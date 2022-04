Sálvame del diálogo

Desde el portal

Ángel Soriano

La Presidencia de la República informó que ante el anuncio de algunos ambientalistas y famosos de que no acudirían al diálogo en Palacio Nacional para abordar el tema del Tren Maya, el encuentro fue suspendido, lo cual de inmediato fue criticado por los promotores e indicaron que el único que dijo que no iría es Eugenio Derbez.

El colectivo “Sélvame del Tren” dijo que el hecho evidencia que no tiene los estudios de impacto ambiental de la obra especialmente en lo relativo a las obras del Tramo 5 de Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum y sobre el cual se han encontrado cenotes y cuevas subterráneas, además de que constituye una amenaza ambiental para la región.

Indicó el colectivo que entre los que estaban confirmados de asistir se encontraban Jero Medina, Ruben Albarrán, Roberto Rojo, Camila Jaber, Otto Von Bertrab, José Urbina, Bernadette Carrión, Rodrigo Medellín, Azela Robinson y Arturo Islas, lista que se hizo pública y se entregó a la Presidencia.

De uno y otro lado, lamentable la suspensión del diálogo, porque no se trata de un asunto exclusivo de ambientalistas o famosos, sino que involucra a la humanidad entera por tratarse de reservas ecológicas incomparables, fundamental para el ecosistema y que ningún nivel de Gobierno -a excepción de los depredadores-, se habían atrevido a alterar.

Turbulencias

Suspenden también el debate en Oaxaca

El Instituto Estatal Electoral y de Participación en Oaxaca (IEEPCO) suspendió el debate programado para el domingo 24 a las 18:00 horas entre los siete aspirantes a la gubernatura de Oaxaca, luego del anuncio de la cancelación de actividades de campaña del candidato de Morena, Salomón Jara, por la muerte durante la madrugada de este domingo, de su señor padre don Moisés. De inmediato el abanderado de la Coalición PRI-PAN-PRD, Alejandro Avilés Álvarez (a) “El Triple A”, anunció que en solidaridad con su adversario y por razones humanitarias no participaría en el evento; otros hicieron lo mismo hasta que la institución encargada del encuentro consideró que no había condiciones para realizarlo y será reprogramado… Negociazo denuncian con la organización del llamado Encuentro de Cocineras Tradicionales que turistas y lugareños han encontrado con la venta de la comida oaxaqueña a precios inalcanzables. Un platillo de cochinita a la cubana, que está de moda en las fiestas de lujo en la región de Tuxtepec, se cotiza hasta en 400 pesos y un vaso de agua de horchata con tuna en casi 100 pesos, precio que haría palidecer a su creadora, doña Casilda Flores. Se debe investigar si el uso de un espacio público, la Plaza de la Danza, es rentado o si hay también financiamiento oficial al evento, pues no se vale que con recursos del pueblo se hagan negocios privados… Gobernador de TikTok llaman a Samuel García, más preocupado con su esposa por figurar en las redes sociales que por resolver los graves problemas del agua en Nuevo León y el crecimiento de la violencia así como por cultivar su imagen. El alza en los feminicidios es motivo de alarma entre la sociedad regia que exige freno a esas condenables actividades…Y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, tampoco ha demostrado pericia en enfrentar la violencia en Sonora. La delincuencia organizada, más creativa, utiliza hasta maquinaria pesada para derribar las portentosas residencias de los integrantes de diversos cárteles sin que las autoridades de los tres niveles se enteren de estos lamentables hechos. El problema es que, lejos de disminuir, las actividades ilícitas aumentan con nuevos mecanismos de terror a la sociedad… El presidente Andrés Manuel López Obrador informó al Senado de la República que se ausentará del país del 5 al 9 de mayo próximos para realizar una gira de trabajo por Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, y por lo consiguiente solicitó su autorización…

