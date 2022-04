Los niños merecen ver un espectáculo de cultura y arte con “Carnavalesque Circo”

El próximo 17 de abril presentará su

magia en el Teatro Ángela Peralta, de Polanco

"en mi familia hay una división, algunos manejan la marca y el nombre, en mi caso, no manejo el nombre, manejo contenido y calidad, que además va cambiando mes con mes"

“Sí traigo el aprendizaje de la familia, que son los maestros del circo en México, es una dinastía y lo traemos en la sangre, pues de 130 años pasé con ellos 66, cuando Atayde era grande y muy bien producido, entonces todo eso lo aprendí y lo transformé en algo novedoso, de calidad, no es muy de carpa, ni de pueblo, porque el elenco que llevamos es caro, es un circo para un nivel de exigencia más grande”

Arturo Arellano

En virtud de los dos años que se paralizaron las actividades artísticas en el país, siendo la industria del arte y entretenimiento el sector más golpeado por la pandemia, la Unión de Trabajadores del Espectáculo (UTE) busca incorporarse a una actividad económica sustancial, por lo cual ellos apoyan con promoción e imagen de lo que será “Carnavalesque Circo”, así como, a todos los que buscan la reactivación económica de sus trabajadores,

Gracias a la visión de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se ubica el Teatro Ángela Peralta, se encuentran creando la Escuela de Artes Escénicas con la intención de brindar espacios en el teatro de manera regular para la presentación de diversos espectáculos como lo es en este caso “Carnavalesque Circo”, a cargo de Doris Atayde, quien ofreció una entrevista a DIARIO IMAGEN.

“El teatro se está puliendo en la cartelera, trae cosas muy importantes culturalmente y nos dieron el espacio de expresión artística de circo. Es un circo de concepto de contenido de calidad, lo hacemos con base a la temporalidad y como la fecha ahora mismo es el carnaval, el show será alegre, festivo y cultural. Lleva 14 bailarines de música latinoamericana, y es para los niños muy lúdico porque acostumbran al oído a instrumentación de esta región del mundo” aseguró.

Sobre los 15 artistas de circo, dijo que “son másteres en sus disciplinas, dan clases en diferentes instituciones, entonces esto es una lección de arte circense. Tenemos coreografías grandes de un colombiano, un caleño, un mexicano y un inglés que hace baile sobre patines. Es un jolgorio de luz, movimiento, colores, música y disciplinas circenses, asimismo hay batucada”.

Adelantó que en el acto de Cyr Weel contarán con Alonso Venegas, “es un diestro y maestro en su disciplina, ha ganado premios internacionales. También está Juan de Dios Fuentes Gasca en los malabares de rebote, que nacen en España, pero que los hace espectacularmente y son muy impresionantes. Viene un dúo aéreo, hombre y mujer suspendidos en el aire. En telas son 4 participantes, porque no me gustan los de una sola persona, me gusta que sean numéricos. Y unos chavos acróbatas muy buenos, que hacen break dance y acto de cuerdas”.

La parte de la comedia quedará a cargo de “zanqueros y mimos, además de una contorsionista maravillosa, traemos monociclos con bicicletas con suertes asombrosas. La parte de la comedia la hacen los mimos, porque de alguna manera es una comicidad fina la que queremos ofrecer”.

Sobre la responsabilidad de llevar el apellido Atayde comentó. “En mi familia hay una división, algunos manejan la marca y el nombre, ellos manejan el circo tradicional con el mismo formato de funciones que ha dado muy buen resultado. Yo me salí, no manejo el nombre, manejo contenido y calidad, que además va cambiando mes con mes. He hecho el festival de catrinas, Duendilandia y todo es diferente porque busco no caer en la monotonía. Sí traigo el aprendizaje de la familia, que son los maestros del circo en México, en el continente, hay mucha tradición, es una dinastía y lo traemos en la sangre, pues de los 130 años pasé con ellos 66, cuando Atayde era grande y muy bien producido, entonces todo eso lo aprendí y lo transformé en algo nuevo, novedoso, de calidad, no es muy de carpa, ni de pueblo, porque el elenco que llevamos es caro, es un circo para un nivel de exigencia más grande”.

Asimismo, destacó que “solo nos presentamos en teatros de muy alto nivel, muy bien posicionados, después de la temporada en Polanco, tenemos posibilidades de ir a Cuernavaca, Torreón, Tampico, Monterrey, hay planes que se irán viendo, pero venimos de una pandemia de dos años y estamos recuperando el paso con muchas ganas”.

Recordó que al menos 300 artistas quedaron desempleados con la pandemia, por lo que “hay que crear fuentes de trabajo, la UTE nos está apoyando mucho, no solo al circo, sino a la industria para que se reactive todo. El gremio estuvo buscando apoyos y nunca se dieron, pero nos apoyamos entre nosotros para salir del hoyo lo mas rápido posible”.

Finalmente, dijo que los niños merecen ver este tipo de cultura y arte, por lo que invitó a todos a ser parte de este circo el 17 de abril en el teatro Ángela Peralta que se ubica en Polanco.

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CREA

