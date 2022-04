¿Cómo habrán visto empresarios norteamericanos a Manuel Bartlett?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Ni los tamalitos de chipilín, ni los “chanchamitos” valieron y menos aún que el presidente Andrés Manuel López Obrador llevara a la comida que sostuvo con John Kerry, enviado especial del gobierno del presidente Joe Biden para temas del cambio climático y 20 empresarios estadounidenses del sector eléctrico, a los más distinguidos representantes de su gobierno como la secretaria de Energía, Rocío Nahle —a la que los árabes le aplauden a cada rato—; el silente director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y desde luego, uno de los convocados “estrella”, el flamante director de la Comisión Federal de Electricidad, (CFE), Manuel Bartlett, a quien habría sido muy interesante observar como los vieron los estadounidenses que asistieron a Palacio Nacional.

Total, que de nada valió que el Presidente preparara con sumo detalle la comida que ofreció a la delegación estadounidense, pues de cualquier manera, el gobierno del vecino país del norte se encuentra analizando caminos legales, en el marco del T-MEC, contra la controvertida reforma eléctrica presentada por el Presidente de México, con lo que se hace evidente que hay que cambiarle mucho más que una coma, si es que quiere que pase.

No dejó de llamar la atención que la comida se prolongara por horas, pues eso desde luego no fue síntoma de cordialidad, palabra favorita utilizada cuando se trata de este tipo de encuentros.

Finalmente, no hay que soslayar que en diversas ocasiones, López Obrador ha contribuido a distanciar la relación con Estados Unidos, a la voz de que México no es colonia de Rusia, ni de Estados Unidos, ni de nadie. Esa parte del discurso está bien, pero en cuanto a relaciones internacionales, esta errada y llamada Cuarta Transformación seguirá dividiendo. En el colmo, el de Tepetitán anunció en su gustadísimo “stand-up” mañanero que invitaría a los empresarios norteamericanos “a invertir en nuestro país, por ejemplo, en nuevas tecnologías para la exportación de gas”. Tanto la comitiva estadunidense como quien la encabezó, levantaron la ceja.

Municiones

*** Ya nadie se acordaba del asunto y sin embargo, por ahí salió de algún cajón polvoso, pero ni así, el PRI consiguió quitarle el sueño ni más ni menos que al embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel. Resulta que la noche de ayer, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor sesionó y, por mayoría de votos, decidieron expulsar al ex gobernador de Sinaloa, “por haber cometido actos de indisciplina grave en contra de las determinaciones del Consejo Político Nacional como lo señala el artículo 250 de los estatutos”. En una sesión que seguramente tenía comiéndose las uñas al ahora ex militante del Revolucionario Institucional, la citada Comisión Nacional concluyó que, “el ciudadano Ordaz Coppel no acató la resolución del Consejo Político Nacional y aceptó desempeñar un cargo en la Administración Pública Federal por parte de un gobierno emanado de un partido político antagónico al Revolucionario Institucional y con el que no se tiene convenio de coalición”. Eso de que el PRI no tiene convenio de coalición, estaría por verse, ya que mucho se habla en los corrillos políticos de que por debajo de la mesa o en zonas muy poco iluminadas, se ha construido lo que se conoce como PRIMOR, amén de que hay otros gobernadores a punto de dejar ese cargo, como el de Hidalgo, Omar Fayad, y el de Oaxaca, Alejandro Murat, que están más que apuntados y acarician el sueño de que esta errada y llamada Cuarta Transformación les ofrezca algún cargo diplomático o posición en el gabinete lopezobradorista. Ahí está el anuncio que hiciera recientemente el mandatario oaxaqueño para emprender una gira nacional para llevar de un estado a otro el legado de Benito Juárez.

*** Por si lo anterior resultara insuficiente, ahí está también lo que no ha dejado de comentarse en el Palacio Legislativo de San Lázaro, respecto a que la bancada del PRI que coordina en la Cámara baja, Rubén Moreira, habría acordado que sus candidatos alcanzaran las gubernaturas de Hidalgo y Durango, a cambio de que los diputados den su voto a favor de la controvertida reforma eléctrica presentada por el presidente. Además, hay que recordar que la candidata del tricolor Carolina Viggiano, es esposa del diputado Moreira. ¿Entonces, en qué quedamos?

*** Por tercer año consecutivo, Fundación Los Emprendedores en alianza con Te Creemos Holding y la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), llevó a cabo el concurso Ideas con Impacto Social, con el fin de promover la cultura del emprendimiento y la innovación en los jóvenes de las comunidades cercanas a nuestras sucursales. Se recibieron alrededor de mil 300 propuestas que plantearon soluciones a problemáticas en temas de medio ambiente y comunidad, educación y salud; de la cuales se premiaron a los 9 mejores proyectos de estudiantes de educación media superior adscritas a la DGETI, quienes fueron acreedores a herramientas tecnológicas tales como: computadoras, tabletas, teléfonos y accesorios inteligentes. Los primeros lugares tendrán la oportunidad de recibir capacitación especializada en las áreas de sus emprendimientos. Durante el evento de premiación, la presidenta de Fundación Los Emprendedores, Raquel Druker de Kleinberg, resaltó la importancia de la alianza con la DGETI, ya que permite conocer las ideas de los jóvenes sobre temas que afectan a sus comunidades y la manera de solucionarlo. Por su parte, la directora de Fundación Los Emprendedores, Diana Silva Emanuelli, comentó que, desde septiembre de 2021, se realizaron 58 talleres virtuales con más de mil 800 jóvenes, para generar ideas que beneficien a sus comunidades. De este ejercicio, se recibieron mil 297 propuestas de alumnos provenientes de Oaxaca, Veracruz y la Ciudad de México.

***Senadoras y senadores de oposición presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un escrito que tiene como objetivo que la ministra Loreta Ortiz Ahlf se excuse de conocer y de votar la Acción de Inconstitucionalidad sobre la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada por legisladores de Morena, debido al impedimento que se deriva del conflicto de interés al haber participado en la emisión general de la norma impugnada.

*** Menudos funcionarios tiene López Obrador al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, que valen para dos cosas. Resulta que a la flamante titular de esa dependencia, Rosa Icela Rodríguez, le volvió a dar Covid, y como su segundo de a bordo, el subsecretario Ricardo García Berdeja, pidió vacaciones para poder irse a su tierra a promover la Revocación de Mandato y empezar a tejer su candidatura de Morena al gobierno de Coahuila, pues simple y llanamente, en Palacio Nacional se canceló el reporte semanal sobre la inseguridad. Como anillo al dedo le vino a una y otro los pretextos para no acudir a informar lo que ya se sabe: que el país está sumido en una de sus peores crisis de violencia e inseguridad. ¿Con qué cara la flamante secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana va a decir que la inenarrable estrategia de su jefe “abrazos, no balazos”, está funcionando? Creen que con ignorar las cosas basta.

