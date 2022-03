Se le cayó el telón a Gertz

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

La SCJN sigue en entredicho

Igual, la Fiscalía de la CDMX

Tras el fallo de la Corte en caso Gertz Manero, AMLO reiteró su confianza en el fiscal; el presidente también reconoció la labor del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. Para él todo está bien. Se confirma que vive en su mundo.

Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó liberar inmediatamente a Alejandra Cuevas, acusada de provocar la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal Alejndro Gertz Manero.

Pero ni así, la Corte no logra el olvido público de los audios admitidos por el fiscal, en los que habló de una intervención para que ministros fallaran en favor en el caso que impulsó contra la ex pareja y la ex hijastra de su hermano Federico, a quienes acusaba de haberlo asesinado. Se ha publicado que supuestamente el hermano tenía ocho millones de dólares es un paraíso fiscal.

Es exhibición, es una mancha indeleble que persistirá en los anales del desprestigio tanto de la Fiscalía General de la República, como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la CDMX. Toda una sonora vergüenza ante la sociedad hastiada de tamaña podredumbre.

Con su declaración, el mandatario federal pretende influir en un “no pasa nasa” como si su intervención tan fallida fuera una orden y acatarla al talante de sus seguidores y desafía al criterio que impera en los razonamientos obligados que exalta la crítica porque resalta una vez más la impunidad en los suyos a lo largo de su mandato.

Getz Manero hincó a todo el poder judicial ante su posición para utilizar el poder contra la familia de su hermano, el encono contra ellos fue tan implacable que transpiró odio inaudito. Su expresión en uno de los videos, lo confirmó.

Por los antecedentes del grotesco espectáculo de doblegar ministros y a la Fiscalía capitalina de Ernestina Godoy, el asunto no ha quedado limpio, se conformó un grupo de delincuencia organizada judicial en el seno de la administración de la 4T. Ello ameritaría una limpia general, pero lamentable que el perdón presidencial ya está adelantado. Todo continuará para su rechazo.

Ya toca la puerta la Revocación de Mandato que tanto promueve el mandatario, cuyos promotores violan todas las reglas para halagarlo y desprecian al INE, pero con su posicionamiento acarrean puntos nocivos para la imagen presidencial sin darse cuenta que también agitan su rechazo.

Con todo lo sucedido y el tobogán de señalamientos se concede inevitablemente la carencia de calidad moral en todos los actores inmiscuidos en torno a Gertz para desfigurar la ley en una venganza personal a todas luces manifiesta.

Habrá que escarbar más, referente al por qué se llegó a tanto para atacar a la ex pareja del hermano, encarcelar a la hija para revivir el proceso que estaba perdido y a través del poder obtenido en la Fiscalía General utilizarlo para consumar su cometido sin escatimar que llenó de lodo al Poder Judicial borrando su “autonomía”.

rrrart2000@hotmail.com