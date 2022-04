Vacunación y uso de cubrebocas, dupla para reducir el contagio y mutación de la Covid-19

La médico de la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS)de la UAEMéx, Alejandra Romeo Licea, sugirió mantener el uso de cubrebocas, incluso en espacios abiertos donde haya densidad de población

Toluca, Estado de México.— La aplicación del esquema completo de vacunación y el uso de cubrebocas son la dupla clave para evitar un repunte en el contagio del virus SARS-CoV-2 y sus posibles mutaciones, afirmó la médico de la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Alejandra Romeo Licea.

La universitaria indicó que aun cuando ha descendido el número contagios y muertes producto de la COVID 19, sugirió que se mantengan las medidas sanitarias pertinentes tanto en espacios abiertos como cerrados, debido a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha emitido algún comunicado o información de que la pandemia haya terminado.

Romeo Licea recordó que la transmisión del virus se presenta a través de gotas de saliva de una persona contagiada a otra en el momento de estornudar o toser y de no existir esta barrera que se logra con el cubrebocas existe vulnerabilidad.

La médico reconoció que la aplicación del esquema completo de vacunación ha sido un factor determinante para que los contagios y muertes vayan a la baja, por lo que el uso de cubrebocas y mantener las medidas de seguridad sanitaria evitarán que el virus mute a nuevas cepas.

En cuanto a la determinación de dejar de usar el cubrebocas en espacios abiertos, Romero Licea recomendó mantener otras medidas como la sana distancia, el uso de gel antibacterial y evitar estar en espacios con densidad poblacional.

“No se tiene evidencia científica que en espacios abiertos no existe el riesgo, tan solo se limita pero no lo erradica por completo. Recomiendo que lo usen aún en espacios abiertos. Todavía no se acaba la pandemia, no hay nada establecido de que ya se acabó. Creo que es un gran aliado y tenemos que verlo como parte de nuestra vestimenta. Así como uno se pone calcetines, uno se pone cubrebocas”, expresó. Asimismo, sugirió que en espacios cerrados las medidas se mantengan con el uso de cubrebocas, lavado de manos, uso de gel antibacterial, procurar el distanciamiento social y, sobre todo, aplicar el esquema completo de vacunación y su refuerzo en caso de ser indicado.