Bronco pisará la Arena Ciudad de México con “Se soltaron los caballos”

Por primera vez en su carrera

La agrupación se presentará el próximo 10 de septiembre con un espectacular concierto

Volver significa que Bronco sigue en el camino después de 40 años, seguimos dándole vida a una historia que no queremos que se olvide, lo hacemos por el gusto y el amor a nuestra profesión.

Antes, todos estos recintos eran prohibidos para los gruperos y hoy nos estamos atreviendo, la música grupera se ha considerado como “La Cenicienta de la Música” y ahora todo ha cambiado

“Se soltaron los caballos”, así se llama el tour con el que Bronco, comandado por Lupe Esparza se presentará el próximo 3 de septiembre en la Arena Monterrey y el 10 de septiembre en la Arena Ciudad de México.

La agrupación comandada por Lupe Esparza acudió al recinto con mucha actitud y alegría, donde contaron que estarán por primera vez en la Arena Ciudad de México con un aforo completo, pero aún con las medidas de sanidad correspondientes.

Al iniciar la conferencia, René, uno de los hijos de Lupe Esparza, comentó sobre la gira. “Este es un tour que iniciamos en Estados Unidos donde están un poco más abiertos los recintos debido a la pandemia, para nosotros es una prioridad estar en nuestra tierra, en estas dos arenas, no teníamos el placer de conocer el recinto, pero será un concierto que el público pueda disfrutar sin límite de tiempo”.

Por su parte, Lupe Esparza comentó. “Por primera vez en la historia de Bronco nos presentaremos en esta arena, es algo fantástico que nos atreviéramos a hacer, considero que los 90’s fue la época dorada de la música grupera con eventos muy multitudinarios y bailes, pero creo que las redes sociales han tenido que ver mucho en este cambio, sin dejar los bailes de lado, ahora nos presentamos en recintos más grandes con nuestros conciertos”.

René agregó “ahora no tienes que llegar cinco horas antes para agarrar un buen lugar hay que actualizarse y aventurarse”.

Como varios artistas, el grupo está nuevamente en los escenarios, por lo que contaron cómo se sienten de regresar y más en estos recintos tan grandes. “Nos sentimos muy contentos, volver significa que Bronco sigue en el camino después de 40 años, seguimos dándole vida a una historia que no queremos que se olvide, lo hacemos por el gusto y el amor a nuestra profesión, antes, todos estos recintos eran prohibidos para los gruperos y hoy nos estamos atreviendo, la música grupera se ha considerado como ‘La Cenicienta de la Música’ y ahora todo ha cambiado, grupos de pop hacen dúos con los gruperos, el regional mexicano se ha posicionado en buenos lugares”, declaró Esparza.

Sobre el pleito con Ramiro Delgado, Lupe, aseguró “no sabemos nada, seguimos caminando, es algo que en su momento me afectó. pero ya le dimos vuelta a la hoja, en lo personal no tengo odio, la pandemia nos dio una lección que no nos sirvió, por la violencia que vivimos, por mi parte estoy abierto a lo que venga, tenemos ahora una producción llamada ‘Bienvenida la vida’, de la cual hemos lanzado cinco sencillos y pronto lo lanzaremos completo”.

MIS HIJOS ESTÁN ENAMORADOS DE BRONCO

AL IGUAL QUE YO: LUPE ESPARZA

Bronco ha ido cambiando de integrantes por lo que Guadalupe Esparza explicó “se van cansando los caballos, en este camino se necesita mucho amor para seguir, la gente por fuera ve que vive una vida fantástica, pero no es así, es una vida de mucho trabajo, el público no puede aceptar de un día a otro que ya no está algún integrante, y que de repente aparecen jóvenes, es nostálgico que se vayan, pero cuando todos hablamos el mismo idioma es fácil, me siento muy orgulloso de los muchachos pensaba que era un capricho y me llevé la sorpresa de que están igual de enamorados que yo”.

Momentos después también contó sobre su experiencia al contagiarse hace algunos meses de COVID- 19. “El virus me peló los dientes, tuvo que ver mucho la vacuna, yo supe que tuve el bicho por una hoja que lo decía, me encerré en mi cuarto, estoy agradecido de estar bien, yo en mi vida me he cuidado mi garganta, tengo más de 45 años cantando y todo tiene que irse deteriorando y si así fuera me retiraría, pero por ahora Esparza está con fuerza, ya conocí el fracaso y la gloria; y hoy disfruto lo que tengo, los muchachos me van ayudando y va siendo un camino para irles heredando la estafeta que esperemos falte mucho para eso”.

Adán expresó el agradecimiento que le tiene a su padre por apoyarlos y permitirlos ser parte de Bronco. “Estamos agradecidos de tener un gran maestro que nos ha mostrado tantas cosas y nos permite involucrarnos en este legado de Bronco, nos permite sugerir ideas, canciones, conocemos artistas que ya tienen historia y no permiten que los jóvenes se involucren”, a lo que Lupe añade “es honesto darse cuenta de que tenemos evolucionar, para qué quiero un disco que suene exactamente igual que hace 30 años obviamente por eso experimentamos y evolucionamos, pero sin perder la esencia”.

Las sorpresas estarán presentes en este concierto así lo aseguró Rene, “Será una manera muy distinta de ver a bronco lo principal será la música obviamente, tenemos aun bastante tiempo para planearlo bien, el recinto amerita traer una producción tremenda, Bronco cada año cambia de producción de canciones, nos preocupamos por mostrarles cosas diferentes, tendremos grandes amigos que puedan acompañarnos” y entre risas comentaban refiriéndose al nombre del tour “Imagínate papá que entráramos en caballo” pero lamentablemente por temas de cuidado animal Lupe contesto “Los únicos caballos seremos nosotros” (risas).

Pudieron dar su opinión sobre los nuevos grupos, como Grupo Firme a lo que Esparza opinó “Ellos empezaron con puros covers, algo hicieron bien, yo podría hacer un cover y podría gustar más que la original. No creo en la suerte, creo en el trabajo ellos son un fenómeno fuera de serie, mis respetos por su trabajo”.

El nombre se la gira “Se soltaron los caballos” viene de una nueva etapa, sobre eso René explicó “Es una nueva era, ya nos independizamos, no quiere decir que tuviéramos problemas, al contrario, mucha gente estuvo con nosotros, ahora en esta faceta se nos hizo bonito el nombre es una forma de decir que lo que hacemos, lo hacemos con gusto, no quiere decir que nos tuvieran amarrados, solo se nos ocurrió porque nos aventuramos a esta etapa donde estamos por nuestra cuenta”.

También hablaron sobre su experiencia en el 90s Pop Tour en Monterrey, gracias a la invitación que les hizo Ari Borovoy, y que pudieron coincidir por ser Monterrey su casa. “Los 90’s, de alguna manera son parte de la historia de Bronco, fue muy especial poder convivir, abrazar a nuestros colegas del pop, ya que pocas veces podemos coincidir, nos la pasamos magnífico”, dijo Lupe Esparza.

Los boletos ya se encuentran a la venta en la página www.superboleto.com y en taquillas del recinto.