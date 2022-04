Saqueos en Shanghái, China, tras confinamiento por rebrote de Covid

Ciudadanos salen para abastecerse de productos básicos

A más de 22 días de confinamiento por rebrote de Covid-19, los habitantes Shanghái, China, han mostrado su descontento con las medidas adoptadas, pues a pesar de que el gobierno había realizado algunas promesas para asegurar a los ciudadanos que el confinamiento por fases no sería negativo, múltiples casos han demostrado que no está funcionando.

De hecho, los casos no han bajado y las personas están atravesando momentos difíciles por la falta de acceso a hospitales, alimentos, medicamentos, entre otras cosas. Por ejemplo, pacientes con necesidad de diálisis han muerto porque los hospitales no dan abasto y no han podido realizarse el procedimiento.

Bajo ese panorama, miles de habitantes salieron enfurecidos a las calles. Protestas, desmanes y saqueos se han evidenciado en la ciudad, mientras los ciudadanos buscan llevar algunos productos necesarios al hogar.

La situación ha causado la desesperación de los habitantes por la escasez de alimentos debido a la falta de mensajeros para llevar a cabo las entregas. Además, en la ciudad crece cada vez más la incertidumbre sobre cuándo podrían terminar los bloqueos.

Frente al descontento, un alto responsable del ayuntamiento, Ma Chunlei, habría reconocido en días pasados que no estaban preparados para una situación así. “Ante el fuerte aumento del número de personas infectadas, nuestros preparativos son insuficientes”, expresó.

Además, señaló que las autoridades estaban reforzando ese esquema de detección y la construcción de centros de cuarentena, instalación de camas y demás, para atender la emergencia. “Aceptamos con humildad las críticas y hacemos todo lo posible para mejorar”, afirmó.

La situación, incluso, puso en alerta a la Comisión Nacional de Salud (NHC), que lanzó la voz de alarma: detectaron casi 25,000 casos de la Covid-19 en un sólo día, una cifra gigante comparada con los últimos reportes del país asiático.

El escenario es alarmante. Uno de los mayores inconvenientes del nuevo confinamiento es el golpe que, sin duda, enfrentará la economía de dicha nación, por lo que el gobierno había prometido que, mientras las personas están aisladas en sus casas, el distrito chino entregará verduras, carne y huevos a cada uno de los hogares, pero como los aislados pasan de los 20 millones, el sistema de entrega colapsó.

Por otro lado, mientras los pobladores de Shanghái, que deben separarse temporalmente de sus hijos si presentan el virus, deciden su suerte, el presidente de China, Xi Jinping, aplaudió la política ‘Cero Covid’ que logró sacar al país a flote durante el primer inicio de la pandemia.

Cabe señalar que desde marzo en el país los casos han ido creciendo hasta alcanzar los miles diarios en las semanas recientes. Esto debido a la entrada de la contagiosa variante ómicron en su territorio. Son cifras de contagios bajas con respecto a la mayoría de países del mundo, especialmente teniendo en cuenta su población, pero ponen a prueba la estrategia cero covid de China, uno de los pocos países en mantener este enfoque.