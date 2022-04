El voto duro le garantiza el triunfo a Mara Lezama

José Luis Montañez

Colgada de la figura del presidente López Obrador y de la fuerza de Morena, Lezama Espinosa, la candidata del “Niño Verde”, parece no tener problemas para ganar la gubernatura de Quintana Roo

Los aspirantes opositores, Laura Fernández Piña (PAN-PRD) y José Luis “El Tibio” Pech, de Movimiento Ciudadano, no crecen y sólo dan “palos de ciego” con sus propuestas

Mara Lezama Espinosa, candidata de “Juntos Haremos Historia” a la gubernatura, ha enfrentado diferentes ataques desde que se encontraba al frente de la presidencia municipal de Benito Juárez (Cancún) y es que su administración estuvo plagada de irregularidades, principalmente en materia de seguridad y en el tema de la recolecta de basura, que ahora sus opositores y la propia ciudadanía aprovechan para reprocharle y argumentar que, entre otras cosas, eso podría replicarse a nivel estatal, si la morenista gana.

No obstante a lo anterior, Lezama Espinosa se mantiene con ventaja en todas las encuestas que se han realizado últimamente para medir la preferencia del voto de cara a la elecciones del próximo 5 de junio, pues revelan que la representante de la alianza Morena-PT-PVEM-FuerzaxMéxico sostiene una ventaja de hasta 2 a 1 sobre Laura Fernández, de “Va por Quintana Roo” (PAN-PRD-Confianza).

Asimismo, según la medición realizada por El Financiero, desde enero de 2022, Mara ya mostraba un escenario a su favor con 44% de las preferencias de voto, mientras que la panista Laura Fernández, en ese momento, reportó únicamente 28%.

El panorama no ha cambiado mucho

Ahora bien, en la actualización de dicha encuesta, realizada a finales del mes pasado, cuando fueron definidas las candidaturas y alianzas, la situación no ha cambiado demasiado, pues la popularidad de Mara Lezama subió a 48%, mientras que la de Laura Fernández, bajó un punto, para quedar en 27%.

Más tarde, a principios de esta semana, con el arranque oficial de las campañas, El Universal publicó su propia encuesta, donde la morenista, también rebasa 2 a 1 a Laura Fernández, que hasta el momento, al igual que José Luis Pech y el resto de los contrincantes, no han sabido qué hacer para mermar la popularidad de Lezama.

En este caso, los resultados fueron los siguientes: Mara Lezama (Morena, PT, PVEM y FxM): 42%; Laura Fernández (PAN, PRD y Confianza): 18%; José Luis Pech (Movimiento Ciudadano): 10%; Leslie Hendricks (PRI): 8%; Nivardo Mena (MAS): 4%; mientras que los encuestados que prefirieron no dar una respuesta, representaron el 18%.

Opositores de Morena deberán cambiar estrategia

Por otro lado, la casa encuestadora Massive Caller también publicó los resultados de su encuesta más reciente y el escenario no cambia, es decir, que los opositores de Morena, deberán reforzar sus estrategias a fin de acortar distancias, pues cada vez es menos el tiempo que les queda para que los ciudadanos acudan a las casillas a emitir sus sufragios.

Este sondeo arrojó que Mara Lezama sostiene el 46.5% de las preferencias, mientras que Laura Fernández se queda en segundo lugar, pero muy lejos de Mara con 17.5%; posteriormente está José Luis Pech con 12%; Leslie Hendricks con el 6% y Nivardo Mena, el sotanero, con 3.1%. En este caso, el 14.9%, refirió que aún no decide su voto y es precisamente en ese sector de la población donde se encuentra la posibilidad de que alguno de los opositores de Morena, puedan dar batalla, pues de convencer a ese porcentaje de votar por ellos, a menos en el caso de Pech o Fernández, sí podrían cerrar brecha.

Quintana Roo se pinta de guinda

Cabe destacar que en los últimos años, Morena ha crecido en popularidad en el estado y para muestra de ello, pasó de gobernar 3 de los 11 municipios de la entidad, en 2018, a ganar siete para 2021, lo que significa que al igual que otros estados del país, Quintana Roo se está pintando de guinda.

Hay que recordar que en 2016, cuando se llevaron a cabo las elecciones para elegir al gobernador del estado, Morena sólo consiguió 65.3 mil votos, lo que le sirvió para quedar en tercer lugar; en aquel momento fue Carlos Manuel Joaquín González, candidato de la alianza PAN-PRD, quien se quedó con el cargo con 263 mil votos, no obstante, para este 2022 todo parece apuntar a que Morena conseguirá el hito y se quedará con la gubernatura en este caso en manos de Mara Lezama.

Desde entonces, el avance del Movimiento de Regeneración Nacional ha sido evidente en el estado, pues en 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador se quedó con la presidencia de México, logró casi medio millón de votos quintanarroenses frente a los 116 mil de Ricardo Anaya, que en aquel momento representaba al PAN.

Luego, para 2021, los candidatos a diputados federales por Morena obtuvieron más de 225 mil votos, mientras que los 11 postulados a presidentes municipales solo tuvieron 286 mil, quizá un poco más.

Ahora para la jornada de revocación de mandato llevada a cabo el pasado fin de semana, Quintana Roo fue una de las entidades con mayor participación, pues se obtuvieron 286 mil sufragios, de los cuales 272 mil fueron a favor de que López Obrador termine su administración en la presidencia, es decir, el 94.7%, de quienes salieron a votar lo respaldaron.

Apoyo de “Los Mario” a Morena

En este contexto, se siguen sumando simpatizantes al proyecto encabezado por Mara Lezama, pues no sólo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ha señalado que confía en que se gane la gubernatura de Quintana Roo, sino que ahora también el ex gobernador del estado Mario Villanueva, ha manifestado su apoyo. A través de un video compartido en redes sociales, los ex mandatarios estatales Mario Villanueva Madrid y Jesús Martínez Ross, se dijeron a favor de la coalición encabezada por Mara Lezama. “Confirmo, estamos contigo Mara y con el Partido Verde. Ni un paso atrás”, dijo Martínez Ross, a lo cual el ex mandatario Mario Villanueva, agregó “Por el gusto que nos da el equilibrio en el desarrollo y el desarrollo en el sur”.

Los ex gobernadores se observan en el video junto a Marcos Ramírez Canul, co-creador del Himno a Quintana Roo, quien también manifestó su respaldo para la candidata morenista. No hay que olvidar que el año pasado, Lezama compartió en redes sociales que se reunió con Martínez Ross, el primer gobernador constitucional de Quintana Roo, asumiendo el cargo el 5 de abril de 1975. “Tuve el privilegio de reunirme en Chetumal, capital de Quintana Roo, con Don Jesús Martínez Ross, primer gobernador del estado electo en 1975. Escucharlos despliega la esencia de esta tierra maya, donde la tenacidad y audacia de sus mujeres y hombres abren la brecha que forja la historia y el amor de este legendario pueblo”.

