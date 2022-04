Nada como el cínico egoísmo de AMLO

Índice político

Francisco Rodríguez

¿Qué sigue Claudia, una estrella amarilla?

¡Y Gertz se va!

Al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador le valen madres el país y quienes habitamos en él.

A López Obrador sólo le interesa López Obrador… y algunos miembros de su prole, a quienes cobija a toda costa para que no salga a relucir su enorme corrupción.

Eso de que “primero los pobres” fue y es puro cuento.

Y lo de “ya no me pertenezco, bla, bla, bla”, también.

Lo vimos otra vez el más reciente jueves 21 de abril cuando en su matiné elogió a su antecesor Enrique Peña Nieto, tan sólo por no haberse metido con él y contra él.

Sí, sólo con él.

Y nadie más que con él.

“Le tengo consideración y respeto, porque, a diferencia de (Felipe) Calderón y de (Vicente) Fox y de otros, no se metió en la elección (de 2018). Tengo información de que los ‘machuchones’, los que se sentían dueños de México, lo buscaron para que se juntaran como ahora, en contra mía, durante la campaña”.

Sí. A AMLO, reitero, le valió madres el generalizado sentimiento de repudio popular a la gestión corrupta de EPN y de la tolucopachucracia que, maldita la hora, descaradamente saquearon al país durante seis años… ¡impunemente!

Engañó el de Tepetitán con su falsa promesa de que combatiría a la corrupción… misma a la que ahora se ha sumado con todo y parentela.

Se pasó por el arco del triunfo, una vez más, el análisis de que en 2018 la mayoría votamos no a su favor sino en contra de los Peña, los Videgaray, los Osorio Chong, los Miranda y toda la bola de rateros, bandidos y criminales que, incluso, hundieron para siempre al partido en el que decían militar… sólo para caer, ahora, en las cada vez más sucias manos de los López Obrador, los López Beltrán y demás familia, cuates y amigos cuatroteros que los acompañan.

Y cierto, EPN no se metió en la elección en contra de AMLO, pero sí lo hizo para sabotear y hasta intentar encarcelar a Ricardo Anaya… tarea en la que, vengativo y rencoroso como es, el de Macuspana aún sigue empecinado.

La gente le importa un bledo al actual Presidente… como igual les ha interesado a sus antecesores que han usado el máximo cargo sólo para enriquecerse sabiendo que al final gozarán de impunidad.

A AMLO sólo le importa AMLO.

Es su egocentrismo sublimado a un cínico egoísmo.

¿No cree usted?

Mensaje a la “regenta” de AMLO en CDMX

Señora Claudia Sheinbaum:

Me dirijo a usted porque, aunque un amplio y creciente sector de la sociedad la ve como la versión bizarra de AMLO, creo que gracias a su preparación universitaria, doctorados y otros entorchados entre los que incluyo un cachito del Nobel, trae usted mucha más materia gris en la testa que su semianalfabeta jefecito adorado.

Por tal es que le solicito moderación.

Incluso, para que no traicione a sus antepasados como ya le he dicho hace muy poco.

Porque, innegablemente, fue su vecino en el Zócalo quien inició y aún continúa con la campaña de odio que califica como “traidores a la Patria” a todos aquellos diputados federales que impidieron que la llamada Ley Bartlett sentara sus reales en nuestra legislación vigente.

Y usted, que en alguna ocasión dijo que sólo los fascistas hacen listas de indeseables, se olvidó de ello y ahora con su cara seria, seria, siempre hosca, se ha sumado a semejante linchamiento que es condenable desde cualquier punto de vista.

Es por tal que le pregunto, y apelo a una respuesta honesta de su parte, ¿qué sigue, señora Sheinbaum?

¿Acaso que a esos legisladores les obliguen a usar, cosida a su ropa, una estrella amarilla?

Sí, así como hicieron los nazis con sus antecesores en Lituania. Se excede, señora, en su afán de quedar siempre bien con su jefe.

Sea prudente. Rectifique. Pero sobre todo sea usted misma … si acaso de verdad quiere mudarse de palacio en el año 2024.

En espera de que por fin le caiga el veinte, le saludo con la consideración que su cargo merece…

Atentamente.

Indicios

Irónico, pero el apellido Sheinbaum está compuesto por dos voces en el ya casi desaparecido idioma yiddish. Shein: bonito. Baum: árbol. Y digo irónico porque la escasa flora de la capital nacional languidece y hasta fallece a ciencia y paciencia de quienes deberían gobernar. Ya se ha dicho que los cuatroteros homenajean a sus fracasos. Y así sucedió ayer en la emotiva ceremonia -escribirían los colegas de las viejas “páginas de sociales”- con la que se despidió a la palma que ornaba la glorieta del Paseo de la Reforma en su confluencia con las calles de Niza y Río Rhin. Por algo fue tan retwitteado, desde el jueves, el trino de Marco Levario Turcott (@Arouet_V) que a la letra dice: “La vida de una palmera oscila entre los 350 años y los 500 años. La palmera de la glorieta de la Palma de la CDMX no murió de vieja sino por un hongo. Por eso a Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) no hay que confiarle ni una maceta de epazote.” * * * Tras la denuncia presentada por el exconsejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra, en contra del fiscal Alejandro Gertz Manero, a éste ya le quedan escasos días, si no es que horas, al frente de la dependencia “autónoma”. Es indudable que el “hermano” del Presidente de la República goza de toda la confianza de los habitantes de Palacio Nacional. * * * Además de cancha de futbol al estilo del desbocado, ansioso Sergio Gutiérrez Luna, ¿qué otros usos podríamos pedir le dieran al salón de sesiones de la Cámara Baja, baja, baja… cada vez más baja? Ya ha sido, infinidad de ocasiones, pista de circo con trapecistas sin red alguna de protección. Ring boxístico. En el pasado fue hasta escenario de un suicidio en la tribuna. Al ingresar con caballos, quien ahora es cuatrotero lo hizo hipódromo. Es recámara habitual en las deliberaciones que se prolongan hasta la madrugada. Salón de juegos. Aula escolar. Lounge para tertulias erótico, políticas, poéticas y musicales. Bar a la medianoche. ¿Cuáles otras se le ocurren a usted? * * * Por hoy es todo. Le agradezco la lectura de estas líneas, deseándole una gran semana y, como siempre, que tenga usted ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

