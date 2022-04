A pesar de méritos en campaña, López Hernández no es presidenciable

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Ni los méritos en campaña ni su cercanía de toda la vida con el presidente Andrés Manuel López Obrador le sirven al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para ganarse la condición de precandidato presidencial.

El también gobernador con licencia de Tabasco fue oficialmente retirado de la lista de aspirantes, popularmente conocidos como “corcholatas”, por el propio primer mandatario.

Entrevistado acerca de la intensa campaña que realizó el titular de Gobernación durante el reciente fin de semana, para promover el voto a favor en la consulta popular para la Revocación (que no ratificación) de Mandato, el presidente López Obrador comentó que su amigo y paisano no está en campaña y, de paso, lo excluyó de la lista de precandidatos presidenciales.

Aseguró que “él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines. Él, para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la Presidencia”.

-¿No es “corcholata”, Presidente, Adán?, le preguntó Adriana Estela Flores, de IMER Noticias.

-”No, no está actuando de esa forma”, respondió el presidente, quien agregó:

“Yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda, que tiene que ver con el interés público, con la defensa del pueblo, con la protección del pueblo, con el beneficio del pueblo, con la paz, con la tranquilidad. Que no tuviese su agenda, sino que me ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México y a eso está dedicado.

“De todas maneras, si hay denuncias en su contra, pues que la autoridad competente resuelva. Eso es lo que puedo yo comentar”, remató el primer mandatario.

De paso López Obrador aprovechó para arremeter contra su repudiado INE, al señalar que no ha actuado con rectitud. En indirecta respuesta, el presidente del INE, Lorenzo Córdova señaló que el Instituto se ha topado con toda clase de obstáculos por parte de actores políticos, pero aseguró que la Revocación (que no ratificación) de Mandato está lista para que se realice en paz y legalidad.

Si no es campaña ¿cómo se llama?

La marginación del secretario de Gobernación de la lista de precandidatos se dio luego de que los asistentes a la conferencia mañanera le pidieron al jefe del Ejecutivo comentar las actividades de fin de semana de su paisano y amigo, pues estuvo por lo menos en tres sitios diferentes para promover la reforma eléctrica, pero sobre todo la consulta de revocación, que no de ratificación.

En contra de la prohibición expresa del INE para que nadie haga campaña a favor o en contra de esa consulta, el titular de la Segob se sumó a la legión de funcionarios públicos, dirigentes partidistas y “representantes populares” que promueven el voto.

No fue una equivocación ni un error involuntario. Todo lo contrario, el funcionario (y ¿ex? candidato presidencial) estaba consciente de que incurría en un acto ilegal y así lo expresó tanto en Torreón, Coahuila, como en Hermosillo, Sonora, y en Xalapa, Veracruz.

Oficialmente, el titular de Gobernación visitó Torreón para promover otro asunto de sumo interés para su jefe y amigo el presidente López Obrador, la reforma eléctrica. Al respecto, dijo confiar en que se lograrán los consensos necesarios para que sea aprobada en la Cámara de Diputados y desestimó las criticas o presiones provenientes de los Estados Unidos.

En punto de las 12:30 horas, López arribó a un salón de eventos privado del Norte de Torreón, ahí fue recibido por simpatizantes de Morena y líderes del partido en todo Coahuila, dice la nota informativa del diario local El Siglo de Torreón.

Pero ya encarrerado, en su afán de defender los temas prioritarios para la llamada Cuarta Transformación, López Hernández se refirió explícitamente a la consulta para la Revocación (que no ratificación) del Mandato del próximo 10 de abril.

“Este es el tiempo de Coahuila, inicia el amanecer democrático este 10 de abril. El próximo año todo México estará con Coahuila. Miren yo sé que para Coahuila son un orgullo presumir los dinosaurios, pues les digo una cosa, los dinosaurios van a desaparecer de Coahuila porque va a haber gobierno democrático, de la gente”.

