A pesar de amenazas, Trife ordena a la 4T detener propaganda oficial

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Bajo nueva amenaza del presidente Andrés Manuel López Obrador de dejarlos sin trabajo, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF o Trife) confirmaron que el llamado “decretazo” resulta inaplicable para el proceso de revocación (que no ratificación) de mandato.

El dictamen de los magistrados electorales invalida la maniobra legislativa por la cual los senadores y diputados oficialistas intentaron autoliberarse de cumplir con las leyes electorales -promovidas por ellos mismos- que impiden hacer propaganda oficial, en particular a funcionarios públicos, durante la veda electoral de un proceso como el actual enfocado a la revocación de mandato, el cual “morenos” y rémoras tratan de convertir en una especie de homenaje al gobierno encabezado por López Obrador.

De acuerdo a lo concluido por los magistrados, el decreto de interpretación, no realiza una interpretación auténtica de propaganda gubernamental, sino que sólo hace una excepción a la prohibición que existe para difundir propaganda durante el proceso de Revocación de Mandato, lo cual, explicaron los magistrados, viola la prohibición que ya está prevista en la Constitución.

Esta nueva sentencia del TEPJF se aprobó por mayoría de cinco votos a favor y dos en contra, durante sesión privada de la Sala Superior, la cual resolvió ratificar que es inaplicable el “decretazo” en el actual proceso de la consulta de revocación (que no ratificación) pues la constitución establece que cualquier modificación a la ley electoral debe ser promulgada 90 días antes del inicio del proceso electoral.

Cabe destacar que los dos votos en contra fueron del ex presidente del Tribunal, José Luis Vargas, quien en forma reiterada ha defendido las posiciones de la llamada Cuarta Transformación, y por su incondicional, la magistrada Mónica Soto.

El decreto fue aprobado de forma acelerada, con dispensa de los trámites, en menos de ocho horas en la Cámara de Diputados, el pasado 10 de marzo y apenas una semana después en el Senado. El decreto se publicó apenas al día siguiente en el Diario Oficial, para que entrara en efecto de inmediato.

Los magistrados determinaron que el decreto no cumple con una interpretación auténtica de propaganda gubernamental, sino que sólo hace una excepción a la prohibición que existe para difundir propaganda durante el proceso de Revocación de Mandato, lo cual, explicaron los magistrados, viola la prohibición que ya está prevista en la Constitución.

Además, los magistrados confirmaron las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), que ordenó a la gobernadora de Campeche y a Morena, eliminar de sus redes sociales la publicación en apoyo al presidente de la República, por considerarla propaganda gubernamental difundida en periodo prohibido y calificada previamente como aparentemente ilegal.

Contra esa disposición del INE, Morena y rémoras alegaron que las publicaciones no eran propaganda gubernamental, sino posicionamientos políticos que pueden difundirse dentro y fuera de procesos electorales.

Por no estar con la 4T, mejor cambiamos

a consejeros y magistrados electorales

Es de recordar que tanto los consejeros del INE como los magistrados del TEPJF (bueno, no todos) han tomado estas decisiones conforme a las leyes vigentes, a riesgo de ser calificados de enemigos de la llamada Cuarta Transformación.

En particular, el presidente López Obrador, bajo el principio de que “los que no están conmigo, están contra mí”, ha anunciado de manera reiterada su intención de modificar o, mejor, de plano desaparecer al INE y al TEPJF y si no lo ha logrado hasta ahora es porque no tiene la mayoría calificada en el Congreso.

Pero esa limitación no lo detiene y continúa en busca de un subterfugio para llevar adelante sus planes de deshacerse de esos consejeros y magistrados que no se pliegan a su voluntad.

Al criticar la decisión de los magistrados electorales de prohibir la propaganda gubernamental en la antesala de la consulta de revocación, el primer mandatario adelantó ayer martes que presentará una reforma que plantea la elección de magistrados y jueces electorales por medio del voto popular para evitar posturas políticas en la toma de decisiones.

