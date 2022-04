Virlán García reaparece con su nuevo sencillo “Mientras duermes”

Luego de hacer una pausa en sus redes sociales

El video se estrenó hace unas semanas y puedes encontrarlo en plataformas digitales

Isabel Violeta

Jesús Virlán Báez García, mejor conocido como Virlán García, es un cantante y compositor de música regional mexicana, que supo posicionarse como uno de los favoritos gracias a su público y a su constancia en redes sociales.

Después de un silencio y de que todas sus redes sociales quedaran vacías, el cantante sorprende a sus fans con “Mientras duermes”, una canción desgarradora en la que habla de cómo se vive el desamor.

En una Entrevista con DIARIO IMAGEN Virlán nos contó un poco de su nueva canción y cómo se siente de regresar “estoy muy contento, ‘Mientras duermes’ es el primer sencillo de mi nuevo álbum, aún no tenemos el nombre, pero estoy seguro de que pronto se los haré saber, esta es una canción con toda mi esencia, es algo que desgraciadamente muchas parejas llegan a pasar, de hecho, me han puesto muchísimos comentarios diciéndome que se identifican”.

Dicen que el arte es todo lo que nos rodea, y eso fue lo que inspiró a Virlán a crear esta canción, el ver lo que viven sus amigos y familiares, porque ayuda a que la gente se identifique y sobre todo les guste por ser una historia que podemos escuchar en repetidas veces.

Hace un par de semanas fue cuando el sencillo y el video oficial se lanzó en plataformas digitales, pero García nos reveló que es ahora cuando está teniendo más atención. “Tuvo muy buena aceptación la canción, pero ahora es cuando ha tenido más empuje, por lo que, decidimos aprovechar para seguir promoviéndola y esperamos siga teniendo más atención”.

En cuanto al por qué desapareció por un rato de las redes sociales, el cantante solo pudo explicar que fue por motivos personales de los que prefería no hablar, “son cosas personales, a veces hay que alejarse un poco de las redes y dedicarse tiempo a uno mismo, en mejorar y superar cosas, hoy tenemos que regresar a lo que nos gusta que es el trabajo y mi música, me encuentro más fuerte que nunca, siento que las cosas van fluyendo muy bien, me falta agregar un par de canciones más a mi álbum y un par de mezclas, pero siento que estoy trabajando muy a gusto”.

Sobre sus próximas presentaciones nos adelantó que espera pronto agendar bien las fechas, tentativamente para finales de año en la Ciudad de México y su mira es presentarse en el Teatro Metropólitan, por lo que ya se encuentra en pláticas gracias a su mánager y su nueva firma con Ocesa.

Algo que se debe señalar es que Virlán con este nuevo disco pretende darle oportunidad a nuevos talentos, con los que realizó algunos duetos “ Con este nuevo disco quise darle una oportunidad a estas nuevas generaciones llenas de talento, es algo bueno para ellos y para mí una gran oportunidad colaborar, sobre todo dándole la importancia a los corridos” También comentó que sí planea hacer colaboraciones con artistas más conocidos, pero no quiere decir con quién, ya que luego las cosas no se logran, “para mí es mejor cuando ya se tiene grabado todo, anunciar las colaboraciones”, afirmó.

Para terminar, nos compartió su emoción y felicidad con el resultado del video, y nos invita a estar pendientes de las fechas para sus próximos conciertos, mientras que los sencillos que faltan para este esperado álbum son grandes sorpresas con invitados y algunas mezclas de géneros. Por lo pronto podremos disfrutar de su música en las plataformas digitales o en sus redes sociales.

FIRMA CON OCESA A fines de año planea presentarse en el Teatro Metropólitan, por lo que ya se encuentra en pláticas gracias a su mánager y su nueva firma con Ocesa.