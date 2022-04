AMLO niega que obra del Tren Maya afecte cenotes y ríos subterráneos

En trabajos del Tramo 5 sur

El Presidente vuelve a denunciar campaña de ambientalistas contra su proyecto

Después de que el Juzgado Primero de Distrito con sede en Mérida, Yucatán, determinó que las obras del Tramo 5 sur del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, debían ser suspendidas provisionalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no ha recibido una notificación oficial, de modo que afirmó que van a continuar hasta que no sepan de qué se trata, asimismo, volvió a arremeter contra presuntos pseudoambientalistas, empresarios y otros a quienes acusa de una campaña en contra del proyecto.

Durante su conferencia mañanera, el mandatario afirmó que no sabe de qué trata la resolución del juez, pero acusó también a organismos internacionales de financiar una campaña “política” para desprestigiar al Tren Maya. “Todavía no hay una notificación oficial. No sabemos de qué se trata. Solo lo que ya es de dominio público, hay con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña en contra del Tren Maya financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos”, aseguró.

Asimismo, insistió en que “están utilizando a pseudoambientalistas. Se trata de gente sin convicciones, ni escrúpulos morales de ninguna índole. ¿Cómo ahora les sale la preocupación del medio ambiente? El Tren Maya respeta ríos subterráneos y no afecta cenotes, tan es así que campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios dieron su anuencia, pero este es un asunto de tipo político ¿Por qué los ambientalistas no se pronunciaron en contra de Xcaret, que desviaron ríos subterráneos? En Valladolid escarbaron para unir cenotes y los ambientalistas no se dieron cuenta. ¿El juez de Mérida dónde andaba? ¿No lo supo? Un juez lo que tiene que procurar es la justicia”, declaró.

De tal manera que sin decirlo abiertamente, insinuó que las obras van a continuar al menos hasta que no tengan una notificación oficial y se enteren de qué se trata la suspensión provisional que otorgó el juez en Yucatán, pero que aplica para el tramo 5 sur.

Freno por no contar con MIA

Hay que recordar que el lunes de esta semana, el Juzgado Primero de Distrito con sede en Mérida, Yucatán, otorgó una suspensión provisional de la construcción del Tramo 5 sur del Tren Maya, por no contar con una autorización que garantice el respeto al medio ambiente y a la naturaleza, es decir, que en respuesta a los ambientalistas se sigue exigiendo una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) clara y sin opacidades.

Fue el juez Adrián Fernando Novelo Pérez, quien dio la razón a un grupo de buzos que presentaron una demanda de amparo contra las obras en este tramo del proyecto; el árbitro determinó que la suspensión es procedente para evitar daños inminentes al medio ambiente de difícil o imposible reparación. “Procede conceder la suspensión para el efecto de que se suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo cinco, sector sur, del Proyecto Tren Maya”, detalló.

Y es que, en repetidas ocasiones grupos ambientalistas como Greenpeace han advertido el serio peligro que corre el medio ambiente de la región con este trazo del Tren Maya, que causaría afectaciones a la flora y fauna, asimismo, a cenotes y otros hábitats de especies endémicas.

En este caso, es la primera vez que las autoridades se pronuncian en contra del proyecto, el cual ha generado muchas críticas por deforestación de las selvas en distintos tramos donde se mantienen los trabajos de construcción, incluso, quedó inútil una gran tala de árboles en Quintana Roo, al cambiarse el trazo constantemente.