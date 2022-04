Rozalén presentará en México su disco “El árbol y el bosque”

El próximo 6 de octubre en el Teatro Metropólitan

Ha logrado en su carrera musical dos Discos de Platino, cuatro Discos de Oro, un premio GOYA, tres nominaciones en los Grammy

Arturo Arellano

Siendo que desde 2018 Rozalén no venía a México, en esta ocasión la originaria de Albacete, considerada como una de las principales voces de la nueva canción de autor en España, regresará a nuestro país para presentar un show de ensueño, pues por primera vez traerá a todo su equipo personal de ocho músicos y una intérprete de lenguaje de señas para mostrar en vivo su más reciente álbum “El árbol y el bosque”.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, nos contó “voy a cumplir un sueño, poder traer por fin a toda la banda, a todo el equipo, porque antes viajaba, pero en acústico y esta vez vamos a poder mostrar lo mismo exactamente que en España. Somos ocho en el escenario, es algo súper energético, con momentos para todo, mucha emoción, mucha terapia, y una parte de mucha alegría para darles ese shot que necesitan, es un concierto inclusivo. Siempre voy con mi compañera intérprete de lenguaje de señas para que nadie se pierda la experiencia”.

Afirma que el disco “El árbol y el bosque” es el que más guiños tiene a México, “hay una colaboración con la Sonora Santanera en el tema ‘Que no, que no’; también un dueto con Mon Laferte en ‘Amiga’. El tema de “El día que yo muera’, es una muerte colorida, aunque es un son cubano, yo busqué que hablara de la subida al templo del Tepozteco en Tepoztlán, es una comparación al camino de la vida, viene de una vez que fuimos de vacaciones a este mágico lugar”.

En el espectáculo, adelanta “están todas las canciones de este disco, pero también de trabajos anteriores y sorpresas, habrá alguna canción nueva, que no este en ningún sitio. Hay una cosa muy curiosa y es que el 5 de octubre es el decimo aniversario de mi primer disco y el 6 es el concierto, es muy emocionante, porque el primer concierto que hice en Madrid con 500 personas, mi padre me preguntó si toda esa gente era mi amiga (risas) y ahora10 años mas tarde podré estar en México con mi concepto completo”.

Del disco dice “hay canciones que me emocionan mucho, y busqué, por ejemplo, una canción que nació en México y cuando se toque allá va a ser un gran momento, ojalá también contemos con invitados especiales que debo ir tanteando desde ya. La canción con Mon es un momento divertido, es exaltación de la amistad entre mujeres, es una ranchera norteña, hay momentos en que nos quedamos sin aire”.

LA PSICOLOGÍA SE HACE PRESENTE

Al haber estudiado psicología, asegura que “a tiempo se nota lo que estudié y sigo estudiando, porque los libros no se apartan, inevitablemente hago terapia con las canciones, hago una introspección, una mirada hacia adentro. Hablo de la incapacidad que yo por ejemplo tengo para decir que no, porque nos han educado en la complacencia, en estar siempre para los demás y una se descuida. Eso no me parece idóneo, hay que aprender del amor propio, del sano. Por ejemplo, ‘El día que yo me muera’ habla del luto de la muerte, pero hay crítica social, hay como mucho trabajo a la hora de decir vamos a soltar lo negativo que hemos arrastrado y vamos a llorar, esa es la primera parte del concierto y una vez que nos hayamos vaciado, entonces vamos a celebrar a la vida, y decir que haya esperanza de que algo mejor viene más adelante”.

En ese mismo sentido, afirma que derivado de la pandemia pudo tener una experiencia rescatable “Lo positivo es que tuvimos tiempo, porque se lo puedes dedicar a las cosas realmente importantes, pues a veces con la velocidad del sistema no se puede y pudimos, también en el encierro tener un silencio positivo, porque los momentos de crisis nos hacen crecer, avanzar y evolucionar. Me quedo con lo bueno”.

Finalmente, sobre el lugar de las mujeres en la industria musical refiere “la realidad es que siguen siendo porcentajes ridículos, no son justos, porque artistas mujeres hay y profesionales hay, pero solo hay que ver los datos; hace poco en Spotify en el top 10 de los artistas a nivel mundial y sigue siendo el porcentaje de mujeres muy pequeño. Se han dado mucho pasos, si comparo precisamente el momento en que empecé con ahora, si que hay un poquito más de presencia en los carteles. Pero el lugar que ocupa la mujer en producción o en los de más poder o más altos, siempre están relacionados con lo masculino” concluyó.

“El árbol y el bosque” alcanzó el número 1 en la lista de ventas como uno de los discos más vendidos en España, consiguió la certificación de Disco de Oro y se mantuvo en el top 10 de los álbumes más vendidos 25 semanas después de su lanzamiento, precediendo a su anterior álbum número 1 “Cuando el río suena”, el cual se mantuvo durante más de un año en el top 5 de los discos más vendidos de España.

