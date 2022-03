¿Cuál será el destino de Gertz Manero?

Adriana Moreno Cordero

Alejandra Cuevas agradece a reporteros para que Fiscal no la sepultara para siempre

“Mal empieza la semana al que ahorcan el lunes”, reza un conocido refrán que parece que es perfectamente aplicable ni más ni menos que al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, porque justo cinco minutos antes de la cuatro de la tarde, fue liberada Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, que permaneció en el penal de Santa Martha Acatitla durante 528 días.

Un dato significativo es que luego de ver la luz, -como Cuevas Morán dijo-, agradeció a los representantes de los medios que siguieron su caso, porque si no hubiera sido por ellos y su labor, el flamante y poderoso Fiscal, “me hubiera sepultado para siempre por un delito que él fabricó, provocando un daño irreparable…”

El agradecimiento fue también para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que ordenó la inmediata liberación de Cuevas, así como la anulación de la orden de aprehensión contra Laura Morán, de más de 90 años de edad, madre de Alejandra.

No estamos hablando de un prolongado debate, en realidad fueron pocas horas en las que los ministros y ministras discutieron el proyecto presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en el que concluyó que no había materia probatoria en contra de ambas mujeres, inmediatamente después, la decisión se tomó por unanimidad.

En una breve carta leída por Alejandra Cuevas a su salida del penal de Santa Martha, anunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador está interesado en entrevistarse con ella, que a su vez le pedirá que las proteja evidentemente de la furia del titular de la FGR. ¿Será?

Y es aquí cuando surge la inquietud: ¿Cuál será el destino del Fiscal General de la República?, porque nadie podría creer que las filtraciones que dio a conocer un conocido diario sobre las llamadas telefónicas que hiciera en su momento el señor Gertz Manero para imponer su voluntad a la Suprema Corte, no tendrán efecto. Por si esto resultara poco, a la luz salieron sus muchas diferencias con otros integrantes del gabinete lopezobradorista como el ex consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Shcerer, y la ahora flamante presidenta de la Mesa directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero. Para rematar, no hay que soslayar que otro conocido diario, dio a conocer las grandes propiedades que tiene el ahora derrotado Fiscal, en España.

Total, que todo eso influyó para que la figura de Alejandro Gertz vaya a pique y al percatarse de esto, a lo mejor se va de la FGR. De hecho, luego de las filtraciones de las llamadas, mucho se habló, no sólo en los corrillos parlamentarios, de que quien fuera secretario de Seguridad Pública en los tiempos de Vicente Fox como Presidente, podría presentar su renuncia, porque causas para ser cesado, ¡vaya que las tiene!, empezando por el abuso de autoridad.

Al final no ocurrió así, pero no es difícil imaginar el menudo berrinche que hizo el titular de la FGR, al enterarse de la liberación de Alejandra Cuevas y la anulación de la orden de aprehensión en contra de la señora Laura Morán.

Otra posibilidad es que el presidente López Obrador lo haya llamado a Palacio Nacional para darle quizás un leve “jalón de orejas” y pedirle que desistiera de sus afanes de venganza, pero esto último resulta difícil de creer, más aún si nos atenemos a que el Ejecutivo se ha distinguido por ser tan visceral como vengativo.

Como prueba de lo anterior, -la más reciente-, está que pese a que el comediante Eugenio Derbez forma parte del elenco de la película “Coda”, que ganó el fin de semana el Oscar a la mejor película, en el gustadísimo “stand-up” mañanero de ayer, al de Tepetitán se le fue el tiempo en seguirlo criticando, así como al grupo de artistas y ambientalistas que denunciaron que el Tren Maya atenta en contra de zonas ecológicas protegidas, por eso, “cachetada con guante blando” le dieron vía las “ex benditas redes sociales”, los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, al felicitar a Eugenio Derbez por este logro, a la espera de que lo hiciera López Obrador, pero no, el tabasqueño es demasiado rencoroso.

A esta actitud tan visceral influyó un episodio que se registró en plena pandemia de Covid-19, cuando el comediante, hace casi dos años, al finalizar la Semana Santa, denunció a esta errada y llamada Cuarta Transformación y quien la encabeza por falta de insumos en una conocida clínica de Tijuana, y lo único que se le ocurrió al inquilino de Palacio Nacional fue enviar a su fiel director del IMSS, Zoé Robledo, a desmentir lo que era una realidad patente. Desde ahí, López Obrador “le agarró tirria” a Eugenio Derbez, pero además, el mandatario tabasqueño demostró que no tiene la menor intención de guardar las formas.

*** De nueva cuenta, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, corrió a Palacio Nacional, luego de que el fin de semana, en un palenque clandestino se desatara una balacera en la que perdieron la vida 20 personas. Qué desafortunado que en este estado de forma tan continua se den muestras de que al flamante mandatario estatal, en lo que parece ser un sello de los gobernadores emanados de esta errada y llamada cuarta transformación, el control de la inseguridad -ya no digamos revertirla- se le salió de las manos, está más que rebasado. Como buen protector que es el inquilino de Palacio Nacional, dijo durante la mañanera, que se trató de un enfrentamiento entre bandas delincuenciales, pero no reparó que se le salió la palabra “masacre”, con lo que cayó en contradicciones, ya que por decreto, el tabasqueño dice casi todos los días que éstas ya se terminaron, pero la realidad se encarga de demostrar exactamente lo contrario. Por su parte, el gobernador dijo que como se están cortando de tajo las relaciones entre el gobierno y grupo delincuenciales, por eso se dan este tipo de masacres. No, pues sí, pretextos quiere el diablo, reza la sabiduría popular. En el colmo y la negación, López Obrador se atrevió a asegurar que su brillantísima y laureada estrategia, que se resume en una sola frase: “abrazos, no balazos”, está funcionando.

*** Y con más muertes y violencia que se acumulan día a día, el subsecretario de Seguridad Ciudadana a nivel federal, Ricardo García Berdeja, tuvo la feliz idea de pedir licencia o vacaciones a su cargo para irse a Coahuila a promover la Revocación de Mandato. El funcionario fue muy señalado por esto, pues viendo al país incendiado, se le ocurre que es más importante el estéril ejercicio que el Presidente impondrá el ya próximo 10 de abril.

