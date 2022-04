AMLO: cuesta abajo en su rodada

Llegó a la cima y, desde el domingo por la noche, ya va directo a la sima.

(Traduzco para los chairos: ¡ya va pa’ abajo!).

No podía subir más.

Lo lógico es que comenzara a descender, a caer.

Y se está desplomando.

No sólo pierde adeptos, también malgasta su cada vez más menguado capital político en necedades que sólo le aprueba y le aplaude la canalla morenista. Comenzó, pues, a cosechar el odio que ha sembrado.

Todos aquellos a quienes odia se la cobraron.

No le funcionó el maniqueísmo patriotero.

Ni aquello de si no estás conmigo estás en contra del pueblo.

Las oposiciones se le plantaron enfrente y le dijeron “¡hasta aquí!”.

No pasó la Ley Bartlett…

… y ya le anunciaron que tampoco pasarán las reformas constitucionales para una reforma política con la que quiere desaparecer al INE…

… ni aquella con la que pretende subsumir a la Guardia Nacional, aparentemente civil hasta la fecha, a una suerte de subsecretaría de la Defensa Nacional. Y le reitero, lo peor es que pierde adeptos.

Se le están yendo aquellos a quienes no les gusta estar del lado de los perdedores.

Y menos aún de quienes no saben perder, como es su caso.

Es cada vez más patológico el caso de Andrés Manuel López Obrador quien, como en el tango de Carlos Gardel, “arrastra por este mundo / la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser”.

Es por eso por lo que ya inició “cuesta abajo en su rodada / las ilusiones pasadas, yo no las puede arrancar / sueña con el pasado que añora / el tiempo viejo que llora y que nunca volverá”.

Lástima. Tenía todo para ser. Y por sus necedades, por obcecado, tiró todo a la basura.

La escuelita de Sheinbaum

Luego de perder estrepitosamente la mitad de CDMX —la que más aporta al PIB local—, la “regenta”Claudia Sheinbaum cobró venganza en contra de quienes la hicieron quedar del nabo con su jefe López Obrador.

En un claro acto de castigo para los ciudadanos que no le favorecieron con el voto, su fallida administración estableció un cobro adicional del 35 por ciento a la tarifa establecida en el Código Fiscal para el suministro de agua potable en colonias de alcaldías que gobierna la oposición al Movimiento —que todavía no es partido— de Regeneración Nacional.

Es por tal que muchos se preguntan ahora si el muy polémico señor Manuel Bartlett ¿va a aplicar una medida similar a las clases medias de todo el país? ¿Va a subir las tarifas a quienes AMLO considera son fifís, sus adversarios o neoliberales y ahora hasta “traidores a la Patria”? Si de por sí la CFE fraudulentamente cobra lo que le da la gana sin revisar siquiera los medidores…

Una alerta para los senadores

¡Aguas! ¡Pongan atención, señores senadores!

¡No vayan a cometer la tontería de aprobar el nombramiento presidencial de Carlos Aysa como embajador de México en Santo Domingo! Y no, no por la traición de su hijín… Eso es irrelevante porque el voto del chamaco ni siquiera pintó.

Revisen bien los antecedentes del campechano ex sustituto de Alejandro Alito Moreno.

Chequen sus ligas con el preso Genaro García Luna de quien fue cercanísimo colaborador.

Aysa, en efecto, fue desde el año 2000 hasta el 2004 director general de Despliegue Regional Policial de la AFI, organismo que inventó García Luna para desaparecer a la Policía Judicial que dependía de la también extinta PGR.

Un cargo de suma importancia, toda vez que esa dirección a cargo de Aysa concentraba a todos los elementos de la Judicial Federal, es decir puro policía viejo y obvio los más mañosos. Por tal, Aysa dependía directamente de Genaro. Por tal cargo de suma confianza.

¿Cómo llegó ahí? Pues fue impuesto por el entonces procurador general Rafael Macedo de la Concha, justo cuando Aysa terminó su gestión de procurador en Campeche.

Cuando renunció a la AFI fue director general jurídico en la FEPADE en tiempos en los que la fiscal era una de las novias de Macedo.

Aysa fue los dos últimos años de Peña Nieto, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Migración. Y de ahí se fue como candidato del PRI a la alcaldía de Palizada, en Campeche, la cual perdió.

Luego de ello Alito, con esa gran visión política que le caracteriza, lo nombró secretario general de Gobierno y luego le dejó encargada, dos años, la gubernatura de la entidad.

Así que ¡aguas!

No vayamos a ofender a nuestros hermanos dominicanos enviándoles otra de las fichitas de García Luna.

(En la imagen que acompaña a este escrito aparecen, en el orden acostumbrado, Luis Cárdenas Palomino, Maribel Cervantes Guerrero, Apolinar Ledesma Uribe, Carlos Aysa, el CP Manjarrez y el licenciado José Luis Chávez. Todos ellos directores generales de la AFI con el multicitado García Luna).

Indicios

La gansada de Mario Delgado y de su secuaz Citlalli Hernández de llamar a los morenistas a balconear a quienes no hayan votado por la aprobación de la Ley Bartlett es atentatoria a los derechos humanos. ¿Qué pretenden los dirigentes formales de ese Movimiento que, insisto, no han podido consolidar aún en partido político? Tras publicar rostros y nombres de los diputados federales de la oposición, ¿qué sigue? ¿Que los lapiden? ¿Que los cuelguen en el poste más cercano? Se extralimitan los dirigentes formales de Morena. El dirigente real habita en Palacio Nacional y ya carga sobre su espalda -que no sobre su conciencia- las muertes de miles de niños y adultos por falta de medicamentos, por su política de “abrazos y no balazos” para los criminales y hasta por los desbarrancados en Chiapas al ser “acarreados” para ratificar su mandato. * * * Dice bien un amigo que por ahora es residente en Mérida: “Estoy seguro de que si AMLO compra un circo le crecen los enanos.” Y es que no sólo le han resultado fatales los dos últimos domingos, ahora también los lunes: En el de esta semana otro juez volvió a frenar las obras de construcción del tramo 5 del imposible Tren Maya, debido a la demanda de un grupo de espeleólogos conocedores del terreno que va de Cancún a Tulum. Y no sólo eso. La aprobación fast track de su iniciativa para reformar la Ley Minera tiene todas las características para convertirse en materia de discusión en la Sumisa Corta de Justicia de la Nación. * * * Hay dos versiones en los medios sobre la situación del recluso Emilio Lozoya. Una, que siguen las negociaciones para liberarlo. Y dos, que la FGR va a fincar una nueva acusación en contra del ex director general de Pemex. Otra especie habla ya de las inminentes renuncias a la Fiscalía del titular, Alejandro Gertz, y de Juan Ramos, su segundo de siempre. Ya es hora, ¿no cree usted? * * * Y por hoy es todo. Le agradezco que haya llegado hasta aquí en la lectura de esta colaboración periodística. Y como siempre le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

