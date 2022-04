Concesiones y nacionalizaciones

Desde el portal

Ángel Soriano

Después del rechazo a la reforma eléctrica, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Minera para dejar a cargo del Estado mexicano la exploración, explotación y aprovechamiento del litio mediante la creación de un organismo público que tendrá a cargo esas funciones y no se concederán permisos, concesiones o contratos para su explotación.

Se pretende confundir con la nacionalización, la cual existe ya desde el mismo postulado de la Constitución que establece que los recursos naturales y minerales son propiedad de la Nación, el litio -un mineral cuyas potencialidades han sido descubiertas para las nuevas tecnologías-, sino la reglamentación para evitar que ocurra lo mismo con la CFE o Pemex.

Porque los recursos estratégicos son de la Nación, pero las concesiones son de las poderosas empresas trasnacionales, los líderes sindicales y la burocracia dorada que han encontrado en las empresas pública una forma de acceder al mundo de los jeques petroleros, de los acaudalados banqueros o empresarios que viven cómodamente en el extranjero.

La reglamentación o la prohibición a otorgar concesiones, permisos o contratos de explotación del litio obedece a que éste es ya motivo de disputas internacionales entre las potencias que pretenden apoderarse de este recurso que lo tienen en cantidades considerables países de América Latina, México incluido.

Turbulencias

Ajustes de cuentas

por las reformas

El PVEM expulsó de su grupo parlamentario a la diputada Rocío Alexis Gamiño García por votar en contra de la reforma eléctrica, desechada por la Cámara de Diputados, en tanto que está pendiente la aprobación del ex gobernador de Campeche, Carlos Aysa González, cuya designación como embajador de México en República Dominicana es cuestionada por el PRI al considerar que dicho cargo diplomático fue producto de una negociación a cambio de que el diputado Carlos Aysa Damas votara a favor de la reforma eléctrica y se afiliara a Morena, adquisición que no funcionó, pues no se lograron los votos necesarios… Desde luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene otros planes y otra estrategia respecto al revés sufrido en San Lázaro, pues es un amplio conocedor de la política mexicana y encomendó la tarea a otro experimentado dinosaurio, el ex gobernador poblano Manuel Bartlett, por lo que se considera un triunfo pírrico de la oposición. Sin duda que intervinieron otros intereses más poderosos que los que puede representar “Alito” y sus aliados…Tras prolongada agonía y luego de tres intervenciones quirúrgicas por un mal hepático, falleció nuestro compañero Felipe Sánchez Jiménez, destacado periodista oaxaqueño, en el Hospital de Especialidades de San Bartolo Coyotepec. El periodismo oaxaqueño ha sufrido sensibles bajas en sus filas con los compañeros Pedro Piñón Rustrián, Narciso Reyes, Luis Aquino, y José Hannan Robles. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos… La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, sigue recio en contra de la delincuencia en la demarcación, la cual no se ha combatido en décadas y que se ha extendido rápidamente. Próximamente se reunirá con los comerciantes del barrio de Tepito y de las colonias Obrera y Buenos Aires que son asoladas por la delincuencia organizada. La alcaldesa reconoce que no cuenta con la policía suficiente pues no le corresponde combatir este tipo de lacras, sino al gobierno de la ciudad, pero no permitirá que se siga extorsionando a los comerciantes; acepta que dentro de la alcaldía hay personal involucrado en estos ilícitos pero no tienen pruebas de ello… En tanto en la capital del país avanza el programa de vacunación que pretende reforzar a los capitalinos con nuevas oleadas de Covid-19.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista