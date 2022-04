Ya no hay AMLO invencible

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

La coalición le puede ganar

Y si le entra MC, garantizado

Los focos rojos se prendieron para Morena y obvio, para el Presidente, se refrenda que la oposición unida le gana y que su base real son 15 millones de votos, la mitad de los obtenidos en 2018 que tiene una clara explicación.

Ese colosal triunfo de AMLO, el más abundante en sufragios en la historia del país, gracias a la descomunal corrupción practicada por Enrique Nieto y secuaces, léase “colaboradores”, que hurtaron a dos manos como delincuencia organizada en cada dependencia de la administración 2012-1018.

Peña Nieto con una exhibida ignorancia claramente que se inició en la Feria del Libro en Guadalajara, al preguntarle qué libros había leído respondió balbuceante que la Biblia, labrando una pifia general en todos los niveles sociales. De ello se sucedieron mil y un chascarrillos sobre su impreparación general.

Pero en estrategias malévolas resultó todo un genio perverso: Trascendió que, para llegar, pactó con Felipe Calderón, que México paga cada año 8 mil 500 millones de dólares por el servicio de la deuda con los Estados Unidos; que el pago de 2012 no lo sufragó el michoacano y lo hizo el régimen de mexiquense.

El resultado de ese supuesto pacto, es que el mandatario del copete, pagó en 2013 el doble del adeudo, 17 mil millones de pesos y en que en ese año “rasuró” el presupuesto nacional impactando a todas las dependencias del régimen.

Y que preparó su salida con el pacto con AMLO a cambio de impunidad, que hasta hoy persiste la perspicacia que es real, pues se recuerda que el mandatario actual poco se ocupa de él y sólo Rosario Robles está presa y otros de rango menor.

Bien, con tantos votos con que conquistó la Presidencia el tabasqueño y con el Congreso mayoritario de su partido y aliados, su poder se acrecentó, pero en 2021 todo cambió y los estragos en Morena ya son claros. Se ha demostrado que la Coalición PAN-PRI-PRD funciona y se puede vencer en 2024.

Primer punto: el desparpajo presidencial cotidiano, producto de su magra experiencia política; segundo: su gestión se basa en las mañaneras, para repartir ofensas por todos lados en México y otros países. Puras reyertas, es decir, es un peleonero de calle; tercero, Morena está dividida en puros e inconformes.

En dos últimos eventos, en dos semanas, la oposición creció con la revocación, al incitar a no participar en la misma a sus simpatizantes y sólo votaron los suyos sin consistencia. No alcanzó vinculación y el rechazo priista no entregarle los 54 votos para refrendar la Reforma Eléctrica. Dos datos cercanos que marcarían que oposición unida sí puede vencerlos.

Es importante que a la alianza PAN-PRI-PRD, se sumara MC de Dante Delgado para fortalecerla: la madurez política de todos es determinante para elegir un candidato que impacte a la clase media dolida de tantos embates presidenciales y aumentarían las posibilidades de triunfo.

¿Por qué el dato de la clase media? En términos absolutos, ocupan 12.3 millones de hogares y 44 millones de personas la constituyen en el país siendo que tres cuartas partes de ambas magnitudes se ubican en el ámbito urbano. Todo un manjar de votos en las elecciones.

rrrart2000@hotmail.com