sus hijos no cuentan con una beca…”. Frente a esta situación, el legislador local hace un llamado a la jefa de Gobierno para que genere becas para mujeres solas y esposas de migrantes en el extranjero, “pero Sheinbaum no hace caso, no quiere a esta comunidad”.

Eterna brecha salarial

En el marco de las actividades del Calendario Morado por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, se presentó en la Cámara de Diputados el Estudio y Análisis sobre Disparidad Salarial en México.

El estudio realizado por la Secretaría General y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) tiene por propósito analizar y proponer reformas al marco normativo de México (leyes, reglamentos, capítulos y artículos) que generen la disminución de las brechas salariales y propiciar recomendaciones de política pública para este mismo fin. Para ello, se analizará el mercado laboral desde una perspectiva de género con el fin de conocer las desigualdades que enfrentan las mujeres en términos de participación y condiciones laborales. Servirá para diseñar recomendaciones y modificaciones legislativas que permitan mejorar las oportunidades y calidad del empleo de las mujeres.

La diputada Karen Castrejón Trujillo (del Partido Verde) advirtió que en los hogares mexicanos aún no se brindan las mismas oportunidades a hombres y a mujeres, hecho que les impide a ellas tener prestaciones sociales o de salud, por lo que tampoco pueden planear su retiro al final de la vida laboral, lo que incrementa su vulnerabilidad y dependencia económica. En México, de cada cien hombres 78 son económicamente activos, mientras que por cada 100 mujeres, solamente lo son 45, en lo que inciden factores socioculturales.

Juan Carlos Cervantes Gómez, director general del CEDIP, observó que las brechas de género aumentan con la edad, ya que la maternidad suele tener efectos negativos en la remuneración de las mujeres y su promoción profesional. Solamente 44.9% de las mujeres en edad de trabajar están empleadas y México presenta la tercera tasa de empleo femenino más baja de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), destacó.

Ley de bienestar animal

Ante el aumento al maltrato animal en la Ciudad de México, urge revisar, actualizar y modernizar la ley en la materia para fortalecerla; “es más que una necesidad”, dijo el presidente de la Comisión de Bienestar Animal en el Congreso capitalino, el diputado Jesús Sesma Suárez, quien dio inicio a la primera mesa de análisis para expedir dicha ley.

En una reunión para el caso, Sesma señaló que la modernización de esta Ley deberá contar con la opinión de los expertos en la materia, por lo que será necesario escuchar a todas y a todos, y recordó que en el año 2002 se publicó la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, ley que tuvo diversas reformas en 2006, 2009, 2012 y 2017; no obstante “el maltrato animal sigue en aumento”. (Lo que significa que ha servido de muy poco, ¿no?)