“Los del INE ya se van… con la cola entre las patas”

El sábado, en Hermosillo, Sonora, López Hernández afirmó que los consejeros del INE “ya se van” y que los nuevos serán elegidos por voto popular, como lo propuso en días pasados López Obrador. Aseguró que, con la nueva iniciativa de reforma electoral presentada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, todas las autoridades electorales “se van a ir” y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) “saldrán con la cola entre las patas”.

“Ya todos ustedes saben que se va a presentar una iniciativa de reforma electoral donde se van a ir todos esos que ahora se llaman autoridades electorales, porque además México será el primer país del mundo en donde la gente, el pueblo, elegirán en las urnas a quienes van a conducir en las próximas elecciones”, dijo al anticipar que se aprobará la iniciativa presidencial de reforma electoral, en la que se propone que los consejeros sean elegidos en votación general y, claro, los actuales no podrán participar.

“Ya basta de tanto absurdo discurso. La democracia y la participación ciudadana se quedan para siempre. Este ya es otro país, México ya cambió, se transforma día a día con un presidente patriota”, afirmó el titular de la Segob.

Luego, en la capital de Veracruz, en donde el controvertido gobernador Cuitláhuac García movilizó a toda la estructura de gobierno del Estado, así como alcaldes, diputados locales, federales, senadores,acompañado por la secretaria de Energía, Rocío Nahle -originaria de Zacatecas, pero que aspira al gobierno de Veracruz, donde reside- el secretario de Gobernación volvió al tema de la revocación (que no ratificación): “A mi no me da pena”, dijo en relación a su tarea de promover dicha consulta popular.

El funcionario federal dejó en claro no tener miedo del Instituto Nacional Electoral (INE), pues “si me corren, voy a decir que fue un honor que me corran por ayudar a Obrador”.

El evento donde participó López Hernández fue convocado por la asociación Que Siga la Democracia, organización que ya fue sancionada por el Instituto Nacional Electoral (INE) por hacer campaña a favor de la consulta, a pesar de que está prohibido por ley.

En esa reunión se escucharon gritos de “¡No está solo!;” “Es un honor estar con Obrador”, y “Vamos a salir a votar para que Andrés Manuel siga en la presidencia”, mientras que en redes sociales se reportaron acarreos de personas de municipios como Coatzacoalcos, Minatitlán, Córdoba, Veracruz, Pueblo Viejo, Pánuco, entre otros, así como el reparto de tortas, banderines, gorras y hasta globos.

El subsidio a gasolinas, también para estadounidenses: AMLO

El reciente fin de semana, la SHCP informó que, por el precio de la gasolina en la frontera, derivado del subsidio al 100 por ciento del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), se registraba escasez en este energético, por lo cual no se aplicaría el subsidio en los municipios fronterizos a fin de estabilizar la demanda.

Esto, además de que el subsidio también beneficiaba a ciudadanos de los Estados Unidos que cruzan la frontera para abastecerse de gasolina, por ser más barata en México.

No obstante, el domingo, Hacienda revirtió la medida y aseguró que mantendrá el precio de la gasolina estable en la región fronteriza.

Esta decisión fue confirmada ayer por el presidente López Obrador, quien aseguró que el subsidio que su gobierno aplica al precio de las gasolinas en la frontera con Estados Unidos es un acto de solidaridad a los mexicanos que viven en aquel país e incluso a los estadounidenses, quienes padecen los altos costos de los energéticos derivados de los altos precios del petróleo.

“En el caso de la frontera, hay que ayudar a los mexicanos que tienen la doble nacionalidad y también a estadounidenses que son nuestros vecinos y que están llegando a cargar a la frontera, a México, porque es mucho más barata que en Estados Unidos, es un acto de solidaridad, también a ellos, ellos nos ayudan, nos han ayudado en otras ocasiones, la ayuda mayor son las remesas, más de 50 mil millones de dólares”, comentó el jefe del Ejecutivo federal.

riparcangel@hotmail.com