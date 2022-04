Costosa industria electoral

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador hará una propuesta para reducir presupuestos a la maquinaria electoral que resulta muy costosa, onerosa e inoperante para el país y agilizar de esa manera los mecanismos para la selección de funcionarios, muchos de ellos cuestionados ahora, por más honestos, electos por la sociedad.

Eso es lo que sigue después de la práctica de la consulta sobre la Revocación del Mandato, una vez que la ciudadanía se familiarice con la práctica de evaluar a sus gobernantes y de proponer y elegir a los que considere más aptos, honestos y eficaces para la impartición de justicia e ir rescatando la credibilidad en las instituciones.

Si ahora se cuestiona cómo es que un fiscal utilice el aparato de justicia para someter a sus familiares, eso debería acabarse mediante la intervención de una consulta si sigue o no el fiscal cuestionado, y es a lo que se busca conducir a los electores, una práctica de gobierno que tenga que ver en las decisiones que se tomen en las urnas.

Presupuestos millonarios a las Cámaras, al INE y el sostenimiento de consejeros electorales y ministros y jueces, ministerios públicos que muchos llegan a los cargos para ensanchar sus ganancias, no para servir a la sociedad. Enderezar el rumbo, no ver ya los cargos públicos como instrumentos de enriquecimiento sino de servicio, esa es la propuesta.

Turbulencias

Salomón Jara va, marginan a Susana Harp

Desde luego que se tomó en cuenta las dos décadas de acompañamiento al ahora Presidente de México para ratificar a Salomón Jara Cruz como candidato de Morena a Oaxaca y se desechó el arribo improvisado de la cantante Susana Harp, que en principio despreció a Morena y dijo que la política no era lo suyo. Una vez que fue convencida y entró al juego electoral, le gustó la política y quiso llegar a más; lamentablemente no está educada para las artes del engaño y la simulación y las consecuencias no se hicieron esperar: No es candidata, cuando menos de Morena, y tampoco será gobernadora a menos que otro u otros partidos la arropen y haga efectiva la popularidad de la que presume… Los enfrentamientos con ambientalistas por la construcción del Tren Maya y las deficiencias en las obras dada la peculiaridad del terreno y de la selva, hace que haya tropiezos, aunque de la parte oficial se afirma que todo va sobre ruedas. Los ingenieros militares enviados a la zona tienen otro reto que vencer, no sólo tener las obras en tiempo, sino en forma, disponibles para ser utilizadas por el turismo y los lugareños. Entre la ciencia, la técnica, la política y la naturaleza, habrá que esperar los resultados pues no basta la voluntad ni el discurso político, aunque los recursos disponibles desde luego que vencen dificultades… Se consumará la desaparición del INE luego de la Revocación del Mandato, que será la tumba del organismo y de sus acaudalados consejeros electorales. Extraordinarios presupuestos para la institución, donde todos los servicios se contratan al más alto precio y de la mejor calidad, su parcialidad y el afán de ver solo beneficios personales, harán que el organismo electoral sea sustituido por otro que, aunque puede que no sea tan eficiente como el actual, si se hará realidad la decisión de acabar con un organismo que enfrentó al poder como adversario e instrumento político, olvidando que quien decide en el país es el que tiene el manejo de la Tesorería…Se reportó con Covid-19 el senador Ricardo Monreal, que ha dado dura batalla en favor de su secretario técnico, José Manuel del Río Virgen, víctima del abuso de poder del gobernador veracruzano Cuitláhuac García. Monreal afirma que pronto estará de regreso y así lo deseamos todos…

