María Lilly del Carmen Téllez García, mejor conocida por sólo Lilly Téllez, es una periodista ahora dedicada a la política, a la que conozco desde hace varios años. Es una profesional de la comunicación quien desde una posición política pone en jaque al partido en el poder.

Invitada por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, con el apoyo de Alfonso Durazo, llegó a ocupar una senaduría por Sonora, donde tuvo serias rispideces con legisladores del partido en el poder. La fórmula Durazo-Téllez ganó con el 46.6% de los votos.

Claro, no hacía falta ver que la postura de Lilly, no era de sumisión. Al contrario, como los periodistas de oficio y profesión, somos críticos y, generalmente, no nos convertimos en lambiscones del poder, ni mucho menos de los políticos.

Sería ocioso y muy extenso ver los puntos de choque de la periodista con los legisladores de Morena. Su ideología más cercana a las libertades del ser humano, la vida y el respaldo a la propiedad privada, basada en el individualismo que lleva a la colectividad al éxito, su discurso fue incendiario.

El 14 de abril de 2020 dejó la bancada de Morena por «diferencias de criterio» y un año después, invitada por el líder del PAN, Marko Cortés, se sumó a ese partido conservador y se va consolidando dentro de ese partido con puntillosas y certeras críticas a las propuestas de Morena, lo que exhibe desde errores, manipulación y actos tendenciosos, hasta traiciones a la patria para fortalecer a gavillas que detentan en el poder y quieren eternizarse.

Bueno, todo esto te lo platico estimado lector, debido a que ahora es considerada por algunas personas, no pocas por cierto, como la principal aspirante del PAN y, podría convertirse, de la alianza opositora, en donde se involucra al PRI.

Su discurso es el que ha llamado la atención a quienes no están de acuerdo con el gobierno de López Obrador.

No es una política de carrera, lo que implica un atributo más y, lo que es un factor de mayor impacto, es el temor que le tienen en Morena, desde su líder, Mario Delgado, y el patriarca AMLO.

Los astros empiezan a conjuntarse al momento en que la oposición mexicana es tan pobre de talentos que simplemente son rebasados por los aspirantes morenistas, que desde el poder usan el presupuesto con cinismo cruel y sin contemplaciones de la democracia.

Por el PRI, todos están ensarapados. Los posibles prospectos son Manlio Fabio Beltrones, Alejandro Moreno, Rubén Moreira, Enrique de la Madrid, Alejandro Murat, Omar Fayad, entre otros.

Por el PAN, Ricardo Anaya, Diego Fernández de Cevallos, Josefina Vázquez Mota, Margarita Zavala, entre otros de menor calibre. Pero, todos también están escondidos y no manifiestan su deseo por contender por la Presidencia.

Por ello, Lilly Téllez, sobresale, ya que ella no se maneja con «declaraciones políticamente correctas». Va al grano y a las acciones «incorrectas» las desnuda como tales.

La política se debe modernizar y, en ello, están los discursos, las acciones y sobre todo el acercamiento al elector; a la ciudadanía, pues.

DURANGO, CAEN INVERSIONES: En los últimos 10 años la inversión pública en Durango ha caído un 23%, de acuerdo a Raúl Montelongo Nevárez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción al reunirse con periodistas de la entidad que gobierna José Rosas Aispuro. En términos reales, en 2021 disminuyó 75% el presupuesto que envía el gobierno federal para obras de infraestructura, que equivalen a 871 millones de pesos de más de cuatro mil 500 posibles. La crisis presupuestal se agudizará este año, con otra caída en el presupuesto para obras. No hay presupuesto federal para mantenimiento de carreteras, ni para nuevos hospitales, ni para nuevas instituciones educativas. En cambio, siguen los regalos a “ninis” y otros sectores que no benefician a todo el país y sólo. Amainan las necesidades de la gente por poco tiempo.

Alliance Specialized Systems, especializada en el diseño, suministro, instalación, puesta en marcha, inspección y mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistemas de protección contra incendio y seguridad, y liderado por Carlos Morett, busca concientizar sobre la prevención de incendios. Su propósito es trabajar en la prevención de incendios en México, lo cual hasta ahora ha sido insuficiente, ya que el país ocupa uno de los últimos lugares a nivel mundial, ya que se registran alrededor de 3 mil muertes anuales por estos y la atención de 25 mil víctimas que sobreviven, lo cual representa costos sumamente elevados. La conciencia para evitar incendios.

