Cuando el destino nos alcance

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

Este apocalíptico título de película queda muy a modo con las amenazas de la 4T a la oposición en el Congreso, luego de echar abajo la populista reforma eléctrica. “Ya verán, esto todavía no acaba, viene lo mejor”, sentenciaron desde Palacio Nacional en clara advertencia de que desataron la ira de los dioses y que la venganza contra los legisladores está próxima y la estrategia política morenista impondrá el proyecto de la 4T al costo que sea, incluso violando la división de poderes, la Constitución y la ley misma. Lo dijo la voz desde el Olimpo, “a mí no me vengan con que la ley es la ley”.

Cierto, enfureció al Ejecutivo federal el rechazo a la iniciativa presidencial sobre el regreso al monopolio de la electricidad para la quebrada CFE, contaba con la exclusión de la iniciativa privada en la comercialización de la energía, sentía seguro el uso de los combustibles fósiles para generar luz; con prepotencia creyó que un Congreso abyecto no le quitaría ni una coma a su proyecto. Embelesado con el apoyo popular de 2018, quiso instaurar el estatismo setentero que tanto daño hizo a la nación. Erraron en sus cálculos y por eso hoy viene la amenaza, se impondrá la propuesta política de la 4T al precio que sea.

Como espada de Damocles, pende sobre los legisladores rebeldes -incluida la recién expulsada diputada de la bancada del mercenario Verde Ecologista-, el amago de posibles investigaciones penales o fiscales para debilitar al grupo compacto del frente opositor, ya vieron que los cañonazos de cincuenta mil pesos -hoy millones-, si los resisten los legisladores. En las próximas semanas tentarán a los congresistas para que cambien de partido, vendan su voto o por miedo a ir a la cárcel, declinen su posición.

Mientras tanto, el régimen establece una estrategia mediática para exhibir a los traidores a la patria, No le extrañe que los próximos recibos de luz le lleguen más caros, o sean más frecuentes los apagones en su colonia o ciudad y el gobierno o la CFE diga que fue porque los diputados de oposición no aprobaron la reforma energética, que ellos son los culpable del incremento a la luz o que los apagones son porque no permitieron el monopolio de la CFE; le echarán la culpa a los gobiernos neoliberales y a las expoliadoras empresas extranjeras. Siempre tendrán un responsable.

La derrota legislativa del domingo ya estaba calculada, sabían que no pasaría y mandaron la renacionalización del litio, sólo para medir fuerzas. Buscarán gobernar sin leyes que tenga que aprobar el legislativo, lo harán por decretos o iniciativas que sólo requieran mayoría simple. Lo preocupante es saber cuáles serán las disposiciones legales que implementará la 4T para sacar adelante su proyecto político. Por lo pronto, se dificulta su deseo de acabar con el INE y muchas de sus propuestas de reforma electoral, así como su intención de quitarle su carácter civil a la Guardia Nacional para pasarla a la Sedena.

Sin embargo, no cejarán en su pretensión de cooptar, de cualquier manera, a más de cincuenta diputados opositores, quien sabe si les alcance el tiempo.

El fin último de la 4T es mantenerse en el poder al costo que sea, incluso violando la ley, como lo han hecho la jefa de Gobierno, mandatarios estatales, presidentes municipales y el propio secretario de Gobernación, a quienes poco les importan las denuncias en su contra, sabedores de que el aparato de justicia electoral no les hará nada, conductas que en otras democracias implicaría su destitución e incluso la cárcel. ¿Qué pretenderá la 4T? ¿Nos habrá alcanzado el destino?