López Obrador consideró inaceptable que un tribunal electoral pueda “estar en contra de que se difunda una consulta, un plebiscito, un referéndum. Es una paradoja, contradictorio, es un absurdo, además de ser antidemocrático”, acusó.

Por elló anunció:

“Vamos a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia en México, que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral, esto es que no haya consejeros ni magistrados que no tengan vocación democrática y que se garantice el voto libre, secreto, que no haya fraudes electorales. Que sea el pueblo que los elija, con voto abierto”, anunció el jefe del Ejecutivo.

Precisó que la iniciativa será enviada después del 10 de abril, una vez que se hayan llevado a cabo los comicios de la revocación de mandato y adelantó que cada poder de la nación (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) propondrá a 20 aspirantes a consejero y consejera electoral, es decir 60 en total, para que sean elegidos a través de elecciones abiertas.

La mitad de los candidatos deberán ser mujeres. Quien obtenga la mayor cantidad de votos será seleccionado/a para ocupar el cargo de presidente del Instituto.

El proceso para elegir a las y los magistrados será parecido.

Por supuesto, los actuales integrantes del INE y del TEPJF no serán tomados en cuenta. Así que su independencia de criterio ha puesto en riesgo su empleo.

La “casa gris” puede ser un buen negocio

Ya que ahora el gobierno de la llamada Cuarta Transformación está en busca de fuentes de ingreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador podría aprovechar una broma de la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, al mandar a hacer a escala, con piezas de Lego, una réplica de la popular “casa gris” que disfrutaron su hijo José Ramón y su familia.

Apenas el lunes anterior, en respuesta a una de las preguntas “a modo” que se incluyen en sus conferencias mañaneras, el presidente anunció un plan para poder sacar algún ingreso del famoso avión TP-01 “José María Morelos” que se ha negado a usar por ser demasiado ostentoso y que hasta la fecha no se ha podido vender, ni siquiera cuando se rifó.

Hasta ahora no se sabe el destino del dinero recaudado, pero eso no importa, lo importante es que en adelante el lujoso avión podrá ser alquilado para celebrar eventos como bodas, quince años, bautizos y toda clase de celebraciones. La administración estará a cargo de militares, que ya han demostrado eficiencia al cumplir las tareas que les encomienda el primer mandatario y, sobre todo, no son corruptos.

Pero bueno, para alquilar el jet presidencial se requiere tener una elevada capacidad adquisitiva. Es decir, está sólo al alcance de los llamados “fifís”, mientras que el “pueblo sabio” deberá conformarse con verlo a distancia.

Por eso, para ofrecer una oportunidad a quienes tienen vedado el acceso al (ex) avión presidencial, pero quieren tener un testimonio de su veneración por la llamada Cuarta Transformación, podrían obtener una réplica de la “casa gris” y hasta se podrían agregar muñecos fabricados por artesanos de los pueblos originarios, tal vez con las imágenes de destacados personajes de la llamada Cuarta Transformación.

Todo esto porque la senadora Gálvez, que presume su buen humor -aunque no siempre es bien comprendida- tuvo la ocurrencia de llevar a la sede del Senado un modelo a escala de la “casa gris” en la que vivió el hijo mayor del presidente López Obrador, lo cual se ocasionó muchas críticas, pero también despertó esperanzas de quienes suponen que la denominada 4T podrá ofrecer niveles de vida semejantes cuando logre acabar con todos los vicios que le heredaron los gobiernos conservadores y neoliberales.

Lo que ya no resultó broma fueron los comentarios de tono político. Al presentar la maqueta construida con piezas de Lego, la senadora hidalguense dijo que “esta casa gris representa los privilegios que nunca se acabaron y tanto criticaron”, para luego rematar con una expresión como las utilizadas por el presidente López Obrador: “Tengan para que se entretengan”.

riparcangel@hotmail.com