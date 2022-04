Hugo López-Gatell se quiere hacer el héroe

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Irresponsable, que anuncie fin de la pandemia de Covid-19

El flamante subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, funcionario “estrella” de esta errada y llamada Cuarta Transformación, Hugo López-Gatell, volvió a salir, esta vez, en el último Martes de la Salud, que nunca sirvió para nada, para hacerse el héroe y prácticamente declarar de manera por demás irresponsable, el fin de la pandemia de Covid-19 en nuestro país, tema que manejaron a lo largo de más de dos años, de la peor manera posible.

El problema es que esto quiere adjudicárselo el flamante funcionario como si fuera un triunfo personal, olvidando completamente -porque así le conviene- que cuando dicha pandemia inició en nuestro país, su pronóstico fue que habría máximo 60 mil muertos a causa del coronavirus y, cuál sería la sorpresa, que en diez veces la realidad rebasó a este controvertido secretario del que hay que tener muy presente, la manera tan fallida y errática con la que manejó esta pandemia, sólo que los apapachos ni más ni menos que de su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le nublaron la razón y la vista a López-Gatell.

A grado tal llegó el tabasqueño, que no hace mucho tiempo dijo que si no hubiera sido por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, México se hubiera ido “al hoyo”; casi, casi, el de Tepetitán sugirió que López-Gatell debería de recibir el correspondiente premio Nobel, pero ¿cómo para qué o por qué?

Apoyado como siempre por López Obrador, su flamante funcionario dijo: “En México estamos cerrando ya el ciclo epidémico y transitando al endémico”, en cuanto a Covid-19, en lo que es una declaración, sin duda, osada porque ni la Organización Mundial de la Salud, (OMS), ni la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han anunciado el fin de la pandemia, simple y llanamente porque de acuerdo a los especialistas, estamos muy lejos de ello.

Los mencionados especialistas en este tema, sugieren, no, más bien demandan a esta errada y llamada Cuarta Transformación, reforzar la vacunación en niños, algo a lo que la actual administración se ha rehusado, con eso de que los niños no votan. Y también hay que reforzar el uso de cubrebocas así como la aplicación de pruebas PCR para de esta manera cortar la cadena de transmisión, algo que en México no ha ocurrido y sólo así entonces se podría declarar el fin de la pandemia.

Lo anunciado por López-Gatell, en todo caso, son criterios que de plano se sacó de la manga, es decir, él mismo se los inventó para ahora, hacerse el héroe. El Presidente debería de voltear a ver esos datos que tanto le molestan porque le dan tremendos reveses, porque bajo su administración, México fue uno de los países en los que se registraron más muertos y esto gracias al pésimo manejo que se le dio a dicha pandemia.

Así las cosas, la declaración del flamante subsecretario, representa un gran riesgo, porque por enésima ocasión, esta errada y llamada Cuarta Transformación establece por decreto el un relajamiento de medidas anti-Covid, lo cual es sumamente grave.

Otra cuestión no menos preocupante, es lo que se ha consignado en este mismo espacio en anterior entrega: Hay que sumar a los muchos errores cometidos por el Presidente y sus funcionarios de salud, el que ahora quieran experimentar con los niños y las niñas; no sobra señalar que, para variar, tampoco cuentan con estrategia alguna para vacunar a los infantes, pero que les quieran aplicar la vacuna cubana Abdala, es, en el mejor de los casos, un despropósito, pues ésta carece de sustento científico.

Municiones

***Cuentan que, entre la militancia del PAN en Aguascalientes, comenzaron ya los reclamos por los acuerdos que se realizaron para cerrar la alianza con el PRI y PRD y de esta forma llevar como abanderada a la blanquiazul a Teresa Jiménez. Lo anterior porque, según dicen, se habría prometido ir en primera fórmula para el Senado en 2024 a la ex candidata del tricolor a la gubernatura de ese estado, Lorena Martínez Rodríguez, también ex titular de Profeco en tiempos de Enrique Peña Nieto. En específico, los panistas que trabajaron para ganar la elección de Martín Orozco hace seis años, aseguran que no se les está contemplando en los tratos para concretar y mantener la coalición.

*** Muchos se preguntan si en la manera que tuvo el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de “balconear” al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no habrá en el fondo una especie de “fuego amigo”, ya que -según se sabe- tanto en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento como en el ala más recalcitrante y polarizada de Morena, estaban que no cabían de la felicidad porque lo dicho por el ex inquilino de la Casa Blanca, afecta las aspiraciones del canciller, que, dicho sea de paso, ya no sabe qué hacer por la pésima manera en la que su jefe maneja la política internacional mexicana. Podría ser que en su obsesivo afán de apoyar a su candidata, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al tabasqueño no le importe pasar por encima de quien sea. Con razón, a la señora Sheinbaum Pardo se le ve tan sonriente en todas las fotos. Pero que no se les olvide a los morenistas que aunque les duela, se la deben a Ebrard, por aquella ocasión, hace ya varios años, en que le cedió cortesmente su lugar a López Obrador para que ocupara la candidatura, en aquel entonces del PRD, a la Presidencia de la República.

*** Vio completamente disipados sus temores, Carlos Miguel Aysa González, porque en el Senado de la República, su nombramiento como embajador de México en República Dominicana avanzó. Desde luego, hubo reclamos desde la oposición que vio dicho nombramiento como un pago de favores porque el hijo del próximo embajador, Carlos Miguel Aysa Damas, gustoso se sumó a la bancada de Morena en la discusión de la reforma eléctrica, como si su voto hubiera sido un “garbanzo de a libra” que definiría la votación, pero no, el hijo del ex gobernador de Campeche no tiene tanto peso y menos consiguió que algún otro miembro de la oposición “jalara” con él.

*** Como siempre, también en la Cámara alta, el “show” de ínfimo nivel que siempre ofrece el partido oficial, le correspondió al vocero de esta fracción parlamentaria, César Cravioto, quien de quererse hacer el irónico, cae en la vulgaridad, ofreció embajadas a la oposición, siempre y cuando estos se “porten bien”, específicamente a quienes son candidatos diferentes a los de Morena a las seis gubernaturas que se renovarán en este año, el ya próximo mes de junio.

*** En una de sus últimas sesiones, hoy se votará en la Cámara de Diputados la desaparición del Horario de Verano por dos consideraciones básicas: No ha redituado en ningún ahorro de energía eléctrica y tiene incidencia en la salud.

