Empresarios necesitan apoyo, tras etapa de contingencia: diputado Jorge Inzunza

Falta apoyo estratégico para el sector productivo

Arturo Baena

Huixquilucan, Estado de México.— Durante la pandemia, solamente entre los meses de octubre del 2020 y el mes de julio del 2021, un millón 600 mil empresas bajaron la cortina en México, la mayoría fueron micros y pequeñas empresas que generaban millones de empleos, así como muchas empresas más que se han visto afectadas por esta situación y no existe aún un apoyo estratégico para el sector productivo.

Afirmó en entrevista el diputado federal Jorge Inzunza Armas, al tiempo de destacar que “hoy creo que México es el único país de la OCDE donde los empresarios no tuvieron apoyo, donde no hubo recursos para proteger el empleo, esta es una situación que tenemos que resolver entre todos los mexicanos”, dijo. El también ex dirigente estatal del PAN en el Estado de México, afirmó que “tenemos que crear las condiciones para impulsar al empresariado mexicano, para impulsar la inversión en nuestro país.

“No podemos seguir satanizando al empresario que invierte su dinero en nuestro país. Pasamos de ser la economía número 12 del mundo a ser la economía 16, acabamos de ser recientemente superados por Indonesia y pasamos del sitio 15, al sitio 16 y no se puede ocultar que tenemos indicadores económicos poco favorables”, reiteró. Destacó qué México tiene empresas transnacionales que son un orgullo para los mexicanos, como es el casode Bimbo, como es el caso del Grupo Modelo, como es el caso de Cemex, como es el caso de tantas empresas que han sabido triunfar tras fronteras.