AMLO y Morena rompen con oposición

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ricardo Monreal revira: necesitamos a las minorías

México amaneció ayer política e ideológicamente confrontado, absolutamente polarizado. Y es que luego de que los opositores le echaron abajo su reforma eléctrica, Andrés Manuel López Obrador y Morena iniciaron una campaña mediática total acusando a diputados y dirigentes del PAN, PRI, PRD y MC de traidores y vendepatrias.

Ayer mismo, consolidándose como la cabeza de esa corriente morenista políticamente más consciente y preparada, intelectual e ideológicamente más prudente, experimentada y tolerante, Ricardo Monreal -precandidato abierto a la sucesión en 2024- tomó distancia de AMLO y su partido, al advertir:

“Yo no coincido con linchamientos… simplemente, no coincido. Para mí, la tolerancia y el buen juicio son características que nos deberían siempre acompañar a los hombres públicos”

Consideró que la gobernabilidad y civilidad requieren reconocer que:

“En una democracia se gana y se pierde… yo no voy a descalificar ni a satanizar ningún tipo de voto que se haya expresado; he sido parlamentario toda una vida y he sido motivo de venganzas, revanchas, epítetos, descalificaciones por estar en desacuerdo con una ley o con una norma.

“Yo no voy a satanizar su decisión… en mis años de opositor siempre que votaba en contra de un proyecto, era satanizado, perseguido y editorializado, y conozco pues lo que es estar en la oposición”, indicó.

Respecto de si en San Lázaro los dirigentes de Morena pudieron haber evitado el rechazo a la reforma eléctrica de AMLO, respondió:

“Me parece que el Estado de Derecho y la división de poderes (y la gobernabilidad) nos obliga a buscar consensos.

“Necesitamos a las minorías, necesitamos a la oposición para construir mayorías calificadas; mientras la composición de las Cámaras esté en esa proporción de números, no habrá otra forma de aprobar una reforma constitucional si no logramos sentarnos y lograr acuerdos con ellos.

“Si no lo hacemos así, estaríamos entrando a un proceso de parálisis legislativa, donde todos aquellos nombramientos, reformas constitucionales o integración de órganos autónomos que requieren mayoría calificada, estarían destinados a no aprobarse y a no integrarse completos los órganos autónomos y como consecuencia, parálisis legislativa”.

Así de claro y sencillo.

Como los que buscaron a Maximiliano

Evidentemente dolido, el presidente López Obrador abrió la ronda de preguntas con el tema de su derrota legislativa en San Lázaro y para calificar a quienes echaron abajo su reforma eléctrica de traidores a la patria.

Dijo no extrañarse por lo ocurrido porque así han actuado los conservadores a través de la historia, de ser unos vendepatrias que en su tiempo encumbraron a Antonio López de Santa Anna y que fueron a buscar a Maximiliano.

En su entorno y desde la dirigencia de Morena, reaccionaron al dolor presidencial de la derrota, con una amenaza de emprender una poderosa campaña mediática de inmediato para exhibir ante los mexicanos a los diputados traidores.

La oposición abandona el pleno y Morena aprueba en fastrack lo del litio

En una reacción de respuesta inmediata a la derrota infringida por los opositores, el mandatario envió antenoche a San Lázaro una iniciativa para reformar la Ley Minera, a fin de que el Estado pueda asumir el control absoluto del litio, considerado como un mineral esencial dentro de la política energética de México.

Por no ser una reforma constitucional, que requiere mayoría calificada -es decir, 334 votos de los 500 diputados-, la mayoría de Morena y sus aliados -que suma 280 votos-, acordó tramitar la aprobación inmediata y sin análisis de la propuesta del presidente López Obrador.

Ante esta imposición, y por considerar que no podían participar en un trámite legislativo sin conocer a fondo la iniciativa, los diputados del PAN, PRI y PRD abandonaron el pleno, pero se mantuvieron presentes en sus oficinas de San Lázaro, para así abstenerse de intervenir en el debate y en su aprobación.

Al final la iniciativa de López Obrador se aprobó sin la participación de la oposición y sólo con los votos de Morena y sus aliados y algunos legisladores de Movimiento Ciudadano.

Los diputados del PAN, PRI y PRD afirman que esta iniciativa fue absolutamente innecesaria y más producto de una reacción emocional del mandatario, pues el control del Estado sobre el litio ya estaba considerado y protegido por la legislación vigente.

En su conferencia de ayer, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena en la Cámara alta, adelantó que al igual que en San Lázaro, apenas se les entregue el dictamen aprobado, ellos lo tramitarán de inmediato.

Ese procedimiento, dijo, está previsto en la norma legislativa y no significa aprobar reformas al vapor, porque lo establecido en la iniciativa es claro y conciso.

“Si llegara hoy o mañana, nosotros le daríamos turno directo a las comisiones para que éstas elaboraran el dictamen.

“Hay dos vías, como ustedes lo saben: una vía, es que en el mismo Pleno se dispensen todos los trámites y de manera directa, sin pasar a comisiones, se apruebe o no la modificación propuesta. Esa es una vía muy rápida, pero que la Ley Orgánica y el Reglamento contemplan.

“Y la otra vía es la ordinaria: se recibe la minuta, se envía a comisiones, se discute en comisiones y ésta elabora un dictamen, para turnarse al Pleno de la Cámara y ahí discutirse y deliberarse, al final aprobarse o no, la misma. Esta es la vía ordinaria, que es donde nos inclinamos la mayor parte de senadores de Morena”, aclaró.

Todo indica que a AMLO le urge sacar esta iniciativa antes de que concluya este mes que es fin del período legislativo.

