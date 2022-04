No estoy sola: Laura Fernández, candidata de la alianza PAN-PRD

“No me voy a callar, voy a decir lo que viví dentro del Verde Ecologista, fue violencia de género absolutamente. Es un partido que no respeta, yo no fui respetada como persona, como integrante; sufrí violencia de género los 5 años, con un trato indigno”, aseguró la abanderada de la coalición Va por Quintana Roo

La contienda electoral arrancó muy fuerte en los seis estados que van a renovar gubernaturas este año, no obstante, en Quintana Roo el caso es particular, pues sus dos candidatas más fuertes han protagonizado una larga serie de polémicas que, por supuesto, se han manifestado durante las campañas. Por un lado, Mara Lezama con una larga lista de irregularidades durante su administración en la presidencia municipal de Benito Juárez (Cancún) y por el otro, Laura Fernández, quien dejó las filas del Partido Verde Ecologista para integrarse al proyecto político del Partido de Acción Nacional.

Durante la primera semana de las respectivas campañas de los candidatos a la gubernatura, se lanzaron todos contra Mara Lezama, abanderada de la alianza “Juntos Haremos Historia”, que agrupa a Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT). En este caso se le acusó de corrupción y de dejar una ola de inseguridad en Cancún, mientras que, el Candidato de Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Pech, incluso, fue obligado por el INE a retirar un spot en el que hacía ese tipo de señalamientos contra la morenista sin un fundamento sólido, eso sin mencionar que previamente hizo presuntos comentarios misóginos contra la candidata.

Laura Fernández, víctima de violencia política de género

Se menciona lo último, porque en una era donde las mujeres mantienen una lucha para alcanzar la igualdad en todos los sectores ,incluyendo el político, aún siguen saliendo a la luz actos de discriminación en su contra, y ahora es Laura Fernández, abanderada de “Va por Quintana Roo”, la posible víctima de violencia política de género, pues la revista Etcétera hizo circular en redes sociales un video, donde se puede escuchar cómo Jorge Emilio González, el “Niño Verde”, lee un mensaje recibido en su celular a alguien más, atacándola con un vocabulario reprobable.

El audio arranca con Jorge Emilio leyendo una carta que recibiera, en su momento, por parte de Laura Fernández, cuando aún militaba en el PVEM, en la que ella denunciaba que era víctima de amenazas, no obstante, el “Niño Verde” se burla y la insulta: “Jorge, buenas tardes, acuso de recibir amenazas hacia mi persona, de que habrá golpes duros contra mi. Debemos transitar sin agresiones y que no se violente mi imagen política. Ante todo soy mujer y no lo voy a permitir. Me siento perseguida política de mi propio partido y de mis compañeros, cuando yo he dado mi mayor esfuerzo para mantenerlo vigente. Nunca me conduje sola, siempre me mantuve en comunicación contigo, pues tú dirigías el camino a tomar. Pero ante la falta de trato digno y acuerdos no cumplidos, no me siento a gusto. Si me agredes, la gente me quiere y confía en mí. No estoy sola. Todo lo que me están haciendo me obliga a replantear mi camino”.

Esto provocó que el ex presidente del Verde Ecologista la calificara de “pendeja”, “ojeta”, “ratera” y “fea”. Incluso, el interlocutor del “Niño Verde” advierte que Laura Fernández debería de ir a la cárcel.

Aunque hasta el cierre de esta edición, el “Niño Verde” no salió a confirmar o desmentir este audio, ya hubo una reacción por parte de colectivos feministas.

Reacciones a los comentarios del “Niño Verde”

Y es que, para el colectivo 50+1, este tipo de señalamientos representan un caso de violencia política de género por parte de Jorge Emilio González en contra de la candidata de Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Confianza por México, lo cual manifestaron en redes sociales, donde exigieron respeto por Laura Fernández.

De igual modo, exigen que se investigue el hecho y en su caso, fincar responsabilidades en contra de González “El colectivo 50+1 condena enérgicamente los insultos y el lenguaje vil del ‘Niño Verde’, Jorge Emilio González Martínez, en contra de la actual candidata al gobierno de Quintana Roo, Laura Fernández Piña, publicados en redes sociales, mismos que acreditan el delito de violencia en razón de género. En este contexto, exigimos a las autoridades correspondientes inicien indagatorias que conduzcan a las sanciones que procedan”.

Y finalmente, afirmaron que “En un país en donde la violencia en contra las mujeres se incrementa día con día, este tipo de vejaciones son inaceptables debido que fomentan el ambiente de odio y linchamiento en contra de las mujeres que de manera legítima aspiran a un cargo de elección popular”.

Se defenderá abanderada de PAN-PRD

Por su parte, la agredida en cuestión, Laura Fernández, si bien no habló específicamente del video publicado en redes sociales, sí aseguró que va a denunciar toda la violencia y acoso que sufrió durante su militancia en el PVEM. “No me voy a callar” dijo y aseguró que no permitirá que sigan saqueando a Quintana Roo.

En ese contexto, advirtió que hará una campaña sin censura, es decir, que va a revelar todas las irregularidades dentro del PVEM, y denunció abiertamente que efectivamente sufrió violencia de género durante 5 años, desde que era presidente municipal de Puerto Morelos.

“No me voy a callar, voy a decir lo que yo viví, y lo que yo viví dentro del Partido Verde fue violencia de género absolutamente. Es un partido que no respeta a las personas, yo no fui respetada como persona, como integrante de este partido. Sufrí violencia de género los 5 años, con un trato indigno”, aseveró.

Y aseguró: “No los dejé entrar cuando fui presidente municipal de Puerto Morelos (a los dueños del PVEM), y quizás eso es lo que más les ardió, tanto les ardió que inmediatamente en cuanto tomó protesta la presidente municipal (Blanca Merari) fueron a secuestrar los espacios, a poner posiciones, a correr a la gente del equipo que los hizo ganar. Hoy, hay un acoso laboral en Puerto Morelos, pero lo callan, no lo dicen, qué pena, qué vergüenza, son actitudes retrógradas en la política y no me voy a callar, lo voy a decir abiertamente. Están atrás de la falda de la candidata esperando a que llegue, sobándose las manos, relamiéndose los bigotes porque quieren llegar a saquear nuestro estado”.

Finalmente, se dijo también vÍctima de campañas negras en su contra, pero que ya se están tomando cartas en el asunto, con el levantamiento de las actas correspondientes, “lo estamos consignando y sabemos quién es, todos sabemos quién es”, concluyó sin dar más detalles y adelantó que no desistirá en su carrera para ganar la gubernatura.

