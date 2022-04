Los del INE ya se van

Ningún temor a posibles sanciones del INE por realizar activismo político en favor de la consulta de Revocación de Mandato de este 10 de abril expresó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, luego de visitar Sonora y Coahuila para promover la reforma energética e invitar a los ciudadanos a acudir a las urnas este domingo.

Expuso que el mismo presidente López Obrador le advirtió que los consejeros del INE lo podían correr, por lo que le pidió que cuidara lo que expresa. “No se preocupe, si me corren diré que es un honor apoyar al Presidente López Obrador” y advirtió que, con la también reforma electoral que se promueve, “los del INE ya se van a ir”.

Y no sólo el tabasqueño titular de la Segob hace activismo acompañado del líder de Morena, Mario Delgado, sino que también la misma jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, salió a Durango y Aguascalientes a apoyar a sus correligionarias Mariana Vitela y Nora Ruvalcaba, por lo que en la capital del país se quedó Martí Batres, el secretario de Gobierno.

Intensa la lucha política. En diversas entidades del país hubo marchas en contra de la Revocación de Mandato y otras a favor que se manifestaron en diversos medios y con críticas a los opositores por lo reducido de sus partidarios, en algunos casos, y por la ausencia de debate de altura y denostaciones sin fundamento. Vibra el país. ¿Y el INE?

Turbulencias

Son siete aspirantes a la gubernatura de Oaxaca, entre ellas dos mujeres y dos indígenas, informó la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González y son: Antonia Natividad Díaz Jiménez, por el PAN; Alejandro Avilés Álvarez, PRI y PRD en candidatura común; Salomón Jara Cruz, por la coalición PT-PVEM-PUP-Morena; Dulce Alejandra García Morlán, del MC y Bershain Asael López López, postulado por PNAO; candidaturas independientes indígenas: Mauricio Cruz Vargas, postulado por la Unión de Autoridades de los Pueblos Originarios A.C.; y Jesús López Rodríguez por la asociación civil Diki Yuku Andivi… Y ahora resulta que el ex presidente Donald Trump pide apoyo del presidente ruso Vladimir Putin para destituir al presidente estadounidense Joe Biden, solicitándole de información de cómo es que Hunter Biden es presidente del Consejo de Administración de la poderosa empresa Burisma, de Ucrania, y por lo consiguiente hay conflicto de intereses… Fueron destituidos los secretarios de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Contreras y de Protección Civil, Carlos Rodríguez DiBella, por los actos de barbarie ocurridos hace casi un mes en el estadio Corregidora. Y no sólo merecen ser despedidos, sino consignados por el lucro criminal que le dieron a los cargos públicos al permitir semejantes actos de violencia que conmocionaron al mundo. El gobernador Mauricio Kuri es responsable del cambio de imagen de la progresista entidad por una de las más violentas del país…Y para desmentir que Cancún es un lugar de alto riesgo por la violencia, el embajador de EU en México, Ken Salazar, visitó sus playas este fin de semana y aprovechó para difundir “lo positivo” de la reunión que tuvieron con el presidente López Obrador el también pasado fin de semana entre el enviado presidencial John Kerry y acaudalados empresarios de energía eléctrica. El presidente AMLO afirma que no cambiará nada en su propuesta de nueva ley eléctrica, en tanto los visitantes “gringos” aseguran lo contrario. Y entre si es sí o no, el Congreso de la Unión es dejado de lado pese a que es el responsable de la aprobación o rechazo de la nueva legislación. Es público y conocido que senadores y diputados sólo obedecen órdenes.

