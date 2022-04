Biomolécula mexicana elimina de manera efectiva al SARS-CoV-2

Elsa Rodríguez Osorio

Se amplía la cobertura del Programa IMSS-Bienestar en Nayarit

Al año, la incidencia del Trastorno del Espectro Autista aumenta 17%



A más de dos años del inicio de la contingencia, es importante conocer tanto los beneficios como los efectos adversos del uso prolongado de desinfectantes esto resulta vital para tomar decisiones para mantener hábitos de higiene, sin poner en riesgo la salud. La compañía Éviter lanzó un estudio publicado en The Journal of Nano Research, la revista de la Sociedad Internacional de Nanociencia y Nanotecnología, revelando que la nano biomolécula mexicana denominada SMNP, elimina de manera efectiva y segura al SARS CoV-2. Es una alternativa efectiva, segura y sustentable para la eliminación de un amplio espectro de virus, bacterias, micobacterias y hongos. En el país existen 650 investigadores en nanociencia, que están llevando a cabo al menos 100 trabajos en este campo, promover el desarrollo de la producción científica. La clorhexidina es la sustancia que más porcentaje de muerte de células sanas genera (79%), además del alto potencial para detonar reacciones alérgicas repentinas, generalizadas, potencialmente graves y con riesgo de muerte. El cloro y los compuestos de cloro muestran una buena eficacia contra los virus, pero causan la muerte de hasta el 60% de las células sanas.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, y el gobernador de Nayarit, doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, firmaron el acuerdo de coordinación para ampliar la cobertura del Programa IMSS-Bienestar en el estado, con lo cual se cumple el derecho constitucional de las personas a tener acceso a la salud. El acuerdo también establece que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores del sector que se incorporen a este modelo. La firma se realizó en el Hospital Civil Dr. Antonio González Guevara, en la ciudad de Tepic, y posteriormente se realizó un recorrido por las instalaciones del inmueble. Acudieron directores normativos del IMSS, personal de enfermería y médicos del Instituto, así como el secretario de Salud de Nayarit, doctor Francisco Munguía Pérez. Tras la firma de acuerdo, el director general del IMSS realizó un recorrido de supervisión por algunos de los hospitales de la entidad, entre ellos, Rosamorada, Santiago Ixcuintla y Tuxpan, que se encuentran en proceso de construcción.

Cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, (CDC por sus siglas en Inglés) indican que cada año la incidencia del Trastorno del Espectro Autista (TEA). Aumenta 17%. Esto no significa que el autismo haya crecido de forma acelerada, sino que actualmente se diagnostica de manera más oportuna. El autismo no es una enfermedad, es una condición de vida. Se trata de una alteración neurobiológica del desarrollo que se expresa a través de síntomas e intensidades distintas en cada persona que lo presenta, es una manera diferente de percibir, aprender, mostrar emociones, comunicarse y socializar. El diagnóstico y tratamiento oportuno ofrecen un mejor pronóstico, ya que contar con la información de forma temprana y poder llevar a cabo las recomendaciones, pueden contribuir a la mejora en la calidad de vida de los pacientes y su familia. Por ello, la Asociación Regiomontana de Niños Autistas ABP, ARENA, constituida desde hace 23 años y que tiene como misión la de dignificar y promover la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con autismo en su entorno familiar, social y educativo, comparte algunas señales que se debe considerar: Indica necesidades llevando la mano de otros. Ríe sin motivo. Llanto, pataleta, tristeza sin causa aparente. No hace contacto visual. No tiene lenguaje y si lo tienen, presenta alteraciones. Dificultad para relacionarse con otras personas. Hiperactivo o muy pasivo. Apego inusual a los objetos. Conductas motoras repetitivas. Aparente insensibilidad al dolor. En caso de que alguien sea diagnosticado con la enfermedad, es fundamental que la familia reciba la atención y formación necesaria para poder ser parte activa del proceso de avances de la persona con autismo.

