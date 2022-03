De tlayudas de Tabasco a “huaraches” de Toluca

Espacio Electoral

Eleazar Flores

¿LAS HA COMIDO?-. Informados de que la violencia física ha llegado hasta en la ceremonia de entrega de los premios Oscar, por el laureado Will Smith, bueno es relajarnos y de paso a las-os lectores en caso de tenerlos, con el tema central de las tlayudas y no del AIFA como se creía.

Y es que de las ya internacionalmente famosas tlayudas se sigue hablando y escribiendo en forma natural, sin boletines de por medio como el AIFA, pero ¡oh decepción!, La señora Lupita que pasó del anonimato a la fama… no vende tlayudas de Tabasco, son “huaraches” de Toluca.

Para quedar bien con ya sabe quién, usted podrá decir que conoce y hasta ha comido tlayudas así nunca las haya visto como yo comprenderé, pero si los ahora ya internacionalmente famosos “huaraches”, que excluyendo un ingrediente que es la carne, -aunque se le podría agregar-, lo que llevan estos “huaraches” son: frijoles molidos, nopales hervidos, cilantro, cebolla y queso fresco en polvo, con salsa al gusto, verde o roja.

Pero como el 21 de marzo, fecha en que se inauguró el AIFA, hubo muchas mentiras o medias verdades, empezando por no estar terminado, no dar servicio internacionales – salvo a Venezuela y una vez a la semana- y carecer de los servicios administrativos y públicos más elementales (no hubo agua), una mentira más ni se nota, “huaraches” por tlayudas, éstas defendidas tozudamente por el padre de la Cuarta Transformación, desde su púlpito mañanero.

DIFÍCIL PREPARACIÓN-. Lo más fácil para preparar y saborear uno o dos “huaraches”, si es que trae mucha hambre no son sus ingredientes, por difícil que parezca.

Lo verdaderamente laborioso es preparar la tortilla dura alargada -para que le quepa un poco más, dicen vendedoras o consumidores-, ahí está el secreto.

Veamos: Se hace el nixtamal, maíz hervido echándole tequesquite y “a medio cocer”, me dicen, para luego llevarlo a moler al molino o quebrarlo en metate que es lo tradicional.

A esto último se debe que la tortilla del “huarache” parezca o esté pallanada, se cuece y preferentemente se dora para quedar “dura o tostada”. Los tiempos son importantes, de ahí que sólo las “expertas” hagan tortilla-huarache tostada y no dura, el consumidor lo sabe.

Doble contra sencillo, que la gran mayoría ha saboreado los hoy internacionalmente famosos “huaraches” de origen mexiquense, así muchos creyeron estar saboreando tlayudas tabasqueñas.

Ahora que hay estudio choriceros que aseguran que los “huaraches” “nacieron” en una casa habitada por vecinos de La Terosona, el cerro más alto que está en la parte poniente de Toluca.

Por lo pronto, doña Lupita Piña vende como nunca esperó, qué bueno.

