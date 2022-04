Armando Luna llevará “Ya pa’ que” a Colombia

El ganador del Premio a la Excelencia Latina

Grabó el nuevo sencillo en Mazatlán, Sinaloa

Arturo Arellano

Armando Luna se encuentra de manteles largos con el lanzamiento de su más reciente sencillo “Ya pa’ que” con el que ha tenido una gran recepción no solo en México, sino en gran parte de Latinoamérica, tan es así que ya planea visitar Colombia para presentarse en vivo, con lo mejor de su repertorio.

El tema se estrenó inicialmente en Bogotá, Colombia, en barranquilla y en Medellín, pero también en la Ciudad de México, por lo que el cantante nos contó en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Es una canción escrita por Cristian Reyes que le queda a todo mundo, de despecho, de esas con las que estamos acostumbrados a echarnos un shot de tequila en México o de aguardiente en Colombia. En este caso, la mujer deja a su pareja y después regresa, cuando se da cuenta lo que perdió, pero ya pa’ que”.

Luego del éxito con su sencillo pasado “Palabras más, palabras menos”, en cuyo video contó con la participación de Jorge Medina, Pancho Uresti y Germán Lizárraga, refiere que seguirá lanzando más canciones. “La música de Armando Luna se escoge de acuerdo a los temas que me mandan los compositores, cierro los ojos, si me gusta, la cantamos, hasta ahora lo hemos hecho bien. me considero un fan de la música sinaloense, de modo que sé lo que el público quiere, soy uno de ellos, por eso trato de guiarme así”.

Descarta que vaya a hacer planes de componer, “siempre he visto y he dicho que la composición es algo que se da y no se me ha dado, soy un intérprete catalogado como un fan más de la música de banda y ahí nace mi pasión por cantar”.

Asimismo, se prepara para ofrecer sus primeros conciertos, después de la pandemia. “Estamos planeando algo muy grande para ir a Medellín, Colombia, vamos a llegar con música mexicana, estuvimos haciendo gira de medios y me di cuenta de que son muy cercanos a México. Un cantante Jesse Uribe que es colombiano hace música mexicana y ha compartido el escenario con Espinoza Paz. En mi caso se pueden esperar de todo, una borrachera, amanecernos con la música, estoy entregado al público, vamos por cierto tiempo, pero siempre terminamos cantando más con la gente”.

Adelanta que ,“quiero estar en vivo con banda completa en Colombia, que conozcan nuestra música y a largo plazo hacer duetos con grandes artistas como Espinoza Paz, Edwin Luna o Grupo Firme. Para México esperamos que nos inviten a las ferias, eventos de pueblos para que nos conozcan. Hasta ahora nos ha ido súper bien con la gente, llevamos muchas vistas de lo que hemos lanzado con todo el poder de la banda sinaloense”.

Afirma que la música mexicana no es una moda “es cultura, por eso trasciende, tanto desde los años en que se fundó El Recodo y hasta ahorita, siempre hay mariachi o banda, venir a México es para escuchar nuestra música, conocer nuestras tradiciones, es bonito ver que no solo en México aman nuestros colores sino en todo el mundo”.

Finalmente, invitó a l gente a dar seguimiento a su carrera “Nosotros tenemos frescura, humildad, queremos estar siempre con la gente, convivir con ellos, darles fotos, autógrafos, se exactamente lo que la gente siente ver a los artistas de lejos, por eso a mi me gusta romper esa distancia y estar unidos” concluyó.

“Me críe como todo mexicano, escuchando música, y en mi caso fue la banda la que siempre se escuchó en mi casa, mi hermano llevaba música de El Recodo y ahí comenzó mi gusto por ese género”. Armando Luna