Índice político

Francisco Rodríguez

Como ya ha sucedido en ocasiones anteriores, las casas comerciales que se dedican a vender espejitos denominados “encuestas” han quedado del nabo.

Y ahora, ¿cómo van a justificar esos cotidianos tracking polls donde El Señor aparece con 61.9% de aprobación frente a un 37.7% de rechazo?

La terca realidad es otra.

Es parecida a la que asomó este último domingo so pretexto de una muy amañada consulta para “ratificar” el mandato de Andrés Manuel López Obrador.

Y es que, no obstante que durante las últimas semanas en prácticamente todas las “mañaneras” se hacía propaganda al respecto…

… sin importar que la militancia de Morena, del PVEM y del PT congregaran a sus huestes…

… pese a que los 21 gobernadores alineados a la 4T soltaran la billetiza para “movilizar” a la ciudadanía…

… a pesar de que los contribuyentes les pagamos a 20 mil promotores del voto denominados Servidores de la Nación…

… con todo y que 69 senadores, 278 diputados federales y más de dos millares de diputados locales y alcaldes “conven$ieron” a sus bases…

… no obstante que todos tenían expresamente indicado violar la ley…

… ¡AMLO solamente obtuvo 15 millones 159 mil 323 votos de confianza!

La mitad de los que consiguió en 2018.

Y una abstención que se elevó al 82% de la población que no’más no salió a votar.

Espejitos distorsionadores, las encuestas no están reflejando la realidad.

¿O sí?

Más que los de Va por México

Con todo y esa pérdida de votos en relación con el 2018, hoy López Obrador tiene más sufragios favorables que los que puedan recopilar el PAN, el PRI y el PRD en estos momentos.

Más votos que esos tres partidos políticos juntos.

Más votos que la llamada Alianza Va por México, pues.

De los resultados de la jornada dominical, las oposiciones poco tienen para festejar.

¿O puede celebrarse que solamente un millón 63 mil 209 personas, el 6.4 por ciento del total, se pronunciara para que le revocaran el mandato a López Obrador?

Las oposiciones tienen que empezar a hacer propuestas. Frescas, novedosas, atractivas a la población y, sobre todo, que se puedan cumplir en el remoto e improbable caso de que llegaran a ganar los comicios de 2024.

Hoy no tienen proyecto, no tienen legitimidad y, lo peor, todavía no tienen a nadie para presentar como candidato en la ya muy próxima elección presidencial.

Mientras sólo sigan oponiéndose por oponerse…

¿Cuánto aportan “las corcholatas”?

Esos 15 millones 159 mil 323 votos son de AMLO.

No son de Morena, ni de los gobernadores, ni de nadie más.

Son sólo de Andrés Manuel.

Para 2024, ¿con cuánto contribuirá a esa cifra quien resulte candidato presidencial de Morena?

De lo que podría añadir Marcelo Ebrard no hay cuentas hasta este momento.

Pero sí las hay de “la científica” Claudia Sheinbaum.

Y lo que ella podría sumar a los votos de AMLO es poco, muy poco.

En la capital nacional apenas votó el 19 por ciento de la Lista Nominal: un millón 502 mil 531 capitalinos, de 7 millones 610 mil electores, una cifra menor a los votos que consiguieron los alcaldes de Morena en la elección de 2021, que ascendieron a un millón 577 mil sufragios.

Y eso que es en la CDMX donde es más conocida y no precisamente por sus obras.

Y eso que la señora y sus colaboradores violaron la ley cuanto pudieron. Propaganda, actos proselitistas, mensajes en las redes sociales…

Y no pudo Sheinbaum, una vez más, aunque en sus conferencias diga que “la ciudad es obradorista y la ciudad no es conservadora”, cual mintió en su conferencia de prensa del lunes por la mañana.

Y fue en la capital nacional donde ¡ooootra vez! bailó la jefa del gobierno.

Indicios

El triunfalismo oratorio de Mario Delgado contrastaba —como del blanco al negro— con su lenguaje corporal y el de su nutrido grupo de acompañantes. Transmitido en vivo por la televisión, por ahí de las 20:30 horas del domingo, el mensaje del presidente formal del Movimiento -que aún no consigue evolucionar a partido político- celebraba los millones de votos conseguidos por el Presidente para permanecer en el cargo hasta el término de su mandato, pero su cara, tanto como las de Citlalli, Epigmenio y el resto de la banda era como la de los asistentes al funeral de una persona muy querida. Quizá estaban preparándose para enfrentar la cólera del habitante de Palacio Nacional por los pésimos resultados obtenidos. La imagen que acompaña a este texto lo dice todo. * * * Para no perder la “ayuda social” una mujer de la tercera edad hacía fila para votar en el ejercicio de Revocación de Mandato y lo que perdió fue la vida. Eso sucedió en Santa Catarina, Nuevo León, mientras que en las inmediaciones del municipio de San Fernando, en Chiapas, se despeñaba un camión de redilas que “transportaba” a potenciales sufragantes, todos ellos dependientes de las “ayudas sociales” que, de no votar, podían perder, de acuerdo con las muchas amenazas que escucharon. El saldo de este accidente fue, hasta ayer, de dos fallecidos y ocho heridos. Sin comentarios. * * * Y a los diputados priístas se les frustró la pijamada. Habían decidido pasar la noche en San Lázaro, ante las amenazas que corrían de que ayer martes no les permitirían el acceso a los edificios de la Cámara Baja. Pero pasando poco más de una hora desde su llegada con maletas, bolsas con cepillo y dentífrico, les avisaron que la sesión se posponía hasta el próximo domingo. Los panistas, por su parte, sí pernoctaron en sus oficinas y hasta en tiendas de campaña. Todo para evitar la aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica, redactada por “el patriota” —no se ría, por favor— Manuel Bartlett y empujada con un empecinamiento digno de mejores causas por el presidente de la República. * * * Me comentan, respecto a la colaboración anterior —Zaldívar y los $52 mil millones del Fobaproa— que el personaje llegó a la presidencia de la ahora Sumisa Corta de Justicia de la Nación merced al apoyo de prácticamente medio gabinete presidencial, coordinados por los entonces amigos Olga Sánchez y Julio Scherer, quienes se encargaron de cabildear ante los ministros quienes lo votaron, pese a que hubo quienes no lo secundaron porque, advirtieron, el Poder Judicial perdería su autonomía frente al Ejecutivo. Y sí, con Arturo Zaldívar encabezándola, la ahora Sometida Corta de Justicia quedó como un simple anexo de Palacio Nacional. * * * Por hoy es todo. Le agradezco su compañía en la lectura de estas líneas. Solicito su venia para no publicar el próximo Viernes Santo y, como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

