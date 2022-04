AMLO, Gertz y Scherer

Arturo Ríos Ruiz

Pleito de alto nivel

Pronóstico reservado

“El hermano” julio Scherer pone en verdaderos aprietos al Presidente, su denuncia formal contra el poroso fiscal Alejandro Gertz Manero coloca en verdaderos aprietos al mandatario que inevitablemente tomará partido y no podrá escabullir el bulto con un “yo no me meto”.

Alejandro Gertz calculó mal la frase al heredero de Proceso: quien afirma que no quiso participar en el caso de Federico Gertz, hermano del fiscal, por lo que hubo represalias en su contra y que incluso, el titular de la FGR le dijo: “Usted pudo haber elegido entre un fiscal amigo o un fiscal enemigo”.

La discordia entre Gertz y Scherer inició en agosto del año pasado, tras publicarse en Proceso un reportaje sobre la compra de una supuesta “casa secreta” por parte del fiscal en Las Lomas; Gertz reclamó a Scherer en reunión privada y le advirtió de que la buena sintonía entre ellos sería del pasado, a partir de entonces.

Se sucedieron ataque el fiscal en contra de su otrora compañero del gabinete presidencial, Julio Scherer que fue el consejero jurídico del Presidente, que calló un tiempo, pero desde la revista publicó en marzo pasado con dardos a Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz de perseguirlo de manera “extorsiva”.

En aquella ocasión, el Presidente rechazó pronunciarse en torno al conflicto entre Scherer Ibarra y Gertz Manero al considerar que era un asunto del Ministerio Público y juzgados y que tenía cosas más importantes que atender.

Esta vez el ex consejero denunció al titular de la FGR y a otros colaboradores suyos de tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa. Ya es una denuncia formal ante la misma FGR.

La denuncia penal incluye no sólo a Gertz, sino a Juan Ramos López, Manuel Granados Quiroz, Adriana Campos López y María Eugenia Castañón Osorio.

Su reacción en esta ocasión es obligada y la conoceremos hoy en la mañanera, es pregunta obligada así su respuesta que se antoja elusiva como ocurre en caso con espinas como el que se trata: lleva lumbre y el mandatario está en dilema, pues su actitud beneficiará a uno de los dos. Al “hermano” o al Fiscal.

Por razones obvias, es de pensar que una vez más defenderá a Gertz, es el del equipo, nos obstante que abolladura es descomunal y alcanzaría al mismo censor que para su suerte está acostumbrado a exhibir su predilección por sus subordinados que han sido exhibidos en asunto corruptos.

Y en caso de Scherer con la denuncia interpuesta, ya marcó la distancia definitiva y queda roto el “hermanazgo” como si hubiera sido de dientes para afuera y sólo falta conocer el punto de vista actual del presidente en esta etapa con o contra de Julio al que primero le quitó el cargo y permitió los ataques del acusado fiscal.

Faltará tinta para comentar el caso que acapara espacios informativos en esta línea de alto nivel, el pleito de dos personajes que fueron cercanos en el gabinete, envuelto es la vorágine negativa y fijado con muchos puntales del mandatario y el otro ya fuera lanzando saetas con cicuta que dañan al presidente y sus siglas.

